Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi?

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Huawei'nin baş tasarımcısı Quentin Ting, Forbes'e verdiği ropörtajda Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü ikinci nesil iPhone SE hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan yeni iPhone SE'nin tüketicilerden büyük ilgi gördüğü bildiriliyor. Deneyimli tasarımcıya, Huawei’nin de iPhone SE gibi küçük ekranlı bir akıllı telefon çıkarıp çıkarmayacağı soruldu.

"Huawei SE beklemeyin"

Quentin Ting, yaptığı açıklamalarla kullanıcıların "Huawei SE" beklentisine girmemesi gerektiğini net şekilde ortaya koydu. Çinli şirketin baş tasarımcısı, insanların eski tasarıma sahip küçük ekranlı bir cihaza ihtiyaç duymadığına inanıyor.

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Tasarımcının görevinin eski zamanlara dönmek olmadığını söyleyen Ting, yapmaları gereken şeyin kullanıcılara kompakt boyutlu akıllı telefonlarda daha büyük ekranlar sunmak olduğunu belirtti.

Huawei'nin baş tasarımcısı bunun ancak ekranı çervreleyen çerçevelerin küçülterek mümkün hale gelebileceğini düşünüyor. Ting ayrıca büyük ekran gerektiren daha fazla uygulamanın olduğunu ve büyük ekran kullanma deneyiminin çok daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.

https://www.forbes.com/sites/bensin/2020/04/28/huaweis-chief-designer-talks-p40-pro-and-why-there-wont-be-an-iphone-se-like-small-phone

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