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    Huawei Nova 12 serisinin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    Teknoloji devlerinden Huawei, yeni serisi Nova 12'yi 26 Aralık'ta piyasaya sürecek. Lansmana sayılı günler kala ise serinin canlı görüntüleri ve fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Huawei Nova 12 serisinin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, şimdilerde önümüzdeki hafta gerçekleştireceği lansmana hazırlanıyor. 26 Aralık'ta piyasaya sürülecek serinin Huawei Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra olmak üzere dört farklı cihazdan oluşması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise serinin canlı görselleri ve fiyatı ortaya çıktı.

    İşte Huawei Nova 12 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Huawei Nova 12 serisinin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı
    Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor, Nova 12 serisinden Nova 12 Lite dışındaki tüm modellerin fiyatlarını ve Nova 12 Ultra ve Pro modellerinin ise canlı görsellerini ortaya çıkardı. Oldukça şık bir tasarıma sahip seriden Nova 12 Ultra, deri ve cam olmak üzere iki farklı arka tasarımın yanı sıra Signature Blue, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.
    Huawei Nova 12 serisinin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nova 12 Pro ve 12 Ultra'nın 5G özellikli Kirin 9000s yonga setine ve 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise Nova 12 Pro ve Ultra, OIS'li 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelebilir. Selfie'ler içinse ön tarafta 60 MP'lik bir sensör bulunması bekleniyor.

    Son olarak paylaşılan rapora göre Huawei Nova 12'nin yaklaşık 465 dolardan, Nova 12 Pro'nun 635 dolardan ve Nova 12 Ultra'nın ise 775 dolardan başlayan fiyat etiketleri ile karşımıza çıkması oldukça muhtemel.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 2 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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