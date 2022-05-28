Huawei Nova 10 geliyor: İlk resmi teaser yayınlandı

Son haftalarda Çin basınında Huawei Nova 10 serisi akıllı telefonların piyasaya sürülmek üzere olduğunda dair birçok haber çıkmıştı. Söylentiler nihayet resmi olarak doğrulandı. Çinli şirket cihazın ilk resmi teaser görselini yayınladı.
Paylaşılan poster akıllı telefonun teknik detaylarıyla ilgili ayrıntı vermediği gibi görünümünü de göstermiyor. Ancak fitil ateşlendiği için bu teaser'ı yenileri takip edecek ve bu sayede daha fazla detay öğrenme şansına sahip olacağız.
İşlemciyle ilgili detaylar
Huawei Nova 10'un Haziran sonuna doğru çıkış yapabileceği belirtiliyor. Gelen bilgiler işlemci tarafında kullanıcıları memnun edecek bir değişiklik olacağı yönünde. Bildiğiniz üzere şirket Nova 9'da Snapdragon 778G 4G'ye yer vermişti.
Yeni modelde bu Dimensity 8100 veya Snapdragon 7 Gen 1 yonga setine yükseltilebilir. Ayrıca kamera özellikleri konusunda da bir takım iyileştirmeler bekleniyor. İlerleyen günlerde Huawei Nova 10 ile ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
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