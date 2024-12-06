Oura akıllı yüzük, yeni özelliğiyle kişiyi hastalanmadan önce bilgilendirecek

Tam Boyutta Gör Akıllı yüzükler söz konusu olduğunda Oura, önde gelen isimlerden biri. Oura Ring 3 ve Oura Ring 4, şu anda en iyi kullanıcı deneyimini sunan akıllı yüzüklerin başında geliyor. Şirket, iki model için Symptom Radar adında yen bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Oura yüzük, kullanıcının verilerindeki değişiklikleri takip ederek hastalandığında bildirecek.

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Oura akıllı yüzüklere Symptom Radar özelliği geliyor

Oura Ring, cilt sağlığı, ortalama sıcaklık eğilimleri, solunum hızı, dinlenme kalp hızı, hareketsiz kalınan süre gibi ölçümlerle bunu yapacak. Oura uygulaması, kullanıcıyı üç şekilde bilgilendirecek. Hastalığın belirgin bir belirtisi yoksa “No signs”, belirtilerini hafif gösteriyorsa “Minor signs”, tüm belirtilerini gösteriyorsa “Major signs” olarak bilgilendirecek.

Oura, yeni özelliğin kişinin güne ne kadar hazır olduğunu gösteren Readiness Score ile ilişkili olmadığını da belirtiyor. Bu, kişinin hazırlık puanının yüksek olsa bile hasta olabileceği anlamına geliyor. Symptom Radar özelliği, aktif üyeliği olan kullanıcılar için varsayılan olarak açılacak.

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