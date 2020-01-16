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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı

    Huawei'nin Mart ayında tanıtacağı P40 serisi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni yayınlanan render görüntüleri cihazların nasıl bir tasarımla geleceğini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı
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    Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin merakla beklenen P40 serisi ile ilgili detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Ortaya çıkan yeni render görüntüleri, Huawei P40 akıllı telefon modellerinin tasarımına dair detayları gözler önüne seriyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu"

    Kirin 990 ile gelebilir

    Görsellerde ilk olarak dikkat çeken şey cihazın arka panelinde sol üst köşeye yerleştirilmiş kamera modülü. Üçlü kamerayla gelmesi beklenen Huawei P40'ın tasarımının 2020 yılında piyasaya sürülmeye hazırlanan tüm amiral gemisi akıllı telefonlarla aynı olduğunu söylenebilir. Ön kısımda ise adeta bir hap şeklinde yanyana konumlandırılmış iki adet selfie kamerası göze çarpıyor.

    Huawei P40'ın detaylarını gösteren yeni render görüntüleri ortaya çıktı
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    Ekranı 6.1 veya 6.2 inç olması beklenen Pro olmayan Huawei P40 ile ilgili çok fazla detay yok. Ancak arkadaki üçlü kameranın sırasıyla ana lens, ultra geniş açılı lens ve 3D ToF sensörü olduğu iddia ediliyor. Cihazda 3.5mm kulaklık girişinin olmadığı da dikkat çekerken, Huawei P40'ın, Kirin 990 yonga seti (muhtemelen 5G varyantı), Android 10 ve Google uygulamalarının yerini alan Huawei Mobile Services ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerinin, Mart ayında Paris'te düzenlecek olan lansman etkinliğinde tanıtılacağını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/new_huawei_p40_renders_show_a_triple_rear_and_dual_front_cameras-news-41043.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    buraxus 5 gün en beğenilen
    Yok mu şöyle 7 kameralı bi model evde tomografi falan çekelim ???
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    danlabilic 6 gün
    her sene apple'ın kamera dizilimi neden kopyalanıyo anlamadım bana göre güzel de değil. her sene ilk apple bi tasarım atar ortaya samsung sıradaki modelinde kullanır ondan gören huawei ona benzetir çakmacı xiaomi ise hepsinden kopyalar:))
    her sene apple'ın kamera dizilimi neden kopyalanıyo anlamadım bana göre güzel de değil. her sene ilk apple bi tasarım atar ortaya samsung sıradaki modelinde kul...
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    kntrli 5 gün
    Ne oldu da bu firmalar yine kamera olayına sardılar Başka ne bir yenilik var ne bir gelişme var. Bir de sürekli ekranlar büyüyor bu işin sonu nereye varacak 7 inçlik amiral gemilerine ne kaldı...
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    MysticDesign 5 gün
    Apple bişey yapmaya görsün hemen kopyalayın hırsızlar sizi 🤣
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    Darknesia 5 gün
    Ahh o işletim sistemi yok mu hatalarıyla beni benden alan... Yoksa güzel telefon.
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    deepd3 5 gün
    Neden bilmiyorum ama ben tasarımı çok beğendim, imkanım olsaydı kesinlikle almak isterdim
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    buraxus 5 gün en beğenilen
    Yok mu şöyle 7 kameralı bi model evde tomografi falan çekelim ???
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    powertr06 6 gün
    Bu sene tasarım olarak biraz geri kalıcak herhalde bütün telefonlar samsung olsun huawei olsun geçen seneki telefonların tasarımları çok güzeldi.
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    danlabilic 6 gün
    her sene apple'ın kamera dizilimi neden kopyalanıyo anlamadım bana göre güzel de değil. her sene ilk apple bi tasarım atar ortaya samsung sıradaki modelinde kullanır ondan gören huawei ona benzetir çakmacı xiaomi ise hepsinden kopyalar:))
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    koyunsayar 6 gün
    Bence bunlar daha net

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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