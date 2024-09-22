Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör

Samsung, akıllı cihaz kategorisine yeni bir boyut kazandıran Galaxy Ring'i şimdi de Meksika pazarına sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da satışa çıkarılan bu yenilikçi giyilebilir cihaz, şimdi Meksika'da ön siparişe hazırlanıyor. Samsung, Galaxy Ring için Meksika'da ön kayıt sürecini başlattı ve bu süreç 2 Ekim'e kadar devam edecek. Ön kayıt yaptıranlar, cihazın satış döneminde kullanabilecekleri 51 dolarlık bir indirim kuponu kazanacaklar.

Galaxy Ring'in ön satışları 3 Ekim'de başlıyor. Ön kayıt yaptıran kullanıcılar, indirim kuponlarını bu tarihten itibaren cihazı satın alırken kullanabilecekler. Samsung'un Meksika fiyatını ve tam lansman tarihini bu dönemde açıklaması bekleniyor. Şu an için kullanıcılar, yalnızca isim ve e-posta bilgilerini bırakarak bu benzersiz ürüne olan ilgilerini gösterebiliyor. Ön satış sürecine katılmak isteyenlerin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor.

Vivo X200 Mini modelinin kamera özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, sağlık ve fitness alanında kapsamlı özellikler sunuyor. Temmuz ayında birçok ülkede piyasaya çıkan bu cihaz, her türlü sağlık ve fitness takibini Samsung Health ve Monitoring uygulamaları üzerinden abonelik gerektirmeden sunuyor. Diğer akıllı yüzüklerden farklı olarak, Galaxy Ring'in sunduğu hizmetler için ekstra bir ücret ödemeye gerek kalmıyor.

Galaxy Ring; uyku takibi, kalp atış hızı, stres düzeyleri ve kadınlar için regl döngüsü gibi sağlık verilerini izlemeye yardımcı oluyor. Cihazın içerisinde ivmeölçer, fotopletismografi (PPG) sensörü ve sıcaklık sensörü gibi gelişmiş sensörler bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerini sağlıyor.

Galaxy Ring'in uluslararası pazardaki fiyatı yaklaşık 400 dolar civarında değişiyor. Samsung, bu yeni ürünüyle akıllı giyilebilir cihaz pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Ring, yeni ülkelere ulaşmaya devam ediyor