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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte karşınızda yüksek çözünürlüklü Huawei P40 Pro duvar kağıtları [İndir]

    Huawei'nin en yeni amiral gemisi telefonu P40 Pro'nun yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları ortaya çıktı. Galerimizden tüm Huawei P40 Pro duvar kağıtlarını QHD+ çözünürlükte indirebilirsiniz.
    11 dk.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    İşte karşınızda yüksek çözünürlüklü Huawei P40 Pro duvar kağıtları [İndir]
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz gün çevrimiçi bir etkinlikle duyurulan ve Burak Şolt'un canlı simultane çevirisiyle ekranlarınıza getirdiğimiz Huawei P40 Pro, şimdi de çokça beğenilen duvar kağıtlarıyla karşınızda.

    Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve fiyatı"

    2640 X 2640 pikselçözünürlüğündeki Huawei P40 Pro duvar kağıtlarını, aşağıdaki galerimizden indirebilirsiniz. Galeriden indirmekte sorun yaşan okuyucularımız, dilerlerse kaynak bölümündeki Google Drive linkini de kullanabilir. 



    https://drive.google.com/drive/folders/19uZ3-SnKkf2j44ir01Z33jEbmzCHg5u5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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