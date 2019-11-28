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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu

    Motorola, yeni bir telefon modelinin lansmanına hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisinin ilk pop-up kameralı telefonu olacak olan One Hyper, Snapdragon 675 chipset ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Motorola'nın ilk pop-up kameralı telefonunun lansman tarihi belli oldu
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    Lenovo, Motorola'yı satın aldıktan sonra özellikle son zamanlarda akıllı telefon piyasasında adından çokça söz ettirmeye başladı. Akıllı telefon üreticisi Motorola, çentiksiz ekrana sahip pop-up kameralı bir telefonun lansmanına hazırlanıyor. One Hyper adı altında piyasaya sürüleceği öngörülen telefon, 3 Aralıkta Brezilya'da yapılacak lansmanla beraber piyasaya sürülecek.

    Geçtiğimiz ay telefonun teknik özellikleri sızdırılmıştı. Sızdırılan bilgilere göre pop-up kamera 32MP, arka ikili kamera ise 64MP sensöre sahip olacak. 6,39 inç IPS LCD ekranın 1080 x 2340 piksel çözünürlükle geleceği düşünülüyor.

    Motorola One Hyper akıllı telefon, sekiz çekirdekli (2 GHz, çift çekirdekli, Kryo 460 + 1.7 GHz, altı çekirdekli, Kryo 460) işlemci tarafından desteklenecek ve Qualcomm Snapdragon 675 chipset ile gelecek. 4 GB ram, 128 GB dahili depolamaya sahip olacak telefon, 3600 mAh batarya ile desteklenecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, dörtlü kamera kurulumlu ve ikincil ekranlı yeni telefon tasarımını patentledi"

    Şimdiye kadar sadece fiyatı bilinmez olarak kalan One Hyper'in, teknik özelliklerine göre One Vision ile One Zoom arasında bir yerde konumlandırılmasını bekliyoruz.



    https://www.gsmarena.com/the_motorola_one_hyper_will_be_unveiled_on_december_3__motos_first_popup_camera-news-40301.php Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    javaprof 1 sa.
    iki sene sonra bu kameralar standart olacak eski zamanlara bakıp bir zamanlar ekranın ortasından plastik geçiyordu diyeceğiz bence. Vestel bile bu kameralara geçti şu anda dünyada bu tip telefonlara geçiş yapamamış bir huawei bir de apple kaldı.
    Ama sorun şu ki neden bu tip çentiksiz telefonlar hep orta seviye işlemci ile geliyor? oppo reno 2,venüs z40, mi 9t, galaxy a80 bu telefon hepsi orta seviye işlemci ile geliyor deneme aşamasındalar sanırım.
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