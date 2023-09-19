Huawei orta sınıf 5G telefon pazarına yeniden girmeye hazırlanıyor

5G, Huawei Nova serisine geliyor
Huawei’nin ekim ayında orta sınıf bir 5G telefonu piyasaya süreceği ve bunun da teknoloji devinin ABD yaptırımlarını deldiğinin bir başka işareti olacağı söyleniyor. ABD, 2019'dan itibaren Huawei'nin en gelişmiş telefon modellerini üretmek için gerekli olan çip üretim araçlarına erişimini kısıtladı ve şirket sadece stoklanmış çipleri kullanarak sınırlı sayıda 5G modeli piyasaya sürebildi.
Öte yandan Huawei'nin son Nova 11modeli 4G ile sınırlı ve Çin’de yaklaşık 329 dolara satılıyor. Bununla birlikte Huawei, 25 Eylül’de özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu etkinlikte Mate 60 serisi, Kirin 9000s ve 5G konusunda daha fazla bilginin paylaşılmasını bekliyoruz.
Huawei Nova 12 özellikleri
Huawei Nova 12’nin Kirin 9000S’in kırpılmış bir versiyonu olan ve ince ayarlamalardan geçen Kirin 830 yongası ile paketlenmesi bekleniyor. Fiyatlandırmasının selefi Nova 11'e benzer şekilde rekabetçi kalması bekleniyor. Dolayısıyla Nova 12 serisinin yaklaşık 384 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacağı söyleniyor. Serinin üst modeli olması beklenen Nova 12 Pro’nun ise 520 dolar fiyata sahip olacağı aktarılıyor.
Nova 12 Pro'nun, 100x yakınlaştırmayı destekleyen 50 MP telefoto lens ve 12 MP geniş açılı makro çift lens kurulumuyla birlikte 50 MP değişken diyafram açıklığına sahip ultra hassas görüntüleme sistemine sahip olduğu söyleniyor. 4900mAh bataryaya sahip olduğu ve 100W şarjın yanı sıra 50W ters şarjı da desteklediği belirtiliyor. Serinin 5G yanında uydu bağlantısına da sahip olacağı düşünülüyor. Nova 11 serisi Türkiye'de de satışa sunulmuştu. Nova 12'nin gelip gelmeyeceği ise belirsiz.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/chinas-huawei-set-re-enter-mid-range-5g-phone-market-report-2023-09-19/ https://www.gizmochina.com/2023/09/19/huawei-nova-12-5g-series-launch-october/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.