Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor

Tam Boyutta Gör

Google, Android platformu için kullanıcıların akıllı telefonlarından bazı rahatsız edici sesler duyduğunda bildirim almalarına olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayınladı. İşlev, akıllı telefonun duyduğu herhangi bir konuşmayı otomatik olarak metne çeviren Live Transcribe uygulamasına yeni özellikler eklenerek uygulanacak.

İlginizi Çekebilir

Google Haritalar gerçek zamanlı olarak orman yangınlarını gösterebilecek

Ayrıca Bkz. "2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek"

30'dan fazla sesi tanıyor

Live Transcribe artık duman ve yangın alarmları, sirenler, ağlama, kapı zili, köpek havlaması, akan su, kapı çalınması gibi daha geniş bir ses yelpazesini tanıyabiliyor. Cihaz bu seslerden birini algıladığında, sistem yanıp sönen bir flaş ve titreşimle birlikte bir bildirim görüntüleyerek işitme zorluğu çeken kullanıcıyı uyarıyor. Ek olarak Zaman Çizelgesi özelliği de kullanıcıların son birkaç saat içinde akıllı telefon tarafından tespit edilen şüpheli sesleri görüntülemesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör

Uygulamanın ayrıca, kullanıcıya sesin ne kadar süreyle çalındığını söyleyerek, ne gibi bir olayın gerçekleştiğinin anlaşılmasını da kolaylaştırdığını da belirtelim. Ortam sesi bildirim özelliğinin makine öğrenimini kullandığı açıklanırken, tüm veriler yalnızca cihazda işlendiği ve Google'ın sunucularına iletilmediğine dikkat çekilmiş. Şirkete göre Live Transcribe, 30'dan fazla durumu tanıyabiliyor ve bu özellik Wear OS giyilebilir cihazlarda da çalışıyor. Yeni özelliğin sadece duyma zorluğu çeken kullanıcılara değil, o sırada kulaklık takan kullanıcılara yönelik geliştirildiğini de belirtmemiz gerek.

Canlı Altyazı ve Ses Bildirimleri Research at Google Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-android-smartphone-update-listen-house-sounds-b906331.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.