Sony ve Honda anlaştı: Birlikte elektrikli araç geliştirip satacaklar

Sony, 2020 CES'te Vision-S isimli elektrikli sedan modelini görücüye çıkararak herkesi şaşırttı. Ardından Vision-S 02 isimli SUV ile işler daha da ciddileşti. Sonrasında Sony'nin elektrikli araç pazarına giriş yapmak için kendine stratejik ortaklar aradığı ortaya çıktı.
Görünen o ki teknoloji devi ilk partnerini kendi evinde buldu. Honda ve Sony, elektrikli araçların geliştirilmesi ve satılması üzerine iş birliği için masaya oturdu. Bu kapsamda, elektrikli araçların geliştirilmesi ve pazarlanması için bir ortak girişim kurulacak. 'New Company' adını taşıyacağı belirtilen yeni şirketin yıl bitmeden kurulması bekleniyor.
Her şey planlandığı gibi giderse, Honda ve Sony ortaklığının ilk ürünü 2025 yılında yollara çıkacak. Tam da beklendiği gibi söz konusu araç, Sony'nin geliştirdiği platformu kullanacak ve Honda'nın kendi fabrikalarında üretilecek. Geliştirilecek modelin tasarım olarak Vision-S veya Vision-S 02 ile ilişkisi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Sony'nin tanıttığı konsept modeller önde ve arkada bulunan iki elektrik motoruyla toplamda 536 beygir güç sunuyor. Sedan model 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken 240 km/s azami hıza çıkabiliyor. SUV model ise 130 kg fazlalığı nedeniyle sedana göre biraz daha yavaş. Sony'nin bu iki konsepti geliştirirken Magna Steyr, Bosch, ZF, Nvidia ve Qualcomm gibi isimlerle iş birliği yaptığını da belirtelim.
Teknoloji devlerinin elektrikli araç pazarına ilgisi artıyor. Sony, Huawei ve Xiaomi, şimdiye dek somut adımlarla karşımıza çıkan isimler arasında. Apple Car da uzun süredir konuşuluyor ancak onunla ilgili henüz net bir bilgi yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..