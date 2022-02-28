Huawei en büyük MateStation modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Huawei’nin tümleşik bilgisayar sınıfındaki oyuncusu MateStation X, geçen yıl Çin pazarı için duyurulmasının ardından MWC 2022 fuarında da Avrupa pazarı için duyuruldu. Huawei MateStation X bir iki farklılık ile Avrupa’ya geliyor.

Huawei MateStation X özellikleri ve fiyatı

Huawei MateStation X modeli 3840 x 2560 piksel (en-boy oranı 3:2) çözünürlüğünde 28,2 inçlik bir panele sahip. Ayrıca ekran dokunmaya duyarlı ve aynı anda 10 dokunuşa kadar destekliyor. Ekran ise ön panel alanının %92'sini kaplamakta.

Volkswagen, Huawei'nin otonom sürüş bölümünü satın alabilir 1 hf. önce eklendi

Cihaz Avrupa’ya AMD Ryzen 5 5600H seçeneği ile geliyor. 16GB DDR4 RAM yanında 1TB M.2 SSD de ikinci fark olarak gösterilebilir. Cihaz, Shark Fin 3.0 soğutma teknolojisine sahip. Normal kullanım sırasında kasa sıcaklığı 36 dereceyi geçmiyor ve gürültü seviyesi 20 dB.

Bilgisayarın ses sistemi Devialet ile işbirliği içinde geliştirilmiş. Toplam 10 W gücünde iki tam aralıklı hoparlör, 10 W gücünde bir subwoofer ve iki pasif radyatör içeriyor. 2 adet USB Tip-C portu, 2 adet USB Tip-A portu, WiFi 6, parmak izi okuyucu entegre kablosuz klavye şeklinde özellikleri olan Huawei MateStation X modeli için 2199 Avro fiyat etiketi mevcut.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Huawei MateStation X Avrupa’ya geliyor