Tanıtım öncesinde Huawei, iki telefonun tasarımını da şimdiden gösterdi. Yeni modeller, siyah ve beyaz dışında tüm renk seçeneklerinde renk geçişli tasarım kullanılıyor. Huawei daha önce P20 serisi ve Huawei P30 serisi modellerinde de benzer renk geçişleri tercih edilmişti.
Huawei Pura 90 Pro serisi beklenen özellikler
Donanım tarafında ise her iki modelin de Kirin 9030 veya Kirin 9030 Pro işlemcilerden biriyle gelmesi bekleniyor. Cihazların kutudan HarmonyOS 6.1 ile çıkacağı tahmin ediliyor.
Huawei’nin ayrıca, daha önce Huawei Mate 80 Pro Max modelinde tanıttığı HyperSpace Memory teknolojisini bu seriye getirebileceği konuşuluyor. Bu teknoloji, bellek kullanımını daha verimli hale getirerek 16 GB RAM’li bir cihazın, sıkıştırma sayesinde yaklaşık 20 GB RAM performansına yakın bir deneyim sunmasını sağlıyor.
Kamera tarafı yine serinin en iddialı noktalarından biri olacak. Söylentilere göre Pura 90 serisi, ikinci nesil Maple Imaging System ile birlikte 200 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olabilir.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz