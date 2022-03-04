Sony ve Honda anlaştı: Birlikte elektrikli araç geliştirip satacaklar

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Sony, 2020 CES'te Vision-S isimli elektrikli sedan modelini görücüye çıkararak herkesi şaşırttı. Ardından Vision-S 02 isimli SUV ile işler daha da ciddileşti. Sonrasında Sony'nin elektrikli araç pazarına giriş yapmak için kendine stratejik ortaklar aradığı ortaya çıktı.

Görünen o ki teknoloji devi ilk partnerini kendi evinde buldu. Honda ve Sony, elektrikli araçların geliştirilmesi ve satılması üzerine iş birliği için masaya oturdu. Bu kapsamda, elektrikli araçların geliştirilmesi ve pazarlanması için bir ortak girişim kurulacak. 'New Company' adını taşıyacağı belirtilen yeni şirketin yıl bitmeden kurulması bekleniyor.

Her şey planlandığı gibi giderse, Honda ve Sony ortaklığının ilk ürünü 2025 yılında yollara çıkacak. Tam da beklendiği gibi söz konusu araç, Sony'nin geliştirdiği platformu kullanacak ve Honda'nın kendi fabrikalarında üretilecek. Geliştirilecek modelin tasarım olarak Vision-S veya Vision-S 02 ile ilişkisi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Sony'nin tanıttığı konsept modeller önde ve arkada bulunan iki elektrik motoruyla toplamda 536 beygir güç sunuyor. Sedan model 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken 240 km/s azami hıza çıkabiliyor. SUV model ise 130 kg fazlalığı nedeniyle sedana göre biraz daha yavaş. Sony'nin bu iki konsepti geliştirirken Magna Steyr, Bosch, ZF, Nvidia ve Qualcomm gibi isimlerle iş birliği yaptığını da belirtelim.

Teknoloji devlerinin elektrikli araç pazarına ilgisi artıyor. Sony, Huawei ve Xiaomi, şimdiye dek somut adımlarla karşımıza çıkan isimler arasında. Apple Car da uzun süredir konuşuluyor ancak onunla ilgili henüz net bir bilgi yok.

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Sony ve Honda, birlikte elektrikli araç geliştirip satacak