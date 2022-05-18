Huawei Mate Xs 2 Avrupa fiyatı belli oldu

Huawei’nin katlanabilir yeni akıllı telefonu Mate Xs 2 geçtiğimiz ay Çin’de sahneye çıktıktan sonra bu ay itibariyle de Avrupa kıyılarına adım attı. Vergiler nedeniyle Avrupa’da telefon bir hayli yüksek fiyat etiketine sahip.
Huawei Mate Xs 2 özellikleri ve fiyatı
- 7.8 inçlik 2480x2200 piksel OLED ekran
- Snapdragon 888 4G yonga seti
- 8GB RAM
- 512GB depolama
- 50MP+13MP+8MP (3x telefoto) arka kamera
- 10MP ön kamera
- 4880mAh batarya, 66W hızlı şarj
- 1999 Avro
Huawei Mate Xs 2 son teknolojilere erişimi olmadığı için 4G destekli Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. Tek konfigürasyon sunacak olan telefonun fiyatı vergiler dahil oldukça yüksek bir seviyeye çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D