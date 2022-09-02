Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nokia yeni tabletini ve telefonlarını tanıttı

    HMD Global markası altında mobil operasyonlarına devam eden Nokia; yeni telefonlarını, tabletini ve aksesuarlarını tanıttı. Cihazlar, önceki nesillere göre büyük iyileştirmelere sahip.
    Oy Ver

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Bir zamanların efsanesi Nokia, HMD Global altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Firma, amiral gemi telefonlarında yeteri kadar başarılı olamasa da farklı segmentlerde ürünler üretmeye devam ediyor. Nokia, düzenlediği etkinlikte yeni telefonlarını, tabletini ve aksesuarlarını duyurdu.

    Nokia NX30 5G

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Nokia’nın yeni cihazlarından en ilgi çekicisi NX30 5G oluyor. NX30 5G; Snapdragon 695 5G işlemcisinden gücünü alıyor. 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranın koruma görevini ise Gorilla Glass Victus üstleniyor. 50MP OIS destekli ana kameralı cihaz, 13MP ultra geniş açılı kameraya ve 16MP ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Cihazın 4200mAh bataryası, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Ekran altı parmak izi okuma da destekleyen cihaz, IP67 sertifikası ile de suya karşı koruma sağlıyor. NX30 5G, Nokia’nın uzun süredir çıkardığı en iyi telefon olsa da firma, fiyatlandırma konusunda yine sınıfta kalacak gibi duruyor. Cihaz, 529 Euro fiyatı ile satışa çıkacak.

    Nokia G60 5G

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Nokia G60 5G, tıpkı NX30 gibi Snapdragon 695 5G işlemcisi ile geliyor. 50MP ana kameraya sahip cihaz, 6.58 inç FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. MicroSD ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip olan cihaz, IP52 sertifikası ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 4500mAh bataryaya sahip cihaz, 20W hızlı şarj desteği sunuyor. G60, NX30 gibi 3 sürüm Android güncelleme sözü ile geliyor.

    Nokia C31

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Firmanın bir diğer cihazı C31 ise giriş seviyesi bir model olarak geliyor. 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip cihaz, Unisoc 9863A1 işlemciden ve 3/4GB RAM’den gücünü alıyor. MicroSD ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip olan cihaz ne yazık ki USB-C yerine microUSB girişine sahip. 5050mAh batarya ve 10W şarj desteğine sahip cihaz kutudan Android 12 ile çıkıyor. Cihazın arka tarafı, 13MP ana kamera, 2MP derinlik ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yaparken, ön tarafta da 5MP bir kamera bulunuyor. Nokia C31, tıpkı G60 gibi IP52 sertifikasına sahip.

    Nokia T21 Tablet

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Fiyat performans anlamında sevilen Nokia T20 tabletin devamı olarak karşımıza çıkan T21, önemli yenilikler ile geliyor. 2K çözünürlüklü ekran ve OZO Playback desteğine sahip cihaz, bu sefer HD medya akışı, aktif stylus ve PC için ikincil ekran desteği ile geliyor. Aynı Unisoc işlemcisine sahip cihaz, tasarım anlamında bazı değişikler yaşamış. Nokia T21, 219 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Firma, kutudan Android 12 ile çıkan T21 için iki Android sürüm güncelleme garantisi veriyor.

    Nokia Portable Wireless Speaker 2

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Nokia’nın yeni kablosuz hoparlörü Portable Wireless Speaker 2; IPX7 sertifikası ile korunuyor ve tek şarj ile 22 saatlik müzik dinleme deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.1 bağlatısı ile gelen cihaz, aramalar için mikrofon da barındırıyor.

    Nokia Clarity Earbuds 2

    Nokia yeni cihazlarını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Nokia Clarity Earbuds 2, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve şeffaf mod özellikleri ile geliyor. Ayrıca aramaları geliştirmek için birçok yazılımsal özelliklere sahip cihaz, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. 13mm neodimyum sürücüler, zengin ve dengeli bir ses deneyimi sunuyor. 60mAh batarya ile 28 saat kullanılabilen kulaklıklar, 500mAh şarj kutusu ile geliyor. Kablosuz şarj desteğine de sahip olan kulaklık, IPX4 sertifikası ter ve sıçramaya dayanıklı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız