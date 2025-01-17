Huawei Pocket 3’ten gelen ilk bilgiler gelmeye başladı

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Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pocket 2 modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise markanın bu serinin yeni modelini hazırladığına dair ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Sızan bilgilere göre, Pocket 3 modeli Çin Bahar Festivali'nin ardından tanıtılabilir. Bu da cihazın ilk çeyrekte kullanıcılarla buluşabileceğini gösteriyor. Ayrıca Huawei'nin bu lansmanda Pocket 3 ile birlikte kompakt bir tablet tanıtması da bekleniyor. Ancak tabletin adı ya da teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detay henüz paylaşılmış değil.

Pocket 3'ün tasarımı ve özellikleriyle ilgili bazı ilk bilgiler de ortaya çıktı. Cihazın önceki modele kıyasla daha ince, daha küçük ve daha hafif olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, cihazın iki farklı versiyonda sunulacağı bilgisi sızdırılmış olsa da bu modellerin hangi özelliklere sahip olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Teknik detaylarla ilgili daha fazla bilginin, resmi tanıtıma yaklaşıldıkça paylaşılması bekleniyor.

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Pocket 3, piyasaya çıktığında güçlü bir rekabetle karşılaşacak gibi görünüyor. Özellikle Xiaomi Mix Flip 2, Honor Magic V Flip 2 ve Samsung Galaxy Z Flip 7 gibi modeller, bu segmentteki diğer güçlü rakipler olarak öne çıkıyor. Bu rakiplerden Xiaomi ve Honor’un yeni modellerinin yılın ikinci çeyreğinde, Samsung'un ise Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, Pocket 2 modeli 6.94 inç OLED LTPO katlanabilir ekranı, 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlüğüyle dikkat çekmişti. Cihazın dış kısmında ise 1.15 inçlik bir OLED ekran yer alıyordu. Kamera özellikleri arasında 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı, 8 megapiksel telefoto ve 2 megapiksel spektral sensör bulunuyordu. Kirin işlemci, 4.520 mAh batarya, 16 GB RAM, 1 TB depolama kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği de önceki modelin güçlü yönleri arasındaydı. Huawei’nin Pocket 3 ile bu seviyeyi daha da ileri taşıması bekleniyor.

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Huawei Pocket 3’ten gelen ilk bilgiler gelmeye başladı