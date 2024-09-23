Huawei Mate 70 serisinin tasarımında önemli değişiklikler olabilir

Huawei’nin katlanabilir telefon alanındaki yenilikleri devam ediyor. Şirket, bu ay başında dünyanın ilk üç katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XT'yi tanıttı. Ancak teknoloji devinin yeni sürprizleri de yolda. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’a göre Huawei, ekim ayında Nova 13 serisini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca, kasım ayında Mate 70 serisi amiral gemisi telefonlar ve Mate X6 katlanabilir modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Son sızıntılara göre Mate 70 serisi, tasarım açısından önemli yenilikler sunabilir. Serinin prototip tasarımı hakkında paylaşılan bilgilere göre, Mate 70 modelleri merkezde konumlandırılmış 3D yüz tanıma sistemi ve dört tarafı kavisli bir ekranla geliyor. Prototipte metal çerçeveli düz kenarlar dikkat çekerken, güç butonuna entegre edilmiş bir parmak izi sensörünün yer alacağı belirtiliyor. Bu özellik, daha önce paylaşılan ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü iddialarını çürütüyor.
Arka panel tasarımı da değişikliklerle geliyor. Mate 70 serisinin arkasında, merkezde dikey olarak konumlanmış bir kamera adası bulunuyor ve bu adanın içinde tek bir periskop lensi yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Mate 60 serisinde kullanılan metal ve cam karışımı tasarım yerine, yeni modellerde tamamen cam bir arka panel tercih edileceği söyleniyor. Bu, tasarımdaki sadeleşme ile birlikte daha zarif bir görünüm sunmayı hedefliyor olabilir.
Huawei’nin yeni Mate 70 serisinde kullanılacak işlemci ise verimlilik açısından önemli iyileştirmeler vadediyor. Kaynağa göre, bu yeni işlemci sayesinde cihazların ısınma sorunu minimuma inecek ve büyük çapta bir soğutma malzemesine ihtiyaç duyulmayacak. Ancak tüm bu bilgilerin, sadece bir prototipe dayandığını unutmamak gerekiyor. Nihai üretim modelinde bazı değişiklikler olabilir.
Huawei’nin yöneticilerinden Richard Yu, Mate 70 serisinin Harmony NEXT işletim sistemini kullanacağını duyurmuştu. Bu yeni işletim sistemi, cihaz performansını %30 artırmayı, bağlantı hızlarını üç katına çıkarmayı ve enerji tüketimini %20 oranında azaltmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)