OPPO A92 sessizce tanıtıldı

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Ülkemizde de faal olarak hizmet vermekte olan Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, hiç ara vermeden yeni modellerini piyasaya sürmek için çalışmalara devam eden üreticilerden bir tanesi.

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5G'li OPPO A92s Tanıtıldı

Şirket bugün Endonezyalı online alışveriş sitesi Lazada üzerinden cihazın teknik özelliklerini, görsellerini ve Endonezya'daki ön sipariş fiyatını yayınlayarak yeni orta seviye modeli OPPO A92'nin tanıtımını sessiz sedasız şekilde gerçekleştirdi. Teknik özelliklerden tamamı henüz listelenmemiş olsa da büyük çoğunluğunun mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın yayınlanan teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak; OPPO A92, 6.5 inç genişliğe ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan cihazın yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Ekranın sol üst köşesinde yapay zeka destekli 16 MP'lik ön kamera sensörüne ev sahipliği yapan bir kamera deliği bulunuyor. Dörtlü arka kamera kurulumunda ise 48 MP(f/ 1.7) çözünürlüğünde bir ana kamera sensörü, 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör, 2 MP çözünürlüğünde bir makro sensör ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü bulunuyor.

5.000 mAh'lik bataryası USB-C portu üzerinden 18W hızlı şarj desteği sunan cihaz Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile kutusundan çıkıyor. Yan tarafına monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olan, aynı zamanda yüz tanıma desteği de sunan cihaz, alacakaranlık siyahı, kuzey ışığı moru ve parlak beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alıcı buluyor.

Fiyatına gelecek olursak OPPO A92, hediye kablosuz kulaklık ile birlikte Endonezya'da yaklaşık 271 dolarlık bir fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Cihazın farklı bölgelerde ne zaman satışa sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.



https://playfuldroid.com/oppo-a92-goes-official-with-snapdragon-665-8gb-ram-48mp-quad-cameras/

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