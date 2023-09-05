Huawei P60 Pro rekora koşuyor: Satışlar 12 milyonu aşabilir

Huawei geri mi dönüyor?
Tanınmış pazar analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Huawei Mate 60 ve Mate Pro'ya olan talep olağanüstü düzeyde. Öyle ki Huawei'nin 2023'ün ikinci yarısına yönelik sevkiyat planı, yüzde 20'lik muazzam bir artışla 5,5-6 milyon adete ulaştı. Yeni raporlar ise, yaklaşık 5 gün içinde 1 milyondan fazla Mate 60 Pro satıldığını ortaya çıkardı.
Bilmeyenler için Eylül 2022'de piyasaya sürülen Mate 50 Pro 4G, 12 ay sonra yaklaşık 2,5 milyon adetlik kümülatif sevkiyata ulaştı. Ekim 2020'de tanıtılan Mate 40 Pro 5G ise, aynı zaman diliminde yaklaşık 6 milyon satmıştı. Bu noktada Kuo, Mate 60 Pro 5G'nin ilk 12 ay içinde 12 milyon adedi aşacağı görüşünde.
Ayrıca Huawei'de yaşanan hareketlilik bununla sınırlı değil. Şirketin akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 65 artış göstererek 2023'te toplam 38 milyon adede ulaşması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 60 milyona ulaşacak. Tabii ki bunun arkasında Mate 60 serisinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla Huawei'nin dünya çapında en güçlü büyüme gösteren akıllı telefon markası olması bekleniyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Huawei kaybettiği pazar payını tekrar geri alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.