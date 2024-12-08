Samsung Galaxy Watch'lara gelen son güncelleme, saat yüzlerinin çalışmasını engelliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un son teknoloji hamlesi olan Wear OS 5 güncellemesi, Galaxy Watch kullanıcıları için beklenmedik bir sürprizle geliyor. Şirketin yeni güncelleme politikası, birçok saat yüzünün çalışmasını engelliyor ve kullanıcıları yeni bir teknik zorlukla karşı karşıya bırakıyor.

Wear OS 5 güncellemesi birçok Samsung kullanıcısını etkiliyor

Google ile ortak geliştirilen yeni Saat Yüzü Biçimi, akıllı saatlerdeki pil tüketimini azaltmak için tasarlanmış bir güncellemeydi. Hatta bu değişiklik, Samsung'un Tizen platformundan Wear OS'ye geçişinin bir parçası olarak değerlendirilmişti. Ancak bu geçiş, son zamanlarda kullanıcıların alışık olduğu saat yüzlerinin çalışabilirliğini ciddi şekilde etkilemekte. Çünkü birçok eski Wear OS saat yüzünün artık Wear OS 5 ve dolayısıyla daha yeni akıllı saatlerle uyumlu değil.

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Samsung ise Google'ın güncellenmiş politikasına uymayan saat yüzlerinin artık Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra ile uyumlu olmadığını doğruladı. Buna karşılık, Galaxy Watch 4, Watch 5 ve Watch 6'ya sunulan yeni One UI 6 Watch güncellemesi de Wear OS 5'e dayandığından bu modellerdeki bazı saat yüzleri de devre dışı bırakılabilir.

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