Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X6 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör ABDyaptırımlarının ardından yükselişini sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Mate 70 ve Mate 70 Pro+ modellerini duyuran şirket, bugün yaptığı duyurulara bir yenisini daha ekleyerek yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Mate X6’yı tanıttı. İşte Huawei Mate X6 özellikleri ve fiyatı...

Huawei Mate X6 neler sunuyor?

Huawei Mate X6, geliştirilmiş bir su damlası menteşe tasarımıyla geliyor. Bu menteşe, roketlerde kullanılan çelik bazlı malzemeyle güçlendirilmiş olup hem daha dayanıklı hem de daha pürüzsüz bir katlanma deneyimi sunuyor. Ayrıca IPX8 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık sağlıyor ve kapak ekranı su altında bile çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın iç kısmında, 7,93 inçlik LTPO OLED bir ekran bulunuyor. 2.440 x 2.240 piksel çözünürlüğe ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip bu ekran, 1.800 nit’e kadar parlaklık ve 1 milyardan fazla renk desteği sunuyor. Dış kapak ekranı ise 6,45 inç boyutunda ve 2.500 nit’e kadar parlaklık değerine sahip.

Huawei Mate X6, arka bölümünde dört adet kamera sensörü ile destekleniyor. Ana kamera, Pura 70 Pro+ modelinden alınan 50 MP çözünürlüğünde ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip. 48 MP telefoto kamera, 90 mm odak uzaklığı ve 4x optik yakınlaştırma özellikleri sunarken, ultra geniş açılı 40 MP kamera otomatik odaklama desteğiyle geliyor. Ayrıca, renk doğruluğunu artırmak ve diğer lenslerin performansını desteklemek için 1,5 milyondan fazla renk alabilen hiperspektral bir sensör de sisteme dahil edilmiş.

Tam Boyutta Gör Huawei, işlemciyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Mate X6'nın Kirin 9100 yonga setine sahip olması bekleniyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş olacak. Cihazın bataryası ise modele göre 5.110 mAh veya 5.200 mAh kapasitesine sahip. 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Bunun yanı sıra üç boyutlu bir buhar odası soğutma sistemi ve ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruması gibi detaylarla geliyor.

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Huawei Mate X6, şirketin geliştirdiği tamamen yeni bir çekirdek üzerine inşa edilmiş HarmonyOS Next işletim sistemiyle geliyor. Bu sistem, yapay zeka destekli birçok yeni özellik içeriyor. Çoklu görev yetenekleri arasında, video izlerken not alma, belgeleri hızlıca özetleme ve sosyal medya için etkileyici içerikler oluşturma gibi benzersiz işlevler bulunuyor.

Huawei Mate X6 özellikleri

Ekran : 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit,

: 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit, Kapak ekranı: 6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED

6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED İşlemci : Kirin 9100 (resmi değil)

: Kirin 9100 (resmi değil) İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)

HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek) RAM : 12GB, 16GB

: 12GB, 16GB Depolama : 512/1 TB

: 512/1 TB Ön kamera : 13 MP

: 13 MP Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2

50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2 Batarya : 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj

: 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,78 mm (144,04 mm açık), 239 g

Huawei Mate X6 fiyatı ne kadar?

Huawei Mate X6 beş renkte satışa çıkacak: Cam/plastik kaplamalı Gri ve Beyaz ve deri kaplamalı Siyah, Kırmızı ve Mavi. 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan Mate X6'nın fiyatı 13.999 yuan veya 1.935 dolar ile başlarken, 16/512 GB modelinin fiyatı 2.070 dolar, 16 GB + 1 TB modelinin fiyatı ise 2.200 dolar ile başlıyor.

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