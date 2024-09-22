Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor

Samsung, akıllı cihaz kategorisine yeni bir boyut kazandıran Galaxy Ring'i şimdi de Meksika pazarına sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da satışa çıkarılan bu yenilikçi giyilebilir cihaz, şimdi Meksika'da ön siparişe hazırlanıyor. Samsung, Galaxy Ring için Meksika'da ön kayıt sürecini başlattı ve bu süreç 2 Ekim'e kadar devam edecek. Ön kayıt yaptıranlar, cihazın satış döneminde kullanabilecekleri 51 dolarlık bir indirim kuponu kazanacaklar.
Galaxy Ring'in ön satışları 3 Ekim'de başlıyor. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, indirim kuponlarını bu tarihten itibaren cihazı satın alırken kullanabilecekler. Samsung'un Meksika fiyatını ve tam lansman tarihini bu dönemde açıklaması bekleniyor. Şu an için kullanıcılar, yalnızca isim ve e-posta bilgilerini bırakarak bu benzersiz ürüne olan ilgilerini gösterebiliyor. Ön satış sürecine katılmak isteyenlerin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.
Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, sağlık ve fitness alanında kapsamlı özellikler sunuyor. Temmuz ayında birçok ülkede piyasaya çıkan bu cihaz, her türlü sağlık ve fitness takibini Samsung Health ve Monitoring uygulamaları üzerinden abonelik gerektirmeden sunuyor. Diğer akıllı yüzüklerden farklı olarak, Galaxy Ring'in sunduğu hizmetler için ekstra bir ücret ödemeye gerek kalmıyor.
Galaxy Ring; uyku takibi, kalp atış hızı, stres düzeyleri ve kadınlar için regl döngüsü gibi sağlık verilerini izlemeye yardımcı oluyor. Cihazın içerisinde ivmeölçer, fotopletismografi (PPG) sensörü ve sıcaklık sensörü gibi gelişmiş sensörler bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerini sağlıyor.
Galaxy Ring'in uluslararası pazardaki fiyatı yaklaşık 400 dolar civarında değişiyor. Samsung, bu yeni ürünüyle akıllı giyilebilir cihaz pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)