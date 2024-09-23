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    Huawei Mate 70 serisinin tasarımında önemli değişiklikler olabilir

    Akıllı telefon dünyasındaki konumunu günden güne geliştiren Huawei, Mate 70 serisinde oldukça önemli değişiklikler yaparak bu durumu daha da öteye götürmeyi amaçlıyor.

    Huawei Mate 70 tasarımında önemli değişiklikler olabilir Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin katlanabilir telefon alanındaki yenilikleri devam ediyor. Şirket, bu ay başında dünyanın ilk üç katlanabilir telefonu olan Huawei Mate XT'yi tanıttı. Ancak teknoloji devinin yeni sürprizleri de yolda. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’a göre Huawei, ekim ayında Nova 13 serisini tanıtmayı planlıyor. Ayrıca, kasım ayında Mate 70 serisi amiral gemisi telefonlar ve Mate X6 katlanabilir modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Son sızıntılara göre Mate 70 serisi, tasarım açısından önemli yenilikler sunabilir. Serinin prototip tasarımı hakkında paylaşılan bilgilere göre, Mate 70 modelleri merkezde konumlandırılmış 3D yüz tanıma sistemi ve dört tarafı kavisli bir ekranla geliyor. Prototipte metal çerçeveli düz kenarlar dikkat çekerken, güç butonuna entegre edilmiş bir parmak izi sensörünün yer alacağı belirtiliyor. Bu özellik, daha önce paylaşılan ekrana gömülü ultrasonik parmak izi sensörü iddialarını çürütüyor.

    Arka panel tasarımı da değişikliklerle geliyor. Mate 70 serisinin arkasında, merkezde dikey olarak konumlanmış bir kamera adası bulunuyor ve bu adanın içinde tek bir periskop lensi yer alıyor. Geçtiğimiz yılın Mate 60 serisinde kullanılan metal ve cam karışımı tasarım yerine, yeni modellerde tamamen cam bir arka panel tercih edileceği söyleniyor. Bu, tasarımdaki sadeleşme ile birlikte daha zarif bir görünüm sunmayı hedefliyor olabilir.

    Huawei’nin yeni Mate 70 serisinde kullanılacak işlemci ise verimlilik açısından önemli iyileştirmeler vadediyor. Kaynağa göre, bu yeni işlemci sayesinde cihazların ısınma sorunu minimuma inecek ve büyük çapta bir soğutma malzemesine ihtiyaç duyulmayacak. Ancak tüm bu bilgilerin, sadece bir prototipe dayandığını unutmamak gerekiyor. Nihai üretim modelinde bazı değişiklikler olabilir.

    Huawei’nin yöneticilerinden Richard Yu, Mate 70 serisinin Harmony NEXT işletim sistemini kullanacağını duyurmuştu. Bu yeni işletim sistemi, cihaz performansını %30 artırmayı, bağlantı hızlarını üç katına çıkarmayı ve enerji tüketimini %20 oranında azaltmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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