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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate Xs 2 Avrupa fiyatı belli oldu

    Huawei Mate Xs 2 katlanabilir akıllı telefon modeli önceki nesle göre önemli bir performans artışı ile gelirken mevcut rekabette ise bir miktar geriye düşüyor.  
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    Huawei Mate Xs 2
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    Huawei’nin katlanabilir yeni akıllı telefonu Mate Xs 2 geçtiğimiz ay Çin’de sahneye çıktıktan sonra bu ay itibariyle de Avrupa kıyılarına adım attı. Vergiler nedeniyle Avrupa’da telefon bir hayli yüksek fiyat etiketine sahip.

    Huawei Mate Xs 2 özellikleri ve fiyatı

    • 7.8 inçlik 2480x2200 piksel OLED ekran
    • Snapdragon 888 4G yonga seti
    • 8GB RAM
    • 512GB depolama
    • 50MP+13MP+8MP (3x telefoto) arka kamera
    • 10MP ön kamera
    • 4880mAh batarya, 66W hızlı şarj
    • 1999 Avro

    Huawei Mate Xs 2 son teknolojilere erişimi olmadığı için 4G destekli Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. Tek konfigürasyon sunacak olan telefonun fiyatı vergiler dahil oldukça yüksek bir seviyeye çıkıyor.

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    supervisorberk 9 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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