Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği

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Huawei ürün yelpazesini MatePad 10.8 tablet modeliyle genişletti. Sekiz çekirdekli Kirin 990 yonga setiyle donatılan cihaz 343 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip.

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Şirketin yeni tableti üst sınıf işlemciye ek olarak 2K çözünürlükte (2560 x 1600 piksel) 10.8 inç ekran, 6 GB RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh pille geliyor.

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Huawei MatePad 10.8'in arka panelinde 13 megapiksel çözünürlükte kamera var. Ön panelinde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

Huawei MatePad 10.8 Fiyatı

Tablette dört hoparlör, Wi-Fi 6+ bağlantısı, USB-C 3.0 portu ve dijital kalem desteği mevcut. 257 x 170 x 7.2 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 500 gram. Kutudan ise Android 10 tabanlı EMUI 10.1 yüklü şekilde çıkıyor.

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Huawei MatePad 10.8'in satışları 13 Ağustos itibarıyla başlayacak. Şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülecek tabletin globala pazara ne zaman geleceği henüz belli değil. Fiyat etiketleri şu şekilde:

[6 + 64 GB] Wi-Fi - 343 dolar

[6 + 128 GB] Wi-Fi - 400 dolar

[6 + 256 GB] Wi-Fi + Klavye - 515 dolar

[6 + 256 GB] LTE - 457 dolar

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