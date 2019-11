Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör

Lenovo, Motorola'yı satın aldıktan sonra özellikle son zamanlarda akıllı telefon piyasasında adından çokça söz ettirmeye başladı. Akıllı telefon üreticisi Motorola, çentiksiz ekrana sahip pop-up kameralı bir telefonun lansmanına hazırlanıyor. One Hyper adı altında piyasaya sürüleceği öngörülen telefon, 3 Aralıkta Brezilya'da yapılacak lansmanla beraber piyasaya sürülecek.

Geçtiğimiz ay telefonun teknik özellikleri sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgilere göre pop-up kamera 32MP, arka ikili kamera ise 64MP sensöre sahip olacak. 6,39 inç IPS LCD ekranın 1080 x 2340 piksel çözünürlükle geleceği düşünülüyor.

Motorola One Hyper akıllı telefon, sekiz çekirdekli (2 GHz, çift çekirdekli, Kryo 460 + 1.7 GHz, altı çekirdekli, Kryo 460) işlemci tarafından desteklenecek ve Qualcomm Snapdragon 675 chipset ile gelecek. 4 GB ram, 128 GB dahili depolamaya sahip olacak telefon, 3600 mAh batarya ile desteklenecek.

Şimdiye kadar sadece fiyatı bilinmez olarak kalan One Hyper'in, teknik özelliklerine göre One Vision ile One Zoom arasında bir yerde konumlandırılmasını bekliyoruz.

