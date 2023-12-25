Huawei, yeni kulaklığı FreeClip için güncelleme yayınladı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Huawei, yakın zamanda Huawei FreeClip adını verdiklerini C şeklinde ilginç tasarımlı bir kablosuz kulaklık tanıttı. Tam kablosuz kulaklık, ilk yazılım güncellemesini aldı. 794KB boyutundaki güncelleme, Bluetooth performansını iyileştirmesi (daha az bağlantı kopması, daha sorunsuz dinleme deneyimi) açısından önemli.

Huawei FreeClip kulaklık güncelleme detayları

Tam Boyutta Gör Huawei FreeClip, Apple’ın AirPods’larının aksine çok daha kolay güncelleniyor. Huawei Smart AI Life uygulamasını açıp Aygıt bölümüne gitmek yeterli oluyor. Güncelleme ekranında indir butonuna dokunularak kulaklığın yeni yazılımı yükleniyor. Huawei, güncellemeden önce her iki kulaklığın da en az %20 pile sahip olması gerektiğini söylüyor.

Huawei FreeClip, sol ve sağ kulaklık ayrımı yapmayı gerektirmeyen, markanın ilk açık yapıda kulaklığı. Diğer open ear kulaklıklarda olduğu gibi kulak kanalına oturmuyor; bu nedenle dış ses rahatça duyulabiliyor. Kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. IP54 sertifikalı kulaklık, 32 saate kadar pil ömrü sunuyor ve 10 dakikalık şarjla 3 saat dinleme süresi sağlıyor.

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Huawei FreeClip için ilk güncelleme yayınlandı: İşte yenilikler