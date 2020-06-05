Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu

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Huawei yeni tablet bilgisayarı Huawei MatePad T8’i Türkiye’de satışa sundu. Huawei MatePad T8, 999 TL fiyat etiketine sahip.

Huawei MatePad T8’de Google servisleri bulunmuyor, Huawei Mobile Services ile yüklü bir şekilde geliyor. Yani Google PlayStore, YouTube vb. uygulamalar yüklü değil.

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Huawei MatePad T8 özellikleri

Huawei MatePad T8, 8 inçlik 1280x800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor. İşlemci olarak MediaTek MT8768 yonga seti yer alıyor. 16 GB ve 32 GB olarak iki farklı depolama seçeneği sunuyor. MicroSD kart desteği var.

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Bataryası 5100 mAh büyüklüğünde. Huawei’in ifadesine göre 12 saat video gösterimi yapabiliyor. Cihazın arkasında 5 MP çözünürlüğünde, önünde 2 MP çözünürlüğünde birer kameraya yer verilmiş. Arka kamera 1080p 30fps video kaydı yapıyor.

Giriş seviyesi özellikler sunan Huawei MatePad T8’in 16 GB versiyonu 999 TL, 32 GB versiyonu 1099 TL’ye Huawei Online Mağazası’nda satışa sunuldu.

https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matepad-t8

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