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    Anlık Bildirim

    Huawei P60 serisinin çıkış tarihi açığa çıktı

    Bir zamanların tepeye oynayan firması Huawei, geri dönüş yapmak için çabalıyor. Bu bağlamda önemli geliştirmeler içeren Huawei P60 serisi ufukta görünmüş durumda.
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    huawei p60 pro Tam Boyutta Gör
    Çin için önemli markalardan birisi olan Huawei, ABD’nin yaptırımları sonrasında adeta serbest düşüşte. Birkaç yıl içinde elindeki pazar payının çok büyük bir kısmını kaybeden Huawei, yeni akıllı telefonları ile biraz daha güçlenmek istiyor. Bu adım ise Huawei P60 serisi ile birlikte atılacak. Kamera tarafından çok güçlü olacağı söylenen serisinin çıkış tarihi ise yakın bir zamanda sızdırıldı.

    Huawei P60 serisi bu ay geliyor

    Çin’in popüler mikroblog sitesi Weibo’da ortaya çıkan basın görselleri Huawei’nin yeni amiral gemi telefonları olan P60 serisi ve Mate X3 katlanabilir modellerini 23 Mart tarihinde tanıtılacağına işaret ediyor. Önceki söylentiler de telefonlar için Mart ayının ikinci haftasına işaret ediyordu. Dolayısıyla bilgiler birbiriyle uyuşuyor diyebiliriz.

    Huawei P60 serisinin çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Huawei P60 Pro, ailenin en güçlü modeli olacak. Mevcut en güçlü mobil işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2’nin 4G versiyonuyla gelmesi beklenen telefonun asıl alameti farikası kamera tarafında olacak. Sony IMX888 50MP ana kameraya yine Sony’nin 50MP IMX858 sensörü eşlik edecek. Üçüncü kamera ise 64MP OV64B Omnivision sensör olacak ve 3,5X optik zoom yeteneğine sahip olacak.

    Telefonun ana kamerasının f/1.4 - f/4 arası değişken diyafram aralığı sunacağı belirtiliyor. Dolayısıyla düşük ışıkta çok daha iyi fotoğraflar mümkün olacak. Bununla birlikte P60 Pro kamerası RYYB (Kırmızı, sarı, sarı, mavi) piksel yapısını temel alacak ve daha yüksek dinamik aralık sunacak. Yüksek dinamik aralık, tutarlı renk, gelişmiş zoom ve yüksek düşük ışık performansı birleştiğinde Huawei P60 Pro’nun muhtemelen en iyi kameralı telefonlardan birisi olacağını söyleyebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 9 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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