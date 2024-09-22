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    Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, günden güne daha fazla bölgedeki meraklılarının karşılarına çıkmaya devam ediyor. İşte yeni satış bölgeleri.

    Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, akıllı cihaz kategorisine yeni bir boyut kazandıran Galaxy Ring'i şimdi de Meksika pazarına sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da satışa çıkarılan bu yenilikçi giyilebilir cihaz, şimdi Meksika'da ön siparişe hazırlanıyor. Samsung, Galaxy Ring için Meksika'da ön kayıt sürecini başlattı ve bu süreç 2 Ekim'e kadar devam edecek. Ön kayıt yaptıranlar, cihazın satış döneminde kullanabilecekleri 51 dolarlık bir indirim kuponu kazanacaklar.

    Galaxy Ring'in ön satışları 3 Ekim'de başlıyor. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, indirim kuponlarını bu tarihten itibaren cihazı satın alırken kullanabilecekler. Samsung'un Meksika fiyatını ve tam lansman tarihini bu dönemde açıklaması bekleniyor. Şu an için kullanıcılar, yalnızca isim ve e-posta bilgilerini bırakarak bu benzersiz ürüne olan ilgilerini gösterebiliyor. Ön satış sürecine katılmak isteyenlerin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

    Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, sağlık ve fitness alanında kapsamlı özellikler sunuyor. Temmuz ayında birçok ülkede piyasaya çıkan bu cihaz, her türlü sağlık ve fitness takibini Samsung Health ve Monitoring uygulamaları üzerinden abonelik gerektirmeden sunuyor. Diğer akıllı yüzüklerden farklı olarak, Galaxy Ring'in sunduğu hizmetler için ekstra bir ücret ödemeye gerek kalmıyor.

    Galaxy Ring; uyku takibi, kalp atış hızı, stres düzeyleri ve kadınlar için regl döngüsü gibi sağlık verilerini izlemeye yardımcı oluyor. Cihazın içerisinde ivmeölçer, fotopletismografi (PPG) sensörü ve sıcaklık sensörü gibi gelişmiş sensörler bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerini sağlıyor.

    Galaxy Ring'in uluslararası pazardaki fiyatı yaklaşık 400 dolar civarında değişiyor. Samsung, bu yeni ürünüyle akıllı giyilebilir cihaz pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 15 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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