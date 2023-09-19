Huawei orta sınıf 5G telefon pazarına yeniden girmeye hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Huawei, Kirin 9000s ve Mate 60 serisiyle tarihi bir atılım yapmayı başarmıştı. Firma tamamen kendi imkanlarıyla 5G modemli mobil işlemcisini geliştirerek ABD’ye ve ambargolarına adeta meydan okumuştu. Şimdi Çin’den gelen raporları Huawei’nin rotasını artık orta seviye 5G telefonlarına çevirdiğini gösteriyor.

5G, Huawei Nova serisine geliyor

Huawei’nin ekim ayında orta sınıf bir 5G telefonu piyasaya süreceği ve bunun da teknoloji devinin ABD yaptırımlarını deldiğinin bir başka işareti olacağı söyleniyor. ABD, 2019'dan itibaren Huawei'nin en gelişmiş telefon modellerini üretmek için gerekli olan çip üretim araçlarına erişimini kısıtladı ve şirket sadece stoklanmış çipleri kullanarak sınırlı sayıda 5G modeli piyasaya sürebildi.

Tam Boyutta Gör Ancak, Huawei, devlete ait China Telecom’un bir kolu olan IT Times’a göre orta sınıf Nova serisine ekim veya kasım aylarında 5G destekli bir telefon ekleyecek. Huawei'nin bu ürününde nasıl bir donanım kullanacağı şimdilik belirsiz. Huawei geçtiğimiz ay Mate 60 Pro akıllı telefonunu reklam yapmadan ya da önceden haber vermeden piyasaya sürmüştü. Araştırma firmaları, bu modellerde SMIC’in 7nm sürecinde üretilen 5G yeteneğine sahip Kirin 9000s’in kullanıldığını saptamıştı.

Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro Türkiye fiyatı belli oldu 3 ay önce eklendi

Öte yandan Huawei'nin son Nova 11modeli 4G ile sınırlı ve Çin’de yaklaşık 329 dolara satılıyor. Bununla birlikte Huawei, 25 Eylül’de özel bir etkinlik gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu etkinlikte Mate 60 serisi, Kirin 9000s ve 5G konusunda daha fazla bilginin paylaşılmasını bekliyoruz.

Huawei Nova 12 özellikleri

Huawei Nova 12’nin Kirin 9000S’in kırpılmış bir versiyonu olan ve ince ayarlamalardan geçen Kirin 830 yongası ile paketlenmesi bekleniyor. Fiyatlandırmasının selefi Nova 11'e benzer şekilde rekabetçi kalması bekleniyor. Dolayısıyla Nova 12 serisinin yaklaşık 384 dolardan başlayan fiyatlardan satışa sunulacağı söyleniyor. Serinin üst modeli olması beklenen Nova 12 Pro’nun ise 520 dolar fiyata sahip olacağı aktarılıyor.

Nova 12 Pro'nun, 100x yakınlaştırmayı destekleyen 50 MP telefoto lens ve 12 MP geniş açılı makro çift lens kurulumuyla birlikte 50 MP değişken diyafram açıklığına sahip ultra hassas görüntüleme sistemine sahip olduğu söyleniyor. 4900mAh bataryaya sahip olduğu ve 100W şarjın yanı sıra 50W ters şarjı da desteklediği belirtiliyor. Serinin 5G yanında uydu bağlantısına da sahip olacağı düşünülüyor. Nova 11 serisi Türkiye'de de satışa sunulmuştu. Nova 12'nin gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

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Huawei orta sınıf 5G telefon pazarına yeniden girmeye hazırlanıyo