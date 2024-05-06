Huawei'nin tablet satışları da patlama yaşıyor, Apple ise düşüşte

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Canalys, 2024'ün ilk çeyreğine dair tablet satış rakamlarını yayınladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz seneye göre %1 artışla 33.7 milyon adet tablet bilgisayar satıldı.

iPad satışları %13.9 azaldı, Huawei'nin ise %70 arttı

Satışlarda zirvede yine açık ara farkla Apple yer aldı, ancak şirketin satışları geçtiğimiz seneye göre %13.9 azaldı. Apple, geçen sene %42 pazar payına sahipken, bu sene %36'ya geriledi. İkinci sırada %20 pay ile Samsung yer aldı. Güney Koreli dev geçtiğimiz seneki payını korumayı başardı. En büyük çıkışı ise Huawei gerçekleştirdi. Huawei, akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da toparlanmaya devam ediyor. Geçen sene %5 pazar payına sahip olan şirket, satışlarını %70 arttırarak bu senenin ilk çeyreğinde payını %8'e çıkarmayı başardı ve üçüncü sıraya tırmandı.

Tam Boyutta Gör Huawei, Amerikan ambargosu sebebiyle Google hizmetlerine erişemediği için, satışlarının büyük bölümünü Çin'de gerçekleştiriyor. Çinli dev, rekabete ayak uydurabilmek için gelecekte daha iyi yonga setleri kullanmayı planlıyor. Huawei Mate 70 serisinin Ekim ayında şirketin ilk 5nm Kirin işlemcisiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Şirket, bu işlemciyi tabletlerinde de kullanarak rekabette geride kalmamayı planlıyor. Ancak işlem gücü açısından iPad'lerle ile başa baş rekabet edebilecek bir ürünü henüz bulunmuyor.

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Uzun süredir iPad'lerini yenilemeyen Apple ise, yarın yapacağı "Let Loose" etkinliğinde M4 işlemcili OLED iPad Pro serisini duyurarak tablet pazarında yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de

Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri yarın/bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.

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Huawei'nin tablet satışları da patlama yaşıyor, Apple ise düşüşte