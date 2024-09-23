Huawei Mate 70 serisinin tasarımında önemli değişiklikler olabilir

Tam Boyutta Gör

Huawei’nin katlanabilir telefon alanındaki yenilikleri devam ediyor. Şirket, bu ay başında dünyanın ilk üç katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XT'yi tanıttı. Ancak teknoloji devinin yeni sürprizleri de yolda. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’a göre Huawei, ekim ayında Nova 13 serisini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca, kasım ayında Mate 70 serisi amiral gemisi telefonlar ve Mate X6 katlanabilir modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Son sızıntılara göre Mate 70 serisi, tasarım açısından önemli yenilikler sunabilir. Serinin prototip tasarımı hakkında paylaşılan bilgilere göre, Mate 70 modelleri merkezde konumlandırılmış 3D yüz tanıma sistemi ve dört tarafı kavisli bir ekranla geliyor. Prototipte metal çerçeveli düz kenarlar dikkat çekerken, güç butonuna entegre edilmiş bir parmak izi sensörünün yer alacağı belirtiliyor. Bu özellik, daha önce paylaşılan ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü iddialarını çürütüyor.

Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor 19 sa. önce eklendi

Arka panel tasarımı da değişikliklerle geliyor. Mate 70 serisinin arkasında, merkezde dikey olarak konumlanmış bir kamera adası bulunuyor ve bu adanın içinde tek bir periskop lensi yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Mate 60 serisinde kullanılan metal ve cam karışımı tasarım yerine, yeni modellerde tamamen cam bir arka panel tercih edileceği söyleniyor. Bu, tasarımdaki sadeleşme ile birlikte daha zarif bir görünüm sunmayı hedefliyor olabilir.

Huawei’nin yeni Mate 70 serisinde kullanılacak işlemci ise verimlilik açısından önemli iyileştirmeler vadediyor. Kaynağa göre, bu yeni işlemci sayesinde cihazların ısınma sorunu minimuma inecek ve büyük çapta bir soğutma malzemesine ihtiyaç duyulmayacak. Ancak tüm bu bilgilerin, sadece bir prototipe dayandığını unutmamak gerekiyor. Nihai üretim modelinde bazı değişiklikler olabilir.

Huawei’nin yöneticilerinden Richard Yu, Mate 70 serisinin Harmony NEXT işletim sistemini kullanacağını duyurmuştu. Bu yeni işletim sistemi, cihaz performansını %30 artırmayı, bağlantı hızlarını üç katına çıkarmayı ve enerji tüketimini %20 oranında azaltmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 70 tasarımında önemli değişiklikler olabilir