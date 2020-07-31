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    Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği

    Çinli teknoloji devi Huawei üst sınıf Kirin 990 yonga setinden güç alan yeni tabletini tanıttı. 2K ekrana sahip Huawei MatePad 10.8 aynı zamanda Wi-Fi 6+ standardını destekliyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği
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    Huawei ürün yelpazesini MatePad 10.8 tablet modeliyle genişletti. Sekiz çekirdekli Kirin 990 yonga setiyle donatılan cihaz 343 dolar gibi bir başlangıç fiyatına sahip.

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    Şirketin yeni tableti üst sınıf işlemciye ek olarak 2K çözünürlükte (2560 x 1600 piksel) 10.8 inç ekran, 6 GB RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh pille geliyor.

    Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği
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    Huawei MatePad 10.8'in arka panelinde 13 megapiksel çözünürlükte kamera var. Ön panelinde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

    Huawei MatePad 10.8 Fiyatı

    Tablette dört hoparlör, Wi-Fi 6+ bağlantısı, USB-C 3.0 portu ve dijital kalem desteği mevcut. 257 x 170 x 7.2 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 500 gram. Kutudan ise Android 10 tabanlı EMUI 10.1 yüklü şekilde çıkıyor.

    Huawei MatePad 10.8 tanıtıldı: 2K ekran ve Wi-Fi 6+ desteği
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    Huawei MatePad 10.8'in satışları 13 Ağustos itibarıyla başlayacak. Şimdilik sadece Çin'de piyasaya sürülecek tabletin globala pazara ne zaman geleceği henüz belli değil. Fiyat etiketleri şu şekilde:

    • [6 + 64 GB] Wi-Fi - 343 dolar
    • [6 + 128 GB] Wi-Fi - 400 dolar
    • [6 + 256 GB] Wi-Fi + Klavye - 515 dolar
    • [6 + 256 GB] LTE - 457 dolar


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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 20 sa.
    Tablette İPad’den şaşmayacaksın. Pahalıda olsa yazılımı için alınır. Son 3 senede İOS 11’den sonra İPad’ler resmen çağ atladı. Gelecekte İPadOs’u bırakıp macOS ile falan çalışırsa hiç şaşırmam.
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    NAGİSA 1 gün yeni yorumcu
    Çarçeveler çok rahatsız edici.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 gün
    Fiyatina gore mantikli cihaz olmus ama tablette android olmuyor be
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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