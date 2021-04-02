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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu

    Önümüzdeki günlerde HarmonyOS tabanlı akıllı telefonlarını tanıtmayı planlayan Huawei, şirketin 2020 raporunu yayınladı ve HMS'nin en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi olduğunu duyurdu.
    02 Nisan 2021, 15:30 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu
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    Huawei dün 2020 raporunu yayınladı ve şirket gelirlerinin ABD yaptırımlarına ve koronavirüs salgınına rağmen %3,8 artarak 136,7 milyar dolara, net olarak ise %3,2 artarak 9,9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. 

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    Huawei Başkan Yardımcısı Hu Houkun düzenlediği basın toplantısında, Huawei Mobil Hizmetleri'nin 2020 yılında devasa ve popüler bir mobil uygulama ekosistemine dönüştüğünü ve dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

    Resmi istatistiklere göre, 2020'nin sonunda Huawei Mobil Servisleri dünya çapında 2,3 milyon kayıtlı geliştiriciye sahipti ve bunların yaklaşık 2 milyonu Çin'de bulunuyor. Aynı zamanda, geliştiricilerin sayısı ve buna bağlı olarak uygulamaların sayısı da sürekli artıyor.

    Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu
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    HarmonyOS güncellemeleri başlıyor

    Buna ek olarak, şirketin geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin 20'den fazla donanım çözümü üreticisi ve 280 uygulama ortağı ile işbirliği içinde başarılı bir şekilde çalıştığını da belirtildi.

    Huawei yöneticisi ayrıca Çinli teknoloji devinin önümüzdeki günlerde HarmonyOS destekli akıllı telefonları tanıtmayı planladığını doğruladı. Nisan ayından itibaren şirket, daha önce piyasaya sürülen mobil cihazları HarmonyOS işletim sistemine kademeli olarak güncellemeye başlayacak.



    https://www.huaweicentral.com/huaweis-hms-is-the-third-largest-mobile-application-ecosystem-across-the-globe/
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    F fenerist07 (arda doğaner) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç tane var? 3 :D
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    neden yalan haber yapıyorsunuz.

    3. olmadı sondan 1. oldu.

    doğru düzgün haber yapın lütfen.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi de bu bilinen ve beklenen bir şeydi zaten. Bunun nesini haber yaptınız ki? Hadi 2. ya da 1. sıraya yerleşir, geriden gelmesine rağmen rekabette sollar anlarım ama ortada haberi değeri olan bir şey yok.
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    C chnyldz03 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    appgalerinin çin kısmı iyi ama çin dışı resmen çöp
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    S socidius 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oppo, Xioami gibi diğer Çin menşeli üreticiler de Harmony eko sistemine dahil olursa Google ziki köküyle tutar. :)
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar siz anca Google Play Store veya Apple App Store'u biliyor olabirsiniz fakat dünyada Amazon AppStore başta olmak üzere aktif kullanılan onlarca uygulama ekosistemi var ve Huawei bu "diğer" uygulama ekosistemleri arasında birinciliğe kadar yükselmiş görünüyor. HarmonyOS ile yükselişi de sürecektir.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei p30 lite cihazlarina (krin 710) HarmonyOs yenil?m?si g?l?c?k ?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung Galaxy Store'un önüne geçmiş xd
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    neden yalan haber yapıyorsunuz.

    3. olmadı sondan 1. oldu.

    doğru düzgün haber yapın lütfen.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaç tane var? 3 :D
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    F fenerist07 (arda doğaner) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ulan kaç tane var zaten
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