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    Huawei, yeni kulaklığı FreeClip için güncelleme yayınladı: İşte yenilikler

    Huawei, ilginç tasarımlı kablosuz kulaklık modeli Huawei FreeClip için ilk yazılım güncellemesini sundu. Ufak boyutlu güncelleme, Bluetooth bağlantısını ve kararlılığını iyileştiriyor.
    Huawei FreeClip yazılım güncelleme Tam Boyutta Gör
    Huawei, yakın zamanda Huawei FreeClip adını verdiklerini C şeklinde ilginç tasarımlı bir kablosuz kulaklık tanıttı. Tam kablosuz kulaklık, ilk yazılım güncellemesini aldı. 794KB boyutundaki güncelleme, Bluetooth performansını iyileştirmesi (daha az bağlantı kopması, daha sorunsuz dinleme deneyimi) açısından önemli.

    Huawei FreeClip kulaklık güncelleme detayları

    Huawei Freeclip kulaklık nasıl güncellenir Tam Boyutta Gör
    Huawei FreeClip, Apple’ın AirPods’larının aksine çok daha kolay güncelleniyor. Huawei Smart AI Life uygulamasını açıp Aygıt bölümüne gitmek yeterli oluyor. Güncelleme ekranında indir butonuna dokunularak kulaklığın yeni yazılımı yükleniyor. Huawei, güncellemeden önce her iki kulaklığın da en az %20 pile sahip olması gerektiğini söylüyor.

    Huawei FreeClip, sol ve sağ kulaklık ayrımı yapmayı gerektirmeyen, markanın ilk açık yapıda kulaklığı. Diğer open ear kulaklıklarda olduğu gibi kulak kanalına oturmuyor; bu nedenle dış ses rahatça duyulabiliyor. Kulaklık, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. IP54 sertifikalı kulaklık, 32 saate kadar pil ömrü sunuyor ve 10 dakikalık şarjla 3 saat dinleme süresi sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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