Huawei P40 Pro tüm ihtişamıyla karşınızda! İşte özellikleri ve fiyatı

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Uzunca bir süredir beklenen Huawei P40 Pro nihayet tanıtıldı. İşte mobil fotoğrafçılıkta kartları yeniden dağıtan Huawei P40 Pro özellikleri ve fiyatı:

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Huawei P40 Pro özellikleri

6.58 inç büyüklüğünde ve 2460x1200 çözünürlüklü AMOLED ekran üzerine kurulan Huawei P40 Pro, delikli ve yanlardan kavisli bir ekran tasarımıyla geliyor. Telefonun sol üst köşesinde bulunan bu delikte f/2.2 diyafram değerine sahip, 32 MP çözünürlüklü ana görüntü sensörü, IR ve 3D ToF sensörü yer alıyor. Huawei P40 Pro, bu sensörler sayesinde oldukça güvenli bir yüz tanıma yapabiliyor. İnç başına 441 PPI piksel yoğunluğuna sahip bu ekran, 90 Hz tazeleme hızına sahip.

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Huawei P40 Pro, 7nm fabrikasyon süreciyle üretilen Kirin 990 5G'den güç alıyor. 10.3 milyar transistörün bulunduğu Kirin 990 5G yonga seti, 2 adet 2.96GHz frekans hızında çalışan ARM Cortex-A76 çekirdeğine, 2 tane 2.36GHz hızında çalışan ARM Cortex-A76 çekirdeğine ve 4 adet de güç verimliliği sunan 1.95GHz hızındaki ARM Cortex-A55 tasarımını baz alan çekirdeklere ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafında ise 700 Mhz frekans hızında çalışan 16 çekirdekli ARM Mali-G76MP16 GPU’su bulunuyor.

Huawei, telefonun termal performansını artırmak için soğutma tarafına ayrıca özen göstermiş. Bunun için grafen destekli bir soğutma sistemine yer veriliyor.

Huawei P40 Pro'da 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama birimi bulunuyor. Bu hafızayı nanoSD kart ile artırabilmek de mümkün. Tüm bu donanımın beslenme kaynağı ise hem kablolu hem de kablosuz olarak 40W hızlı şarj destekli 4200 mAh kapasiteli batarya oluyor.

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Huawei P40 Pro kamera özellikleri

Huawei P40 Pro modelinde 50MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram değerinde RYYB geniş açılı sensör, 40MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı sensör, 12MP çözünürlüğünde ve f/3.4 diyram açıklığına sahip RYYB periskop sensör ve bir de derinlik algılayıcı kamera sensörü yer alıyor. Huawei P40 Pro, 5x kayıpsız ve 50 kata kadar da SuperSensing yakınlaştırma yapabilirken, 2.5 cm'ye kadar da makro çekim yapabiliyor.

Hem ön hem de arka kamerasıyla 4K video kaydı gerçekleştirebilen Huawei P40 Pro, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda maksimum 51200 ISO duyarlılığını destekliyor.

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Tüm bu kamera donanımı Huawei XD Fusion Engine adında görsel bir yonga ile destekleniyor. Yonga genel anlamda fotoğraf işlemeyi ve HDR görüntüleri işlemeyi hızlandırırken Huawei P40 Pro'nun fotoğraf yeteneklerini de artırıyor.

Bağlantı noktasında 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 Plus, USB-C, elektronik SIM ve çift SIM kart desteğine sahip Huawei P40 Pro; 8.95 mm kalınlıkta ve 209 gram ağırlığında. IP68 sertifikasıyla 1.5 metreye derinliğe kadar suya dayanıklılığını tescilleyen Huawei P40 Pro, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip.

Huawei P40 Pro, Google hizmetlerinden yoksun Android 10 işletim sistemi üzerine giydirilmiş EMUI 10.1 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkıyor. Telefonda Google servislerinin yerine, Huawei Mobile Servisleri ve Huawei AppGallery uygulama marketi yer alıyor.

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro+ fiyatı

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Telefonların yurtdışı fiyatı belli oldu. Huawei P40 Pro'nun Avrupa fiyatı 999 Euro olarak duyuruldu. 7 Nisan tarihinde sahipleriyle buluşacak. Huawei P40 799 Euro Huawei P40 Pro+ ise 1399 Euro fiyat etiketi ile satılacak.

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