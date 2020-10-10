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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor

    Google, Live Transcribe uygulamasına eklediği yeni özellikler ile duyma güçlüğü çeken kullanıcıların, şüpheli sesleri farketmelerini sağlıyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor
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    Google, Android platformu için kullanıcıların akıllı telefonlarından bazı rahatsız edici sesler duyduğunda bildirim almalarına olanak tanıyan yeni bir güncelleme yayınladı. İşlev, akıllı telefonun duyduğu herhangi bir konuşmayı otomatik olarak metne çeviren Live Transcribe uygulamasına yeni özellikler eklenerek uygulanacak.

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    30'dan fazla sesi tanıyor

    Live Transcribe artık duman ve yangın alarmları, sirenler, ağlama, kapı zili, köpek havlaması, akan su, kapı çalınması gibi daha geniş bir ses yelpazesini tanıyabiliyor. Cihaz bu seslerden birini algıladığında, sistem yanıp sönen bir flaş ve titreşimle birlikte bir bildirim görüntüleyerek işitme zorluğu çeken kullanıcıyı uyarıyor. Ek olarak Zaman Çizelgesi özelliği de kullanıcıların son birkaç saat içinde akıllı telefon tarafından tespit edilen şüpheli sesleri görüntülemesine olanak tanıyor.

    Android cihazlar artık çevreden duyulan şüpheli sesleri kullanıcılara bildiriyor
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    Uygulamanın ayrıca, kullanıcıya sesin ne kadar süreyle çalındığını söyleyerek, ne gibi bir olayın gerçekleştiğinin anlaşılmasını da kolaylaştırdığını da belirtelim. Ortam sesi bildirim özelliğinin makine öğrenimini kullandığı açıklanırken, tüm veriler yalnızca cihazda işlendiği ve Google'ın sunucularına iletilmediğine dikkat çekilmiş. Şirkete göre Live Transcribe, 30'dan fazla durumu tanıyabiliyor ve bu özellik Wear OS giyilebilir cihazlarda da çalışıyor. Yeni özelliğin sadece duyma zorluğu çeken kullanıcılara değil, o sırada kulaklık takan kullanıcılara yönelik geliştirildiğini de belirtmemiz gerek.

    Canlı Altyazı ve Ses Bildirimleri Canlı Altyazı ve Ses Bildirimleri Canlı Altyazı ve Ses Bildirimleri Canlı Altyazı ve Ses Bildirimleri Research at Google Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/google-android-smartphone-update-listen-house-sounds-b906331.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. en beğenilen
    Birileri bizi dinliyor ^^
    Yanıtla +11
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    eminsen (Emin Şen) 1 hf.
    Apple’da var ios14
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    hopeyoung 1 hf. (düzenlendi)
    Bu verileri yalnızca "özel" şirketlere sattığına inanan var mı acaba.
    Yanıtla
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. en beğenilen
    Birileri bizi dinliyor ^^
    Yanıtla +11
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    eminsen (Emin Şen) 1 hf.
    Apple’da var ios14
    Yanıtla +6
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