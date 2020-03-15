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    Huawei P40 Pro, Geekbench performans testinde

    Huawei P40 Pro'nun Geekbench skoru ortaya çıktı. Performans testiyle birlikte, telefonun performansı hakkında ön bilgi edinilirken, bazı özellikler de doğrulanmış oldu.
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei'nin merakla beklenen amiral gemisi telefonu P40 Pro, Geekbench performans testinde ortaya çıktı.Tanıtılmasıyla birlikte mobil fotoğrafçılıkta kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacak Huawei P40 Pro, kamerasıyla olduğu gibi performansıyla da bir hayli merak ediliyor.  

    Tanıtımına iki haftadan az bir süre kala Geekbench veritabanında ortaya çıkan test sonuçları, telefonun performansı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

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    Huawei P40 Pro Geekbench skoru ortaya çıktı

    Geekbench 5.1 testine konuk olan telefon; tek çekirdeği yük altındayken 776 puan elde ederken, 8 çekirdek birden yük altındayken ise 3182 puan almış.

    Test sonuçları, telefonun performansı hakkında olduğu kadar teknik özellik tarafında da birtakım bilgiler içeriyor. Zira teste tabi tutulan Huawei P40 Pro'nun 8 GB RAM'e sahip olduğunu ve Android 10 işletim sistemini çalıştırdığını görüyoruz. 

    RAM ve depolama kapasitesi noktasında farklı konfigürasyonlara sahip olacağı söylenen telefonun Kirin 990 5G yongasetinden güç almasına kesin gözüyle bakılıyor. Huawei P40 Pro, 26 Mart'ta internet üzerinden düzenlenecek bir etkinlikle beraber resmiyet kazanacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Morichannnn (Akın Özer) 4 gün
    Huawei işlemci gücünde snapdragon, exynos ve A serisi işlemcilerden her zaman geride. Ama bu kadar da geri olunmaz ki! Bari çoklu çekirdeği arttırsaydınız.
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    DH Misafiri 4 gün
    Tek çekirdek iphone 11 pro a13 bionic işlemci ile 1349 çok çekirdek ise 3468 a14 bionicle gelecek iphone 12 ise tek çekirdek puanını 1600 lere çok çekirdeği ise 3800 lere çıkaracak en son çıkan rakibi samung ve huaweiden %80 daha hızlı tek çekirdek puanı olan 3ghz üstü çalılan bir işlemci olucak.
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    Rachsuchtig 4 gün
    Android 10 nasıl çalıştırıyor? Hani Huawei kendi işletim sistemini kullanacaktı
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 5 gün
    Geek veek kimin umrunda acaba
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