Oura akıllı yüzük, yeni özelliğiyle kişiyi hastalanmadan önce bilgilendirecek

Oura akıllı yüzüklere Symptom Radar özelliği geliyor
Oura Ring, cilt sağlığı, ortalama sıcaklık eğilimleri, solunum hızı, dinlenme kalp hızı, hareketsiz kalınan süre gibi ölçümlerle bunu yapacak. Oura uygulaması, kullanıcıyı üç şekilde bilgilendirecek. Hastalığın belirgin bir belirtisi yoksa “No signs”, belirtilerini hafif gösteriyorsa “Minor signs”, tüm belirtilerini gösteriyorsa “Major signs” olarak bilgilendirecek.
Oura, yeni özelliğin kişinin güne ne kadar hazır olduğunu gösteren Readiness Score ile ilişkili olmadığını da belirtiyor. Bu, kişinin hazırlık puanının yüksek olsa bile hasta olabileceği anlamına geliyor. Symptom Radar özelliği, aktif üyeliği olan kullanıcılar için varsayılan olarak açılacak.Kaynakça https://ouraring.com/blog/symptom-radar/ https://9to5google.com/2024/12/05/oura-ring-introduces-symptom-radar/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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