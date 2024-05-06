Huawei'nin tablet satışları da patlama yaşıyor, Apple ise düşüşte

- iPad satışları %13.9 azaldı, Huawei'nin ise %70 arttı
- Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de
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iPad satışları %13.9 azaldı, Huawei'nin ise %70 arttı
Satışlarda zirvede yine açık ara farkla Apple yer aldı, ancak şirketin satışları geçtiğimiz seneye göre %13.9 azaldı. Apple, geçen sene %42 pazar payına sahipken, bu sene %36'ya geriledi. İkinci sırada %20 pay ile Samsung yer aldı. Güney Koreli dev geçtiğimiz seneki payını korumayı başardı. En büyük çıkışı ise Huawei gerçekleştirdi. Huawei, akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da toparlanmaya devam ediyor. Geçen sene %5 pazar payına sahip olan şirket, satışlarını %70 arttırarak bu senenin ilk çeyreğinde payını %8'e çıkarmayı başardı ve üçüncü sıraya tırmandı.
Uzun süredir iPad'lerini yenilemeyen Apple ise, yarın yapacağı "Let Loose" etkinliğinde M4 işlemcili OLED iPad Pro serisini duyurarak tablet pazarında yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.
Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de
Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri yarın/bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.