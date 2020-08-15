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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Duo ve Meet'i birleştirmek istiyor: 'Duet'

    Google, bünyesinde barındırdığı iki farklı görüntülü sohbet uygulamasının aynı anda bulunmasının mantıksızlık olduğu düşüncesi ile Meet ve Duo'yu birleştirmek istiyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Duo ve Meet'i birleştirmek istiyor: 'Duet'
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    Google, FaceTime'a rakip uygulama olarak piyasaya sürdüğü Duo'yu ve Zoom'a rakip uygulaması Meet'i önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birleştirme planları yapıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Duo, görüntülü sohbetlerdeki maksimum katılımcı sayısını 12'ye çıkardı!

    Şirket, görüntülü arama üzerine kurulu iki farklı uygulamayla çalışmak yerine ikisinin de özelliklerini birleştirerek tek bir uygulama üzerine odaklanmak istiyor.

    Birleştirilmiş yeni uygulama: 'Duet'

    Yeni uygulama Meet alt yapısı üzerine kurulacak ve üzerine Duo'ya ait özellikler eklenecek. Uygulamanın isminin ise Duo ve Meet birleşiminden yola çıkarak 'Duet' olacağı güçlü söylentiler arasında yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı"

    Google'dan söylentilere yönelik yapılan açıklamada: "Pandemi sırasında şaşırtıcı bir büyüme gösteren Duo'ya büyük yatırım yaptık. Dünyanın her yerinden insanlar görüntülü görüşmeye her zamankinden daha fazla ilgi gösteriyor ve bunu kesintiye uğratmak gibi bir planımız yok. Yeni Duo özellikleri oluşturmak ve kullanıcılarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımız için keyifli bir deneyim sunmak için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak ise görüntülü görüşme ürünlerimizin birbirleriyle birlikte geliştirebileceği yollar arıyoruz." ifadelerine yer verildi



    https://9to5google.com/2020/08/14/sources-google-meet-replaces-duo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 5 gün
    Aynı İşi Yapan Başka Uygulamaları da Olduğunu Yenimi Fark Etmişler :P
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    crazywinner3 6 gün
    Ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyor
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün
    Hangout da var, Chat de var, çorba oldu iyicene.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 6 gün
    Acilen her şeye Duet ismini vermeyi bırakmalısın
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    danlabilic (Danla Bilic) 6 gün
    duo ismini kullanmalı bence kaçıncı isim değiştirme bu
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