Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış vefirmanın 5G, Android işletim sistemi ve getirdiği özellikleri telefonlarda kullanması yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta tanıtılan 5G destekli Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro, teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Son gelen raporlar ise, özellikle Mate 60 Pro'nun yeni rekorlara koştuğunu gösteriyor.

Huawei geri mi dönüyor?

Tanınmış pazar analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Huawei Mate 60 ve Mate Pro'ya olan talep olağanüstü düzeyde. Öyle ki Huawei'nin 2023'ün ikinci yarısına yönelik sevkiyat planı, yüzde 20'lik muazzam bir artışla 5,5-6 milyon adete ulaştı. Yeni raporlar ise, yaklaşık 5 gün içinde 1 milyondan fazla Mate 60 Pro satıldığını ortaya çıkardı.

Bilmeyenler için Eylül 2022'de piyasaya sürülen Mate 50 Pro 4G, 12 ay sonra yaklaşık 2,5 milyon adetlik kümülatif sevkiyata ulaştı. Ekim 2020'de tanıtılan Mate 40 Pro 5G ise, aynı zaman diliminde yaklaşık 6 milyon satmıştı. Bu noktada Kuo, Mate 60 Pro 5G'nin ilk 12 ay içinde 12 milyon adedi aşacağı görüşünde.

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Ayrıca Huawei'de yaşanan hareketlilik bununla sınırlı değil. Şirketin akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 65 artış göstererek 2023'te toplam 38 milyon adede ulaşması bekleniyor. 2024 yılında ise bu rakam 60 milyona ulaşacak. Tabii ki bunun arkasında Mate 60 serisinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla Huawei'nin dünya çapında en güçlü büyüme gösteren akıllı telefon markası olması bekleniyor. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Huawei kaybettiği pazar payını tekrar geri alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Huawei P60 Pro rekora koşuyor: Satışlar 12 milyonu aşabilir