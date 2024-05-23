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    Huawei nova 12 Serisi kulaklık hediyesi ve 3.000 TL takas desteğiyle Hepsiburada'da

    Huawei nova 12 Serisi, Bluetooth kulaklık hediyesi ve eski telefon bedeline ek 3000 TL takas desteği fırsatı ile Hepsiburada’da satışta. Huawei nova 12 Serisi hakkında detaylar burada.
    HUAWEI nova 12 Serisi kulaklık hediyesi ile Hepsiburada'da Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin merakla beklenen yeni Huawei nova 12 Serisi, Hepsiburada’da 13 Mayıs itibarıyla satışa çıktı. Fiyat/performans açısından oldukça iddialı olan Huawei nova 12 Serisi, şık tasarımı ve kamera özellikleriyle de öne çıkıyor.

    Huawei’nin nova 12 Serisi, Çin’de yoğun ilgi görmüş ve stokları kısa sürede tükenmişti. Yoğun ilgi gören nova 12 serisi, Türkiye’de lansmana özel fırsatlarla beraber satın alınabiliyor.

    Lansmana Özel Avantajlar

    Huawei nova 12 Serisi satın alan tüm kullanıcılar, lansmana özel bluetooth kulaklık hediye kazanma fırsatı yakalarken, Hepsiburada, nova 12 Serisi'ni kartsız taksitle ödeme imkanı sunarak kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.

    Huawei nova 12S

    Huawei nova 12S, 6.7 inç FHD+ 2412 × 1084 çözünürlüklü 120 Hz OLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 778G 4G yongası bulunuyor. EMUI 14 işletim sistemine sahip olan telefonda 50 MP Ultra Görüş kamera ve 8 MP Ultra Geniş Makro kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj da yer alıyor.

    Huawei nova 12 SE

    6.67 inç boyutundaki OLED ekranında 90Hz yenileme hızıyla FHD+ 2400 × 1080 piksel çözünürlük sağlayan cihazda Qualcomm Snapdragon 680 yongası bulunuyor. Bu yonganın da yine 5G desteği yok. Kamera tarafında ise arkada 108 MP, 8 MP ve 2 MP kurulum yer alıyor. Son olarak 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj desteği bulunuyor.

    HUAWEI nova 12 Serisi kulaklık hediyesi ile Hepsiburada'da Tam Boyutta Gör

    Hepsiburada'ya Özel HUAWEI nova 12i

    nova 12 Serisi'nin en yeni üyesi nova 12i, belirli bir süre sadece Hepsiburada'da satışta olacak. Sadece Hepsiburada'dan ve kartsız taksitle ödeme imkanı ile satılacak nova 12i, lansmana özel FreeBuds 5i Bluetooth kulaklık hediye ile birlikte gelirken, Hepsiburada'dan HUAWEI nova 12 Serisi'ni satın alanlar avantajların keyfini çıkartacak.

    Huawei nova 12i modeli 6.7 inç FHD+ 90 Hz LCD ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 108 MP Ana Kamera, 2 MP derinlik kamerası, 8 MP selfie kamerası, 40W hızlı şarj özellikleri sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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