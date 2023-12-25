Huawei, yeni kulaklığı FreeClip için güncelleme yayınladı: İşte yenilikler

Huawei FreeClip, sol ve sağ kulaklık ayrımı yapmayı gerektirmeyen, markanın ilk açık yapıda kulaklığı. Diğer open ear kulaklıklarda olduğu gibi kulak kanalına oturmuyor; bu nedenle dış ses rahatça duyulabiliyor. Kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. IP54 sertifikalı kulaklık, 32 saate kadar pil ömrü sunuyor ve 10 dakikalık şarjla 3 saat dinleme süresi sağlıyor.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.