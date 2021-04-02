Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu

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Huawei dün 2020 raporunu yayınladı ve şirket gelirlerinin ABD yaptırımlarına ve koronavirüs salgınına rağmen %3,8 artarak 136,7 milyar dolara, net olarak ise %3,2 artarak 9,9 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

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Huawei Başkan Yardımcısı Hu Houkun düzenlediği basın toplantısında, Huawei Mobil Hizmetleri'nin 2020 yılında devasa ve popüler bir mobil uygulama ekosistemine dönüştüğünü ve dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Resmi istatistiklere göre, 2020'nin sonunda Huawei Mobil Servisleri dünya çapında 2,3 milyon kayıtlı geliştiriciye sahipti ve bunların yaklaşık 2 milyonu Çin'de bulunuyor. Aynı zamanda, geliştiricilerin sayısı ve buna bağlı olarak uygulamaların sayısı da sürekli artıyor.

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HarmonyOS güncellemeleri başlıyor

Buna ek olarak, şirketin geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin 20'den fazla donanım çözümü üreticisi ve 280 uygulama ortağı ile işbirliği içinde başarılı bir şekilde çalıştığını da belirtildi.

Huawei yöneticisi ayrıca Çinli teknoloji devinin önümüzdeki günlerde HarmonyOS destekli akıllı telefonları tanıtmayı planladığını doğruladı. Nisan ayından itibaren şirket, daha önce piyasaya sürülen mobil cihazları HarmonyOS işletim sistemine kademeli olarak güncellemeye başlayacak.

https://www.huaweicentral.com/huaweis-hms-is-the-third-largest-mobile-application-ecosystem-across-the-globe/

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