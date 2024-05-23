Huawei nova 12 Serisi kulaklık hediyesi ve 3.000 TL takas desteğiyle Hepsiburada'da

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Huawei’nin merakla beklenen yeni Huawei nova 12 Serisi, Hepsiburada’da 13 Mayıs itibarıyla satışa çıktı. Fiyat/performans açısından oldukça iddialı olan Huawei nova 12 Serisi, şık tasarımı ve kamera özellikleriyle de öne çıkıyor.

Huawei’nin nova 12 Serisi, Çin’de yoğun ilgi görmüş ve stokları kısa sürede tükenmişti. Yoğun ilgi gören nova 12 serisi, Türkiye’de lansmana özel fırsatlarla beraber satın alınabiliyor.

Lansmana Özel Avantajlar

Huawei nova 12 Serisi satın alan tüm kullanıcılar, lansmana özel bluetooth kulaklık hediye kazanma fırsatı yakalarken, Hepsiburada, nova 12 Serisi'ni kartsız taksitle ödeme imkanı sunarak kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.

Huawei nova 12S

Huawei nova 12S, 6.7 inç FHD+ 2412 × 1084 çözünürlüklü 120 Hz OLED ekran ile geliyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 778G 4G yongası bulunuyor. EMUI 14 işletim sistemine sahip olan telefonda 50 MP Ultra Görüş kamera ve 8 MP Ultra Geniş Makro kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj da yer alıyor.

Huawei nova 12 SE

6.67 inç boyutundaki OLED ekranında 90Hz yenileme hızıyla FHD+ 2400 × 1080 piksel çözünürlük sağlayan cihazda Qualcomm Snapdragon 680 yongası bulunuyor. Bu yonganın da yine 5G desteği yok. Kamera tarafında ise arkada 108 MP, 8 MP ve 2 MP kurulum yer alıyor. Son olarak 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda 66 W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Hepsiburada'ya Özel HUAWEI nova 12i

nova 12 Serisi'nin en yeni üyesi nova 12i, belirli bir süre sadece Hepsiburada'da satışta olacak. Sadece Hepsiburada'dan ve kartsız taksitle ödeme imkanı ile satılacak nova 12i, lansmana özel FreeBuds 5i Bluetooth kulaklık hediye ile birlikte gelirken, Hepsiburada'dan HUAWEI nova 12 Serisi'ni satın alanlar avantajların keyfini çıkartacak.

Huawei nova 12i modeli 6.7 inç FHD+ 90 Hz LCD ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8 GB RAM + 128 GB depolama, 108 MP Ana Kamera, 2 MP derinlik kamerası, 8 MP selfie kamerası, 40W hızlı şarj özellikleri sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

HUAWEI nova 12 Serisi kulaklık hediyesi ile Hepsiburada'da