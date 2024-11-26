Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X6 tanıtıldı: İşte özellikleri

Huawei Mate X6 neler sunuyor?
Huawei Mate X6, geliştirilmiş bir su damlası menteşe tasarımıyla geliyor. Bu menteşe, roketlerde kullanılan çelik bazlı malzemeyle güçlendirilmiş olup hem daha dayanıklı hem de daha pürüzsüz bir katlanma deneyimi sunuyor. Ayrıca IPX8 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık sağlıyor ve kapak ekranı su altında bile çalışabiliyor.
Huawei Mate X6, arka bölümünde dört adet kamera sensörü ile destekleniyor. Ana kamera, Pura 70 Pro+ modelinden alınan 50 MP çözünürlüğünde ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip. 48 MP telefoto kamera, 90 mm odak uzaklığı ve 4x optik yakınlaştırma özellikleri sunarken, ultra geniş açılı 40 MP kamera otomatik odaklama desteğiyle geliyor. Ayrıca, renk doğruluğunu artırmak ve diğer lenslerin performansını desteklemek için 1,5 milyondan fazla renk alabilen hiperspektral bir sensör de sisteme dahil edilmiş.
Huawei Mate X6, şirketin geliştirdiği tamamen yeni bir çekirdek üzerine inşa edilmiş HarmonyOS Next işletim sistemiyle geliyor. Bu sistem, yapay zeka destekli birçok yeni özellik içeriyor. Çoklu görev yetenekleri arasında, video izlerken not alma, belgeleri hızlıca özetleme ve sosyal medya için etkileyici içerikler oluşturma gibi benzersiz işlevler bulunuyor.
Huawei Mate X6 özellikleri
- Ekran: 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit,
- Kapak ekranı: 6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED
- İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
- İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
- RAM: 12GB, 16GB
- Depolama: 512/1 TB
- Ön kamera: 13 MP
- Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2
- Batarya: 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj
- Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,78 mm (144,04 mm açık), 239 g
Huawei Mate X6 fiyatı ne kadar?
Huawei Mate X6 beş renkte satışa çıkacak: Cam/plastik kaplamalı Gri ve Beyaz ve deri kaplamalı Siyah, Kırmızı ve Mavi. 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan Mate X6'nın fiyatı 13.999 yuan veya 1.935 dolar ile başlarken, 16/512 GB modelinin fiyatı 2.070 dolar, 16 GB + 1 TB modelinin fiyatı ise 2.200 dolar ile başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.