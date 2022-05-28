Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Nova 10 geliyor: İlk resmi teaser yayınlandı

    Huawei resmi olarak yeni Nova 10 serisini doğruladı. Çinli teknoloji devi akıllı telefonun yolda olduğunu ortaya koyan bir poster yayınladı.                     
    Oy Ver

    Huawei Nova 10 geliyor: İlk resmi teaser yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Son haftalarda Çin basınında Huawei Nova 10 serisi akıllı telefonların piyasaya sürülmek üzere olduğunda dair birçok haber çıkmıştı. Söylentiler nihayet resmi olarak doğrulandı. Çinli şirket cihazın ilk resmi teaser görselini yayınladı.

    Paylaşılan poster akıllı telefonun teknik detaylarıyla ilgili ayrıntı vermediği gibi görünümünü de göstermiyor. Ancak fitil ateşlendiği için bu teaser'ı yenileri takip edecek ve bu sayede daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.

    İşlemciyle ilgili detaylar

    Huawei Nova 10'un Haziran sonuna doğru çıkış yapabileceği belirtiliyor. Gelen bilgiler işlemci tarafında kullanıcıları memnun edecek bir değişiklik olacağı yönünde. Bildiğiniz üzere şirket Nova 9'da Snapdragon 778G 4G'ye yer vermişti.

    Yeni modelde bu Dimensity 8100 veya Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine yükseltilebilir. Ayrıca kamera özellikleri konusunda da bir takım iyileştirmeler bekleniyor. İlerleyen günlerde Huawei Nova 10 ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız