Huawei P60 Pro’nun iddialı kamera örnekleri paylaşıldı: Dünya buna hazır değil!

Tam Boyutta Gör Huawei, MWC'de çeşitli yeni ürünler piyasaya sürdü ancak etkinlikte P60 serisine dair herhangi bir detaya yer verilmedi. Ancak kısa bir süre önce Huawei'nin mobil bölümünün başındaki isimden P60 Pro olduğu belirtilen iddialı bazı kamera örnekleri paylaşıldı.

Fotoğraflar doğrudan Barselona'dan Huawei Akıllı Cihazlar BG Başkanı ve Operasyon Direktörü He Gang tarafından “Yeni telefon harika fotoğraflar çekiyor” açıklamasıyla paylaşıldı. Mobil telefonlarda fotoğrafçılık alanında önemli işlere imza atan Huawei, görünüşe göre P60 Pro’da da büyük bir adım atacak.

Huawei P30 Pro, 2019'da periskop lensi piyasaya sürdüğünde oyunu tamamen değiştirmişti, zira firma bir akıllı telefonda periskop lens kullanan ilk şirket olmuştu. Ancak ABD’nin yoğun ambargosu altında olan firma bir zamanlar en büyük akıllı telefon üreticisiyken şimdilerde ilk beş firma arasında bile bulunmuyor. Buna rağmen telefonlarındaki kamera kalitesi sürekli olarak tepeye oynuyor.

Huawei P60 Pro kamera örnekleri

Tam Boyutta Gör Çekilen fotoğraflarda belirli bazı konuların vurgulandığını görüyoruz. İlk dikkat çeken kameranın zoom yeteneğinin gerçekten çok başarılı olduğu. İkinci olarak dikkatimizi çeken şey ise dinamik aralığın son derece yüksek olması. Tüm bunların ışığında örnek görsellerdeki detayların kaybolmamış olması da bir diğer önemli nokta.

P60 Pro'nun BOE tarafından üretilen 120Hz yenileme hızı ve QHD+ 1440 x 3200 çözünürlük sağlayan 6,6 inç AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Sadece 4G’de çalışan güncel Snapdragon 8 Gen 2 yongası ve 5000mAh pil cihazın yine kilit detaylarından. Ancak asıl nokta ise 50MP IMX888 sensörü. P60 Pro'nun Sony’nin bu sensörünü kullanan ilk telefon olması bekleniyor.

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