İşte karşınızda yüksek çözünürlüklü Huawei P40 Pro duvar kağıtları [İndir]

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz gün çevrimiçi bir etkinlikle duyurulan ve Burak Şolt'un canlı simultane çevirisiyle ekranlarınıza getirdiğimiz Huawei P40 Pro, şimdi de çokça beğenilen duvar kağıtlarıyla karşınızda.
Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve fiyatı"
2640 X 2640 pikselçözünürlüğündeki Huawei P40 Pro duvar kağıtlarını, aşağıdaki galerimizden indirebilirsiniz. Galeriden indirmekte sorun yaşan okuyucularımız, dilerlerse kaynak bölümündeki Google Drive linkini de kullanabilir.
https://drive.google.com/drive/folders/19uZ3-SnKkf2j44ir01Z33jEbmzCHg5u5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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