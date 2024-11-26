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    Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X6 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Huawei, Çin’de Mate 70 serisinin ardından yeni katlanan telefon modeli Huawei Mate X6’i sessiz sedasız piyasaya sürdü. Mate X6, uydu bağlantı, 50MP üçlü kamera, Kirin 9100 ile geliyor.
    Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X6 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    ABDyaptırımlarının ardından yükselişini sürdüren Huawei, ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Mate 70 ve Mate 70 Pro+ modellerini duyuran şirket, bugün yaptığı duyurulara bir yenisini daha ekleyerek yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Mate X6’yı tanıttı. İşte Huawei Mate X6 özellikleri ve fiyatı...

    Huawei Mate X6 neler sunuyor?

    Huawei Mate X6, geliştirilmiş bir su damlası menteşe tasarımıyla geliyor. Bu menteşe, roketlerde kullanılan çelik bazlı malzemeyle güçlendirilmiş olup hem daha dayanıklı hem de daha pürüzsüz bir katlanma deneyimi sunuyor. Ayrıca IPX8 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık sağlıyor ve kapak ekranı su altında bile çalışabiliyor.

    Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X6 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Cihazın iç kısmında, 7,93 inçlik LTPO OLED bir ekran bulunuyor. 2.440 x 2.240 piksel çözünürlüğe ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip bu ekran, 1.800 nit’e kadar parlaklık ve 1 milyardan fazla renk desteği sunuyor. Dış kapak ekranı ise 6,45 inç boyutunda ve 2.500 nit’e kadar parlaklık değerine sahip.

    Huawei Mate X6, arka bölümünde dört adet kamera sensörü ile destekleniyor. Ana kamera, Pura 70 Pro+ modelinden alınan 50 MP çözünürlüğünde ve f/1.4-f/4.0 değişken diyafram açıklığına sahip. 48 MP telefoto kamera, 90 mm odak uzaklığı ve 4x optik yakınlaştırma özellikleri sunarken, ultra geniş açılı 40 MP kamera otomatik odaklama desteğiyle geliyor. Ayrıca, renk doğruluğunu artırmak ve diğer lenslerin performansını desteklemek için 1,5 milyondan fazla renk alabilen hiperspektral bir sensör de sisteme dahil edilmiş.

    Uydu bağlantılı katlanan telefon Huawei Mate X6 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Huawei, işlemciyle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Mate X6'nın Kirin 9100 yonga setine sahip olması bekleniyor. Bu işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş olacak. Cihazın bataryası ise modele göre 5.110 mAh veya 5.200 mAh kapasitesine sahip. 66W kablolu, 50W kablosuz ve 7.5W ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Bunun yanı sıra üç boyutlu bir buhar odası soğutma sistemi ve ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruması gibi detaylarla geliyor.

    Huawei Mate X6, şirketin geliştirdiği tamamen yeni bir çekirdek üzerine inşa edilmiş HarmonyOS Next işletim sistemiyle geliyor. Bu sistem, yapay zeka destekli birçok yeni özellik içeriyor. Çoklu görev yetenekleri arasında, video izlerken not alma, belgeleri hızlıca özetleme ve sosyal medya için etkileyici içerikler oluşturma gibi benzersiz işlevler bulunuyor. 

    Huawei Mate X6 özellikleri

    • Ekran: 7,93 inç FHD+ LTPO OLED 1-120Hz, 2500 nit, 
    • Kapak ekranı: 6,45 inç 2.500 nit parlaklık OLED
    • İşlemci: Kirin 9100 (resmi değil)
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 4.3 (Harmony NEXT gelecek)
    • RAM: 12GB, 16GB
    • Depolama: 512/1 TB
    • Ön kamera: 13 MP
    • Arka kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 48MP 4x zoom + 40 MP f/2.2
    • Batarya: 5200 mAh, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7.5W ters kablosuz, 5W ters kablolu şarj
    • Boyut ve ağırlık: 156,6 x 73,78 mm (144,04 mm açık), 239 g

    Huawei Mate X6 fiyatı ne kadar?

    Huawei Mate X6 beş renkte satışa çıkacak: Cam/plastik kaplamalı Gri ve Beyaz ve deri kaplamalı Siyah, Kırmızı ve Mavi. 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan Mate X6'nın fiyatı 13.999 yuan veya 1.935 dolar ile başlarken, 16/512 GB modelinin fiyatı 2.070 dolar, 16 GB + 1 TB modelinin fiyatı ise 2.200 dolar ile başlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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