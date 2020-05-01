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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi?

    Huawei'nin baş tasarımcısı Quentin Ting, Apple'ın yeni kompakt telefonuyla ilgili görüşlerini paylaştı. Deneyimli tasarımcı şirketin bu tarz bir telefon çıkarıp çıkarmayacağını da açıkladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi?
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    Huawei'nin baş tasarımcısı Quentin Ting, Forbes'e verdiği ropörtajda Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü ikinci nesil iPhone SE hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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    Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan yeni iPhone SE'nin tüketicilerden büyük ilgi gördüğü bildiriliyor. Deneyimli tasarımcıya, Huawei’nin de iPhone SE gibi küçük ekranlı bir akıllı telefon çıkarıp çıkarmayacağı soruldu.

    "Huawei SE beklemeyin"

    Quentin Ting, yaptığı açıklamalarla kullanıcıların "Huawei SE" beklentisine girmemesi gerektiğini net şekilde ortaya koydu. Çinli şirketin baş tasarımcısı, insanların eski tasarıma sahip küçük ekranlı bir cihaza ihtiyaç duymadığına inanıyor.

    Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi?
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    Tasarımcının görevinin eski zamanlara dönmek olmadığını söyleyen Ting, yapmaları gereken şeyin kullanıcılara kompakt boyutlu akıllı telefonlarda daha büyük ekranlar sunmak olduğunu belirtti.

    Huawei'nin baş tasarımcısı bunun ancak ekranı çervreleyen çerçevelerin küçülterek mümkün hale gelebileceğini düşünüyor. Ting ayrıca büyük ekran gerektiren daha fazla uygulamanın olduğunu ve büyük ekran kullanma deneyiminin çok daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.



    https://www.forbes.com/sites/bensin/2020/04/28/huaweis-chief-designer-talks-p40-pro-and-why-there-wont-be-an-iphone-se-like-small-phone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zero fear 2 hf. en beğenilen infom@n
    Siz kişisel olarak ihtiyaç duymayınca gerekliliği ortadan kalkmıyor maalesef. SD Kart hayati derecede önemli çünkü telefonun ekranı kırılsa veya anakart arızası verse içindeki veriler kurtarılamaz hale geliyor, SD Kart bunu önemli ölçüde engelliyor. Jack girişini zaten kimse savunmasın. Kulaklığa bilgisayarda kullanmak için ayrı telefonda kullanmak için ayrı para vermek hiç mantıklı değil.
    Siz kişisel olarak ihtiyaç duymayınca gerekliliği ortadan kalkmıyor maalesef. SD Kart hayati derecede önemli çünkü telefonun ekranı kırılsa veya anakart arızas...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. zero fear
    iCloud ile telefonun havaya uçsa ve yere düşmese yinede verilerine hiçbirşey olmuyor dostum.

    Kulaklık kablosu 10 yıl öncesinin teknolojisi.
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    rtsbora (rts bora) 2 hf.
    Siz Apple'ın iyi yaptığı şeyleri (az model çıkarmak, güncelleme desteği) örnek almayın zaten. Hep kötü yaptığı şeyleri (sd kart, jack girişi) örnek alın.
    3 Yanıt Yanıtla +13
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. rtsbora
    Sana şu konuda katılmıyorum.

    SD Mart’a hiç ihtiyacım olmadı.

    3.5mm jack gerçekten fazlalıktan ibaretmiş. Çok uzun yollar hep Bluetooth kulaklık kullandım.
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    toress86 (Xmaster X) 2 hf. rtsbora
    sd kart konusunda doğrusun ama kulaklık konusu tamamen saçmalık eğer çok kaliteli bir kulaklığın varsa 10 lira dönüştürücü al kullan senin ülkende pahalı dostum adamın ülkesinde bir kulaklık 1900 lira değil senin ülkende 1900 lira çağın gerisindesin o yüzden 3.5 mm koyuyo sana usd kazansan 150 usd versen o apple kulaklığa alternatifleri 75 usd versen umrunda olmaz jack girişi varmı yokmu ki ayrıca kullanımdan kullanıma farklılık gösterir ama ayda bir kablolu kulaklık parçalayan biri olarak kablosuz kulaklık nimetmiş 6 aydır 140 liraya aldığim airdotslarla sorunsuz takılıyorum
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Bence küçük bi model olabilir iPhone SE gibi çirkin yapmamak şartıyla 5 inç sıfır çerçeve
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Huawei 720p çözünürlüklü, tek kameralı, 3gb ramlı, 2013 ekranlı bir telefon yapsa yerden yere vurulur. Standartların altında cihazı Apple'dan başkası üretmez
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    DH Misafiri 1 hf.
    Huawei SE :D:D bir zahmet böyle birşey yapmayın yani.Sizi siz olduğunuz için satın alsın insanlar.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Küçük boyutlu telefon seven insan sayısı çok fazla, hangi firma bu yönde model üretirse kazanır bence. Ancak apple dışında diğer firmalar bunu anlamıyor düşünmüyor.
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    mcebi001 (murat çebi) 2 hf.
    iPhone se nin gsmarena incelemesi çıkmış bence çok güzel telefon olmuş ..Çinlilerin yerinde olsam aynı boyut aynı donanım fakat ekranı daha büyük android telefon yapar paranın belini kirardim ama nerde o zeka bu çekik gozlulerde...
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    Guaire (Tayfun ) 2 hf. mcebi001
    iPhone SE için salya akıtanları etkilemek için aynı büyük çerçeveli, klasik parmak izi okuyuculu, 4.7" ve HD çözünürlüğe sahip LCD ekranlı, küçük sensörlü tek bir arka kameralı, RAM'i de 4GB bir telefon yapıp içine Snapdragon 865 koyar 200$'a da satabilirler. Bunu da Redmi ve Realme gibi markalar yapabilir. Ancak telefon başına karları cücük kadar olur. Hiç de öyle paranın belini kıramazlar.

    Hadi 5.5" ve FHD yaptın ekranı, iPhone Plus kıvamına getirdin. 4GB kesmez diyerek 6GB yaptın RAM'i. 300$ yapsan yine bunu alacağıma iPhone SE alırım muhabbeti yapacak aynı kitle. 250$ yap. Yine kar marjı cücük. Bir de çerçevesi kocaman, bu zamanda LCD ekran, 60Hz, 12MP cücük kadar sensör, sadece tek bir kamera, IP sertifikası yok vs. diye eleştirenler de çıkacak. Zira herkesi memnun etmek mümkün değil.

    Samsung S10 Lite örneğin 5200TL civarına 128GB dahili hafıza, Snapdragon 855 veya muadili Exynos, 6.7" çerçevesiz OLED ekran, 45W hızlı şarj desteği ve kutusundan 25W hızlı şarj çıkıyor, 4500mAh batarya, ekrana gömülü parmak izi ile bu fiyat seviyesinde gayet cazip bir seçenek, ama bu kadar tantana kopmuyor. Zira ısırık elma logosu yok.

    5200TL'ye iPhone XS Max ile kıyaslayabileceğiniz bir telefon bu. Yarı fiyatına...
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    FlizGul 2 hf. yeni yorumcu
    Huawei SeSadece 5. 000 tl
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Google servisleri?
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    hunkar159 (hunkar hunkar) 2 hf.
    iphone güzel telefon ancak dosya sistemini göstermedikçe ve cihazın hafızasını yığın olarak kullanamadıkça asla almam
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    noobszle 2 hf.
    haklı , ben şahsen yeni iPhone se yaklaşımı beğendim yıllardır android kullanıcıları daha güçlü yongaya daha ucuza ulaştığı için amiral katili diyordu , 480€ luk se modeli de bu açıdan değerli veyahut android cephesinde bunu takdir edecektir yanlız buradaki sorun eski çerçeve kalınlığı yani %65 lik ekran gövde oranını kimse kabul etmeyecektir , kulağa kötü gelmesede uzun zamandır iPhone 6s kulanan biri se ye geçmek isterse ben buna gotumle gülerim değişen nedir abicim 🤨 , işin gerçeği iPhone 8 i cilalayip hemen hemen aynı parçalarla üretim maliyetini cok artırmadan bir model ortaya koymak istemişler maglum parası olmayan iPhone alamıyor , Apple in akıl tutulması yaşadığı gerçeği herlade herkesin ortak fikri , yeni trendleri zaten tepe modellerinde de kullanmayan apple inovasyon nedir unutmuş , şunu herkes idrak etsin apple ve Samsung sürümden kazanıyor halbuki cok ciddi derecede fp modeller üretebilir zaten Pazar in hâkimi bu iki firma bütün android üreticilerinin gözü kulağı da bu iki firmada , Samsung a serisi ile biraz fp oranı olabilecek modeller duyurdu fakat yinede yetersiz umarım apple ve Samsung corona virüsü ile değişen dünyada lüks tüketimin azalacağını öngörürler yok değişen hiçbir sey olmayacak 😩
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 hf.
    Kulakları betona dönmüş bluetooth kulaklık savunucuları da gelmiş tam olmuş. Şirinlerin saç kurutma makinesiyle müzik dinlediğini zannediyor yazık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. a_y_k_u_t
    Daha hangi kulaklığı kullandığımı bile bilmeden, boş beleş saldırıyorsun.



    Sen kullandığın kulaklığın fotoğrafını, markasını, modelini bir açıkla bakalım.

    Dikkat et boğazına dolanmasın, bir yere takılıp kopmasın.
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    MrKattchup 2 hf.
    Olay kullanıcıların istememesi değil, şimdi araklayıp tekrar farklı bir tasarım konseptine fabrikaları geçirmek maliyetli geliyor asıl mesele o.
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 hf. MrKattchup
    3.5mm jack yuvasının maliyeti satıcıya 1 dolar olsa ve o cihaz 1 milyon satsa ne kadar kar eder?

    Sonuçta 3.5mm jack’ı çıkardı diye fiyatını 999$’dan 998$’a düşürmüyorlar.
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    5121 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone se, huawei ve
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