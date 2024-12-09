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    Apple Vision Pro, yüksek beklentilerin altında ezildi: Satışlar düşük kaldı

    Apple Vision Pro, yüksek beklentilerin altında ezilmeye devam ediyor. Son raporlara göre Vision Pro, çıkışından bu yana 500.000 adetten daha az satarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
    Apple Vision Pro, beklentilerin altında ezildi: Satışlar düşük Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, yüksek beklentilere karşılık vermeyen bir teknoloji harikası bir cihaz olarak tanımlanabilir. Rakiplerine kıyasla teknolojik açıdan üstün olan cihaz, tüm avantajlarına rağmen başarıya ulaşamadı ve bunun çok sayıda nedeni var. Son raporlara göre 3.499 dolarlık artırılmış gerçeklik başlığı Vision Pro, yarım milyon satışa dahi ulaşmayı başaramadı.

    Vision Pro, 500 bine ulaşamadı

    Apple’ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Vision Pro, Şubat 2024’teki lansmanından bu yana 500.000 adetten az sattı. Şirketin iç verileri ise cihazı satın alanların bile düzenli olarak kullanmadığını ortaya koyuyor.

    Vision Pro’nun 3.499 dolarlık hayli yüksek fiyat etiketi cihazın düşük satış rakamlarının tek nedeni değil. Apple CEO’su Tim Cook, Vision Pro’yu "geleceğin teknolojisini bugünden deneyimlemek isteyenler için" tanımlasa da, hedef kitlenin dar bir kesimle sınırlı kalması cihazın pazardaki konumunu zayıflattı. Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre, Vision Pro sahipleri cihazı beklenenden daha az kullanıyor. Apple'ın yanı sıra Meta gibi diğer artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR/VR) üreticilerinin de benzer bir sorunla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

    Analistler, Vision Pro’nun sınırlı kullanım alanlarının da satışları etkilediğine dikkat çekiyor. Tanınmış analist Ming-Chi Kuo, yalnızca fiyatın değil, aynı zamanda kullanıcılar için yeterince çekici bir kullanım senaryosunun bulunmamasının da önemli bir engel olduğunu vurguluyor. Apple’ın daha geniş bir uygulama kütüphanesi oluşturması ve özellikle üretkenlik ile medya tüketimine yönelik özellikler geliştirmesi gerektiği belirtiliyor.

    Apple’ın Vision Pro’nun düşük maliyetli bir versiyonunu geliştirme planlarını 2027 sonrasına doğru ertelediğine dair söylentiler firmanın AR/VR pazarına dair sabırlı bir strateji izlediğini gösteriyor. O zamana kadar piyasanın daha olgun bir hal alması bekleniyor.

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