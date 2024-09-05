Huawei'nin üçe katlanır telefonu Mate XT, tanıtım videosunda göründü

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Tam Boyutta Gör Huawei, ünlü Çinli aktör Andy Lau'nun yer aldığı, üçe katlanabilir telefonu Huawei Mate XT için bir tanıtım videosu yayınladı. Mate X5'e benzer tasarımıyla dikkat çeken telefonun 10 Eylül'de tanıtılması planlanıyor.

Huawei Mate XT'nin tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Telefonun arka tasarımı, periskop telefoto lensli sekizgen bir arka kamera modülüne sahip Mate 60 RS Ultimate Design'dan ilham alıyor. Vegan deri ile kaplanmış arka panelde, Huawei ve Ultimate Design yazısı yer alıyor.

Çift menteşe tasarımına sahip olan telefon, açıldığında 10 inçe ulaşan ekranıyla tam bir tablet deneyimi sunacak. Cihazın ayrıca kalem desteği sunması da bekleniyor. Karmaşık katlama mekanizmasına rağmen, Huawei, telefon katlanmamış haldeyken kalınlığı 5 mm'nin altında tutmayı başararak etkileyici bir mühendislik sergiliyor. Telefon katlandığında, normal bir akıllı telefondan çok farklı görünmüyor.

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Huawei, Mate XT'nin teknik özelliklerini henüz açıklamadı. Son sızıntılara göre, cihazın Kirin 9 serisi yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Mate XT'nin, şirketin ilk nesil üçe katlanır telefonu olmasından dolayı sınırlı sayıda satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Cihazın fiyatının ise 2000 dolar civarında olması bekleniyor.

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Huawei'nin üçe katlanır telefonu Mate XT, tanıtım videosunda görü