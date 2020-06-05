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    Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu

    Huawei, giriş seviyesi özellikler sunan Huawei MatePad T8 modelini Türkiye'de satışa sundu. Huawei MatePad T8'in 16 GB versiyonu 999 TL fiyat etiketine sahip. Huawei MatePad T8 özellikleri haberimizde
    13 sa.
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    8
    10
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu
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    Huawei yeni tablet bilgisayarı Huawei MatePad T8’i Türkiye’de satışa sundu. Huawei MatePad T8, 999 TL fiyat etiketine sahip.

    Huawei MatePad T8’de Google servisleri bulunmuyor, Huawei Mobile Services ile yüklü bir şekilde geliyor. Yani Google PlayStore, YouTube vb. uygulamalar yüklü değil.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei akıllı saat satış rakamlarında Apple'ın ardından ikinci sıraya yerleşti"

    Huawei MatePad T8 özellikleri

    Huawei MatePad T8, 8 inçlik 1280x800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor. İşlemci olarak MediaTek MT8768 yonga seti yer alıyor. 16 GB ve 32 GB olarak iki farklı depolama seçeneği sunuyor. MicroSD kart desteği var.

    Huawei MatePad T8, 999 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu
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    Bataryası 5100 mAh büyüklüğünde. Huawei’in ifadesine göre 12 saat video gösterimi yapabiliyor. Cihazın arkasında 5 MP çözünürlüğünde, önünde 2 MP çözünürlüğünde birer kameraya yer verilmiş. Arka kamera 1080p 30fps video kaydı yapıyor.

    Giriş seviyesi özellikler sunan Huawei MatePad T8’in 16 GB versiyonu 999 TL, 32 GB versiyonu 1099 TL’ye Huawei Online Mağazası’nda satışa sunuldu.

    https://shop.huawei.com/tr/product/huawei-matepad-t8



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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    burakk, (Burakk gizli) 5 sa.
    Yıllar önce 250 liraya Asus'dan bayağı güzel ekranlı bir tablet aldığımı hatırlıyorum.
    Canım sıkıldığı için 100 liraya öylesine aldığım başka bir tablet de evde duruyor hala.
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    ProsesMuhendisi (A B) 7 sa.
    Baştaki 9 harfini ters çevirirsek arkadaşların da dediği gibi çocuk için alınabilir.
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    DH Misafiri 10 sa.
    6 yıl önce İpad mini aldım 600 tlye hala kullanıyorum. Şu an bile 8t den daha iyi
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    canguler917 (can guler) 10 sa.
    paranızı çöpe atmanın bir tık üstü bu tableti almak
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    Quard (Ahmet G) 10 sa.
    Ram yeterli değil ama çocuğa da verilmez.
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    mkyb (ismail Türkmen) 11 sa.
    Tabletler Android markaları için elde kalmış çöp donanımları değerlendirmek için fırsat olarak görülüyor. 2020 yılının yarısı bitmiş 2 GB ram nedir ?

    Bu tabletin ederi 500-600 liradır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    FoBç (Fırat Orak) 11 sa. yeni yorumcu mkyb
    Aynen öyle bu tableti ancak evde çocuğu babasının beyninin etini yiyordur adamda mecburi bu tablete o parayı verecek
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    ekremcingöz 12 sa. yeni yorumcu
    çocuk için alınacak bir cihaz
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    Murat.Ak (Murat Ak) 12 sa.
    8,999 TL okudum ya ne oluyor dedim
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    deoks 13 sa.
    Çocuğun eline verilmelik cihaz.
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