Huawei Mate Xs 2 Avrupa fiyatı belli oldu

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Huawei’nin katlanabilir yeni akıllı telefonu Mate Xs 2 geçtiğimiz ay Çin’de sahneye çıktıktan sonra bu ay itibariyle de Avrupa kıyılarına adım attı. Vergiler nedeniyle Avrupa’da telefon bir hayli yüksek fiyat etiketine sahip.

Huawei Mate Xs 2 özellikleri ve fiyatı

7.8 inçlik 2480x2200 piksel OLED ekran

Snapdragon 888 4G yonga seti

8GB RAM

512GB depolama

50MP+13MP+8MP (3x telefoto) arka kamera

10MP ön kamera

4880mAh batarya, 66W hızlı şarj

1999 Avro

Huawei Mate Xs 2 artan performans ile geliyor 2 hf. önce eklendi

Huawei Mate Xs 2 son teknolojilere erişimi olmadığı için 4G destekli Snapdragon 888 yonga seti ile geliyor. Tek konfigürasyon sunacak olan telefonun fiyatı vergiler dahil oldukça yüksek bir seviyeye çıkıyor.

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Huawei Mate Xs 2 Avrupa’da: İşte özellikleri ve fiyatı