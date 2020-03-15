Huawei P40 Pro, Geekbench performans testinde

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Huawei'nin merakla beklenen amiral gemisi telefonu P40 Pro, Geekbench performans testinde ortaya çıktı.Tanıtılmasıyla birlikte mobil fotoğrafçılıkta kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacak Huawei P40 Pro, kamerasıyla olduğu gibi performansıyla da bir hayli merak ediliyor.

Tanıtımına iki haftadan az bir süre kala Geekbench veritabanında ortaya çıkan test sonuçları, telefonun performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

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Huawei P40 Pro Geekbench skoru ortaya çıktı

Geekbench 5.1 testine konuk olan telefon; tek çekirdeği yük altındayken 776 puan elde ederken, 8 çekirdek birden yük altındayken ise 3182 puan almış.

Test sonuçları, telefonun performansı hakkında olduğu kadar teknik özellik tarafında da birtakım bilgiler içeriyor. Zira teste tabi tutulan Huawei P40 Pro'nun 8 GB RAM'e sahip olduğunu ve Android 10 işletim sistemini çalıştırdığını görüyoruz.

RAM ve depolama kapasitesi noktasında farklı konfigürasyonlara sahip olacağı söylenen telefonun Kirin 990 5G yongasetinden güç almasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei P40 Pro, 26 Mart'ta internet üzerinden düzenlenecek bir etkinlikle beraber resmiyet kazanacak.

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