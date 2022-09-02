Nokia yeni tabletini ve telefonlarını tanıttı

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Bir zamanların efsanesi Nokia, HMD Global altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Firma, amiral gemi telefonlarında yeteri kadar başarılı olamasa da farklı segmentlerde ürünler üretmeye devam ediyor. Nokia, düzenlediği etkinlikte yeni telefonlarını, tabletini ve aksesuarlarını duyurdu.

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Nokia NX30 5G

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Nokia’nın yeni cihazlarından en ilgi çekicisi NX30 5G oluyor. NX30 5G; Snapdragon 695 5G işlemcisinden gücünü alıyor. 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranın koruma görevini ise Gorilla Glass Victus üstleniyor. 50MP OIS destekli ana kameralı cihaz, 13MP ultra geniş açılı kameraya ve 16MP ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Cihazın 4200mAh bataryası, 33W hızlı şarj desteğine sahip. Ekran altı parmak izi okuma da destekleyen cihaz, IP67 sertifikası ile de suya karşı koruma sağlıyor. NX30 5G, Nokia’nın uzun süredir çıkardığı en iyi telefon olsa da firma, fiyatlandırma konusunda yine sınıfta kalacak gibi duruyor. Cihaz, 529 Euro fiyatı ile satışa çıkacak.

Nokia G60 5G

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Nokia G60 5G, tıpkı NX30 gibi Snapdragon 695 5G işlemcisi ile geliyor. 50MP ana kameraya sahip cihaz, 6.58 inç FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahip. MicroSD ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip olan cihaz, IP52 sertifikası ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 4500mAh bataryaya sahip cihaz, 20W hızlı şarj desteği sunuyor. G60, NX30 gibi 3 sürüm Android güncelleme sözü ile geliyor.

Nokia C31

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Firmanın bir diğer cihazı C31 ise giriş seviyesi bir model olarak geliyor. 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip cihaz, Unisoc 9863A1 işlemciden ve 3/4GB RAM’den gücünü alıyor. MicroSD ve 3.5mm kulaklık girişine de sahip olan cihaz ne yazık ki USB-C yerine microUSB girişine sahip. 5050mAh batarya ve 10W şarj desteğine sahip cihaz kutudan Android 12 ile çıkıyor. Cihazın arka tarafı, 13MP ana kamera, 2MP derinlik ve 2MP makro kameralara ev sahipliği yaparken, ön tarafta da 5MP bir kamera bulunuyor. Nokia C31, tıpkı G60 gibi IP52 sertifikasına sahip.

Nokia T21 Tablet

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Fiyat performans anlamında sevilen Nokia T20 tabletin devamı olarak karşımıza çıkan T21, önemli yenilikler ile geliyor. 2K çözünürlüklü ekran ve OZO Playback desteğine sahip cihaz, bu sefer HD medya akışı, aktif stylus ve PC için ikincil ekran desteği ile geliyor. Aynı Unisoc işlemcisine sahip cihaz, tasarım anlamında bazı değişikler yaşamış. Nokia T21, 219 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Firma, kutudan Android 12 ile çıkan T21 için iki Android sürüm güncelleme garantisi veriyor.

Nokia Portable Wireless Speaker 2

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Nokia’nın yeni kablosuz hoparlörü Portable Wireless Speaker 2; IPX7 sertifikası ile korunuyor ve tek şarj ile 22 saatlik müzik dinleme deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.1 bağlatısı ile gelen cihaz, aramalar için mikrofon da barındırıyor.

Nokia Clarity Earbuds 2

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Nokia Clarity Earbuds 2, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve şeffaf mod özellikleri ile geliyor. Ayrıca aramaları geliştirmek için birçok yazılımsal özelliklere sahip cihaz, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. 13mm neodimyum sürücüler, zengin ve dengeli bir ses deneyimi sunuyor. 60mAh batarya ile 28 saat kullanılabilen kulaklıklar, 500mAh şarj kutusu ile geliyor. Kablosuz şarj desteğine de sahip olan kulaklık, IPX4 sertifikası ter ve sıçramaya dayanıklı.

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