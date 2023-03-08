Huawei P60 serisinin çıkış tarihi açığa çıktı

Huawei P60 serisi bu ay geliyor
Çin’in popüler mikroblog sitesi Weibo’da ortaya çıkan basın görselleri Huawei’nin yeni amiral gemi telefonları olan P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir modellerini 23 Mart tarihinde tanıtılacağına işaret ediyor. Önceki söylentiler de telefonlar için Mart ayının ikinci haftasına işaret ediyordu. Dolayısıyla bilgiler birbiriyle uyuşuyor diyebiliriz.
Telefonun ana kamerasının f/1.4 - f/4 arası değişken diyafram aralığı sunacağı belirtiliyor. Dolayısıyla düşük ışıkta çok daha iyi fotoğraflar mümkün olacak. Bununla birlikte P60 Pro kamerası RYYB (Kırmızı, sarı, sarı, mavi) piksel yapısını temel alacak ve daha yüksek dinamik aralık sunacak. Yüksek dinamik aralık, tutarlı renk, gelişmiş zoom ve yüksek düşük ışık performansı birleştiğinde Huawei P60 Pro’nun muhtemelen en iyi kameralı telefonlardan birisi olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez