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    Apple Vision Pro 2 yolda: Bir özelliği "benzersiz olabilir"

    Apple Vision Pro 2, şirketin kendi geliştirdiği entegre 5G modeme sahip olabilir. İkinci nesil başlık için hücresel bağlantı desteği planlanıyor. İşte detaylar...
    Apple Vision Pro 2 yolda: Bir özelliği 'benzersiz olabilir' Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bu yıl başlarında duyurduğu 3500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, hem 3.500 dolarlık fiyatı hem de özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. 2. nesil Apple Vision Pro'nun ise bir süredir yolda olduğu konuşuluyor. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, ikinci nesil başlık hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaştı. 

    Apple Vision Pro 2 dahili 5G modeme sahip olabilir

    Bloomberg’in aktardığı iddiaya göre, Apple, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimini daha erişilebilir ve etkileyici hale getirmek için hazırlıklara başladı. Bunun en büyük örneği ise Apple Vision Pro 2'de yaşanabilir. Mark Gurman'a göre ikinci nesil başlık, Apple'ın kendi geliştirdiği entegre 5G modeme sahip olacak. Bu da herhangi bir cihaza gerek kalmadan, doğrudan kablosuz bağlantı kurabileceği anlamına geliyor. 

    Vision Pro 2'nin hücresel bağlantı özelliği, Apple’ın uzun vadeli planlarının sadece bir başlangıcı. Keza şirkete ait 5G modemin tüm Apple ürün yelpazesinde kulanılması bekleniyor. Ancak, bu fikrin henüz konsept aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla tamamlanması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Uygun fiyatlı model ertelendi

    Kaçıranlar için daha önce Apple'ın uygun fiyatlı bir karma gerçeklik başlığı hazırladığı idiaları gündeme gelmişti. Hatta bu modelde Vision Pro'da bulunan yüksek çözünürlüklü ekranlar korunurken, bazı özellikler kaldırılacağı ve üçte bir oranında daha hafif olacağı belirtildi. Ancak son raporlar, Apple'ın daha ucuz Apple Vision planlarını ertelediğini ve bunun yerine ikinci nesil Apple Vision Pro'ya odaklandığını söylüyor.

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