Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı

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Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin merakla beklenen P40 serisi ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Ortaya çıkan yeni render görüntüleri, Huawei P40 akıllı telefon modellerinin tasarımına dair detayları gözler önüne seriyor.

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Kirin 990 ile gelebilir

Görsellerde ilk olarak dikkat çeken şey cihazın arka panelinde sol üst köşeye yerleştirilmiş kamera modülü. Üçlü kamerayla gelmesi beklenen Huawei P40'ın tasarımının 2020 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanan tüm amiral gemisi akıllı telefonlarla aynı olduğunu söylenebilir. Ön kısımda ise adeta bir hap şeklinde yanyana konumlandırılmış iki adet selfie kamerası göze çarpıyor.

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Ekranı 6.1 veya 6.2 inç olması beklenen Pro olmayan Huawei P40 ile ilgili çok fazla detay yok. Ancak arkadaki üçlü kameranın sırasıyla ana lens, ultra geniş açılı lens ve 3D ToF sensörü olduğu iddia ediliyor. Cihazda 3.5mm kulaklık girişinin olmadığı da dikkat çekerken, Huawei P40'ın, Kirin 990 yonga seti (muhtemelen 5G varyantı), Android 10 ve Google uygulamalarının yerini alan Huawei Mobile Services ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerinin, Mart ayında Paris'te düzenlecek olan lansman etkinliğinde tanıtılacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/new_huawei_p40_renders_show_a_triple_rear_and_dual_front_cameras-news-41043.php

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