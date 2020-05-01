Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OPPO A92 sessizce tanıtıldı

    OPPO'nun yeni orta seviye modeli OPPO A92'nin teknik özellikleri, görselleri ve ön sipariş fiyatı Endonezyalı bir alışveriş sitesi üzerinden yayınlanarak cihaz sessizce tanıtıldı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,7b
    1
    8
    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    OPPO A92 sessizce tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, hiç ara vermeden yeni modellerini piyasaya sürmek için çalışmalara devam eden üreticilerden bir tanesi. 

    Ayrıca Bkz. "Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 5G'li OPPO A92s Tanıtıldı

    Şirket bugün Endonezyalı online alışveriş sitesi Lazada üzerinden cihazın teknik özelliklerini, görsellerini ve Endonezya'daki ön sipariş fiyatını yayınlayarak yeni orta seviye modeli OPPO A92'nin tanıtımını sessiz sedasız şekilde gerçekleştirdi. Teknik özelliklerden tamamı henüz listelenmemiş olsa da büyük çoğunluğunun mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 

    Cihazın yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO A92, 6.5 inç genişliğe ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. 

    Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan cihazın yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 

    Ekranın sol üst köşesinde yapay zeka destekli 16 MP'lik ön kamera sensörüne ev sahipliği yapan bir kamera deliği bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda ise 48 MP(f/ 1.7) çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü, 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör, 2 MP çözünürlüğünde bir makro sensör ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü bulunuyor.

    5.000 mAh'lik bataryası USB-C portu üzerinden 18W hızlı şarj desteği sunan cihaz Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile kutusundan çıkıyor. Yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olan, aynı zamanda yüz tanıma desteği de sunan cihaz, alacakaranlık siyahı, kuzey ışığı moru ve parlak beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alıcı buluyor.

    Fiyatına gelecek olursak OPPO A92, hediye kablosuz kulaklık ile birlikte Endonezya'da yaklaşık 271 dolarlık bir fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Cihazın farklı bölgelerde ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.
     



    https://playfuldroid.com/oppo-a92-goes-official-with-snapdragon-665-8gb-ram-48mp-quad-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf. en beğenilen
    sd665 için çok pahalı. 8gb ram o işlemci için gereksiz olmuş.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Şavomi çöp sen gidip çöpü alır mısın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bloodin 1 hf.
    E bu bildiğin Redmi Note 8'in bataryası 5000 olanı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 1 hf.
    Oppo hergün telefon tanıtıyor. Bu ne biçim iş?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    GwynBleidd48 2 hf.
    Renkleri göz alıcı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    face1tr 2 hf.
    a52, a72 ve şimdi de a92 tanıtıldı.

    tasarımları birbirinin aynı üç modelde de 5000 mah batarya var.

    parmak izi okuyucu yanda ve flaş kamera bordürü içinde tutulduğundan, kılıflı kullanımda arka güzelce kapanıyor, görünüm bozulmuyor.
    gsmarena.com/...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ozgurmisirci 2 hf. yeni yorumcu
    aynı fiyata Mi9 var bunu alacagıma onu alırım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rammercan ( Rammercan) 2 hf.
    Dandik kısaca 270 dolara mi9 var kardes
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf. en beğenilen
    sd665 için çok pahalı. 8gb ram o işlemci için gereksiz olmuş.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor 2 hf. Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor 2 hf. Twitter salgın döneminde rekor kullanıcıya ulaştı 2 hf. Deus Ex GO kısa süreliğine ücretsiz 2 hf. NASA, insanları tekrar Ay’a götürecek Artemis görevi için iniş aracı geliştirecek şirketleri açıkladı 2 hf. Microsoft, önümüzdeki hafta Xbox Series X oyunlarının oynanışını gösterecek 2 hf. Epic Games mağazasında Amnesia: The Dark Descent ve Crashlands ücretsiz 2 hf. Koronavirüs salgınında 1 Mayıs tablosu 2 hf. NASA tarafından üretilen ventilatörler FDA tarafından onay aldı 2 hf. Tesla Semi'nin üretimi yine ertelendi 2 hf. Zenith nostaljik El Primero'ya yeniden hayat verdi 2 hf. Huawei'nin baş tasarımcısı iPhone SE ile ilgili konuştu: Huawei SE gelecek mi? 2 hf. Intel Comet Lake tanıtıldı-Soru işaretlerini de beraberinde getirdi 2 hf. Samsung resmen onayladı: Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışı ertelenmeyecek 2 hf. Amazon, ilk çeyrekte beklenilenden daha çok kazandı! 2 hf. Pixel 4a ile çekilmiş fotoğraf örnekleri ortaya çıktı 2 hf. HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı 2 hf. Intel Core i7-1185G7 4.7 GHz’lik tepe frekansla gelebilir 2 hf. Seagate arızalı sabit diskleri tespit etmek için yapay zeka kullanmaya başladı 2 hf. Dünya çapında akıllı telefon satışları yüzde 10 ile 17 arasında düştü 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN OPPO A92 sessizce tanıtıldı Sonraki Yeni çalışma, 16 yıllık buz tabakası kaybını ortaya koyuyor 2 hf. Pocophone F2 Pro'nun Avrupa fiyatı ortaya çıktı 2 hf. Google Mesajlar RCS desteği İtalya ve Singapur’da aktive edildi 2 hf. Ryzen 3 3300X tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e hızaşırtıldı: i7-7700K ve Ryzen 5 1600’ün önünde 2 hf. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü'nün yeni özelliklerini yayınladı 2 hf. AMD DDR5 ve Zen 4’e 2022’de geçebilir 2 hf. Sınırları zorlayan bilgisayar | Acer Swift 7 mercek altında 2 hf. Apple Watch Series 6, akıl sağlığıyla ilgili anormallikleri tespit edebilecek 2 hf. AMD: Zen 3 mimarili işlemciler ve RDNA2 tabanlı kartlar bu yıl sonuna geliyor 2 hf. Samsung 250MP çözünürlüğünde bir kamera üzerinde çalışıyor 2 hf. DisplayPort Alt Mode sayesinde USB 4.0 Type-C arayüzü üzerinden görüntü aktarımı mümkün 2 hf. Raspberry Pi için değiştirilebilir lens desteği sunan kamera modülü duyuruldu 2 hf. Apple salgına rağmen beklentilerin üzerinde büyüdü 2 hf. Fancade ile kendi seviyelerinizi tasarlayabileceksiniz 2 hf. Steam'de "Altın Hafta" indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 2 hf. Netflix, RTÜK isteğinin ardından "Designated Survivor" dizisinin bir bölümünü kaldırdı 2 hf. Hyundai ve Kia'nın baş tasarımcısı görevinden ayrıldı 2 hf. Türkiye, ABD’ye solunum cihazı parçaları gönderiyor 2 hf. Airbus, 2020’nin ilk çeyreğinde rekor zarar açıkladı 2 hf. Xbox Game Pass abone sayısı 10 milyona ulaştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi