Huawei Nova 12 serisinin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Huawei, şimdilerde önümüzdeki hafta gerçekleştireceği lansmana hazırlanıyor. 26 Aralık'ta piyasaya sürülecek serinin Huawei Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra olmak üzere dört farklı cihazdan oluşması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise serinin canlı görselleri ve fiyatı ortaya çıktı.

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İşte Huawei Nova 12 serisinin beklenen özellikleri ve fiyatı:

Yakın bir zamanda ortaya çıkan rapor, Nova 12 serisinden Nova 12 Lite dışındaki tüm modellerin fiyatlarını ve Nova 12 Ultra ve Pro modellerinin ise canlı görsellerini ortaya çıkardı. Oldukça şık bir tasarıma sahip seriden Nova 12 Ultra, deri ve cam olmak üzere iki farklı arka tasarımın yanı sıra Signature Blue, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Nova 12 Pro ve 12 Ultra'nın 5G özellikli Kirin 9000s yonga setine ve 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise Nova 12 Pro ve Ultra, OIS'li 50 megapiksel ana kamera, ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırma destekli telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuyla gelebilir. Selfie'ler içinse ön tarafta 60 MP'lik bir sensör bulunması bekleniyor.

Son olarak paylaşılan rapora göre Huawei Nova 12'nin yaklaşık 465 dolardan, Nova 12 Pro'nun 635 dolardan ve Nova 12 Ultra'nın ise 775 dolardan başlayan fiyat etiketleri ile karşımıza çıkması oldukça muhtemel.

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Huawei Nova 12 serisinin görüntüleri ve fiyatı sızdırıldı