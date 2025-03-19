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    Katlanabilir telefon pazarında ilginç gelişmeler var: Birçok proje rafa kalktı!

    Katlanabilir telefon dünyasında 2025 yılı beklenmedik gelişmelere sahne oluyor. Vivo, Xiaomi ve OnePlus cephesinde yeni modellerle ilgili belirsizlik sürerken, Huawei'nin planları da merak konusu.

    Katlanabilir telefon pazarında ilginç gelişmeler var Tam Boyutta Gör

    Katlanabilir telefon pazarında 2025 yılı beklenmedik gelişmelere sahne oluyor. Geçtiğimiz yıllarda birçok marka, kitap tarzı katlanabilir modelleriyle rekabete girerken, bu yıl farklı bir yol izlemeye başladı. Oppo, Find N5 modelini piyasaya sürerken, OnePlus Open 2'nin de bu cihazın yeniden markalanmış versiyonu olarak bazı pazarlarda sunulması bekleniyordu. Ancak OnePlus, 2025 yılında yeni bir katlanabilir model çıkarmayacağını açıklayarak Open 2 projesini rafa kaldırdı.

    Xiaomi tarafında ise belirsizlik sürüyor. Markanın Mix Flip 2'yi piyasaya süreceği neredeyse kesinleşmişken, Mix Fold 5'in gelip gelmeyeceği hâlâ netleşmiş değil. Benzer bir durum Vivo ve Huawei için de geçerli. Son sızıntılar, Vivo'nun X Fold 4 modelini bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabileceğini gösteriyor. Geçmiş yıllarda amiral gemisi Snapdragon işlemcilerle donatılan Vivo X Fold serisinin yeni modeli hakkında çelişkili iddialar ortaya çıkmış durumda.

    Başlangıçta Snapdragon 8 Elite çipi ve 6000 mAh batarya ile geleceği söylenen X Fold 4 Pro'nun, ya farklı bir Snapdragon işlemciyle ya da MediaTek’in Dimensity 9400 Plus çipiyle piyasaya sürülebileceği iddia ediliyor. Ancak en dikkat çeken ihtimal, Vivo’nun bu yıl kitap tarzı bir katlanabilir model çıkarmaktan tamamen vazgeçebileceği yönünde.

    Huawei cephesinde ise Mate X7'nin yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Şirketin yeni katlanabilir modelinde Kirin işlemci kullanacağı konuşuluyor. Öte yandan Honor'un Magic V4 modelini haziran ayında tanıtacağı bilgisi de sızanlar arasında. 2025, katlanabilir telefon dünyasında sürprizlerle dolu bir yıl olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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    P
    pskillercheto 2 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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