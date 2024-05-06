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    Anlık Bildirim

    Huawei'nin tablet satışları da patlama yaşıyor, Apple ise düşüşte

    2024'ün ilk çeyreğinde, geçtiğimiz seneye göre %1 artışla 33.7 milyon adet tablet satıldı. En çok satış yapan firma Apple olsa da, şirketin satışları geriledi, Huawei ise üçüncü sıraya yükseldi.
    Huawei'nin tablet satışları da patlama yaşıyor, Apple ise düşüşte Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi Canalys, 2024'ün ilk çeyreğine dair tablet satış rakamlarını yayınladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz seneye göre %1 artışla 33.7 milyon adet tablet bilgisayar satıldı.

    iPad satışları %13.9 azaldı, Huawei'nin ise %70 arttı

    Satışlarda zirvede yine açık ara farkla Apple yer aldı, ancak şirketin satışları geçtiğimiz seneye göre %13.9 azaldı. Apple, geçen sene %42 pazar payına sahipken, bu sene %36'ya geriledi. İkinci sırada %20 pay ile Samsung yer aldı. Güney Koreli dev geçtiğimiz seneki payını korumayı başardı. En büyük çıkışı ise Huawei gerçekleştirdi. Huawei, akıllı telefon pazarında olduğu gibi tablet pazarında da toparlanmaya devam ediyor. Geçen sene %5 pazar payına sahip olan şirket, satışlarını %70 arttırarak bu senenin ilk çeyreğinde payını %8'e çıkarmayı başardı ve üçüncü sıraya tırmandı.

    Huawei'nin tablet satışları da patlama yaşıyor, Apple ise düşüşte Tam Boyutta Gör
    Huawei, Amerikan ambargosu sebebiyle Google hizmetlerine erişemediği için, satışlarının büyük bölümünü Çin'de gerçekleştiriyor. Çinli dev, rekabete ayak uydurabilmek için gelecekte daha iyi yonga setleri kullanmayı planlıyor. Huawei Mate 70 serisinin Ekim ayında şirketin ilk 5nm Kirin işlemcisiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Şirket, bu işlemciyi tabletlerinde de kullanarak rekabette geride kalmamayı planlıyor. Ancak işlem gücü açısından iPad'lerle ile başa baş rekabet edebilecek bir ürünü henüz bulunmuyor.

    Uzun süredir iPad'lerini yenilemeyen Apple ise, yarın yapacağı "Let Loose" etkinliğinde M4 işlemcili OLED iPad Pro serisini duyurarak tablet pazarında yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

    Apple etkinliği Türkçe çeviri ile DH'de

    Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtacağı Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Türkçe simültane çeviri ile takip etmek isteyenleri yarın/bugün saat 17.00'deki YouTube yayınımıza davet ediyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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