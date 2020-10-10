Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor

Google, Android platformu için kullanıcıların akıllı telefonlarından bazı rahatsız edici sesler duyduğunda bildirim almalarına olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayınladı. İşlev, akıllı telefonun duyduğu herhangi bir konuşmayı otomatik olarak metne çeviren Live Transcribe uygulamasına yeni özellikler eklenerek uygulanacak.İlginizi Çekebilir Google Haritalar gerçek zamanlı olarak orman yangınlarını gösterebilecek
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30'dan fazla sesi tanıyor
Live Transcribe artık duman ve yangın alarmları, sirenler, ağlama, kapı zili, köpek havlaması, akan su, kapı çalınması gibi daha geniş bir ses yelpazesini tanıyabiliyor. Cihaz bu seslerden birini algıladığında, sistem yanıp sönen bir flaş ve titreşimle birlikte bir bildirim görüntüleyerek işitme zorluğu çeken kullanıcıyı uyarıyor. Ek olarak Zaman Çizelgesi özelliği de kullanıcıların son birkaç saat içinde akıllı telefon tarafından tespit edilen şüpheli sesleri görüntülemesine olanak tanıyor.
Uygulamanın ayrıca, kullanıcıya sesin ne kadar süreyle çalındığını söyleyerek, ne gibi bir olayın gerçekleştiğinin anlaşılmasını da kolaylaştırdığını da belirtelim. Ortam sesi bildirim özelliğinin makine öğrenimini kullandığı açıklanırken, tüm veriler yalnızca cihazda işlendiği ve Google'ın sunucularına iletilmediğine dikkat çekilmiş. Şirkete göre Live Transcribe, 30'dan fazla durumu tanıyabiliyor ve bu özellik Wear OS giyilebilir cihazlarda da çalışıyor. Yeni özelliğin sadece duyma zorluğu çeken kullanıcılara değil, o sırada kulaklık takan kullanıcılara yönelik geliştirildiğini de belirtmemiz gerek.
Canlı Altyazı ve Ses Bildirimleri Research at Google Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-android-smartphone-update-listen-house-sounds-b906331.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS