Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei P60 Pro rekora koşuyor: Satışlar 12 milyonu aşabilir

    Huawei tarafından geçtiğimiz hafta tanıtılan Mate 60 ve Mate 60 Pro, Çin pazarında beklentileri aştı. Amiral gemisi telefonlar, 12 milyon sevkiyatı geride bırakabilir.
    Huawei P60 Pro rekora koşuyor: Satışlar 12 milyonu aşabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış vefirmanın 5G, Android işletim sistemi ve getirdiği özellikleri telefonlarda kullanması yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta tanıtılan 5G destekli Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro, teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Son gelen raporlar ise, özellikle Mate 60 Pro'nun yeni rekorlara koştuğunu gösteriyor. 

    Huawei geri mi dönüyor?

    Tanınmış pazar analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Huawei Mate 60 ve Mate Pro'ya olan talep olağanüstü düzeyde. Öyle ki Huawei'nin 2023'ün ikinci yarısına yönelik sevkiyat planı, yüzde 20'lik muazzam bir artışla 5,5-6 milyon adete ulaştı. Yeni raporlar ise, yaklaşık 5 gün içinde 1 milyondan fazla Mate 60 Pro satıldığını ortaya çıkardı. 

    Bilmeyenler için Eylül 2022'de piyasaya sürülen Mate 50 Pro 4G, 12 ay sonra yaklaşık 2,5 milyon adetlik kümülatif sevkiyata ulaştı. Ekim 2020'de tanıtılan Mate 40 Pro 5G ise, aynı zaman diliminde yaklaşık 6 milyon satmıştı. Bu noktada Kuo, Mate 60 Pro 5G'nin ilk 12 ay içinde 12 milyon adedi aşacağı görüşünde.

    Ayrıca Huawei'de yaşanan hareketlilik bununla sınırlı değil. Şirketin akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 65 artış göstererek 2023'te toplam 38 milyon adede ulaşması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 60 milyona ulaşacak. Tabii ki bunun arkasında Mate 60 serisinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla Huawei'nin dünya çapında en güçlü büyüme gösteren akıllı telefon markası olması bekleniyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Huawei kaybettiği pazar payını tekrar geri alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 6 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rdr2 grafik ayarları mad max full türkçe yama fifa 23 ping sorunu bira kokar mı fren pedalı sonuna kadar gidiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23 SE
    General Mobile GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
    ASUS Notebook Laptop F515EA-EJ3282
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız