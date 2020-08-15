Google, Duo ve Meet'i birleştirmek istiyor: 'Duet'

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Google, FaceTime'a rakip uygulama olarak piyasaya sürdüğü Duo'yu ve Zoom'a rakip uygulaması Meet'i önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birleştirme planları yapıyor.

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Şirket, görüntülü arama üzerine kurulu iki farklı uygulamayla çalışmak yerine ikisinin de özelliklerini birleştirerek tek bir uygulama üzerine odaklanmak istiyor.

Birleştirilmiş yeni uygulama: 'Duet'

Yeni uygulama Meet alt yapısı üzerine kurulacak ve üzerine Duo'ya ait özellikler eklenecek. Uygulamanın isminin ise Duo ve Meet birleşiminden yola çıkarak 'Duet' olacağı güçlü söylentiler arasında yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı"

Google'dan söylentilere yönelik yapılan açıklamada: "Pandemi sırasında şaşırtıcı bir büyüme gösteren Duo'ya büyük yatırım yaptık. Dünyanın her yerinden insanlar görüntülü görüşmeye her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyor ve bunu kesintiye uğratmak gibi bir planımız yok. Yeni Duo özellikleri oluşturmak ve kullanıcılarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için keyifli bir deneyim sunmak için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak ise görüntülü görüşme ürünlerimizin birbirleriyle birlikte geliştirebileceği yollar arıyoruz." ifadelerine yer verildi

https://9to5google.com/2020/08/14/sources-google-meet-replaces-duo/

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