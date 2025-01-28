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    Huawei, Pocket 3’ün çıkış tarihi ve detayları netleşmeye başladı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının önemli serilerinden biri olan Huawei Pocket, yakın zamanda yeni üyesi Huawei Pocket 3’e kavuşabilir. Peki bu telefon hangi özelliklerle gelecek?

    Huawei, Pocket 3’ün çıkış tarihi ve detayları netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Çin’de yaklaşan Bahar Festivali ile birlikte teknoloji sektöründe kısa bir mola veriliyor. Tatil süresince birçok marka, çalışmalarına ara verecek ve faaliyetlerine Şubat ayının ortasında devam edecek. Ancak, bu dönem yeni cihazların duyurulacağı hareketli bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Oppo’nun Find N5 modeli, Xiaomi’nin 15 Ultra serisi ve Realme Neo 7 SE’nin bu süreçte tanıtılması bekleniyor. Şubat ayı içinde piyasaya sürülmesi planlanan bu cihazlar, tüketiciler arasında büyük bir ilgiyle karşılanabilir.

    Mart ayına gelindiğinde ise Huawei’nin yeni bir flip model katlanabilir telefonu olan Pocket 3 ile sahneye çıkacağı konuşuluyor. Pocket 3’ün özellikle kadın kullanıcıları hedef alan şık bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın, selefinden daha ince ve hafif olacağı, ayrıca daha kompakt bir yapıda sunulacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte, Pocket 3’ün iki farklı versiyonla piyasaya sürülebileceği söylentiler arasında yer alsa da bu modellerin özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

    Huawei cephesinden gelen bir diğer önemli bilgi ise Pura 80 serisinin çıkışının ertelendiği yönünde. Daha önce Nisan 2024’te tanıtılan Pura 70 serisinin ardından, Pura 80 serisinin Mayıs veya Haziran ayına kadar gecikebileceği belirtiliyor. Bu durum, cihazın daha iyi bir şekilde hazırlanması ve tüketicilere daha yüksek standartlarda sunulması amacıyla planlanmış olabilir.

    Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu’nun yaptığı açıklamaya göre, Mart ayında uygun fiyatlı yeni bir telefonun da piyasaya çıkması bekleniyor. Yu, yaptığı paylaşımda bu cihazın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini vurguladı. Cihazın teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da Huawei’nin bu hamlesiyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediği anlaşılıyor.

    Yeni modellerin piyasaya çıkışı ve yenilikçi tasarımların teknoloji dünyasında yaratacağı etkiler, önümüzdeki dönemde dikkatle takip edilecek. Özellikle Huawei’nin Pocket 3 modeli, tasarımı ve özellikleriyle sektörde fark yaratabilir.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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