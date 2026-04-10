Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, Pura 90 Pro serisinin tanıtım tarihini açıkladı: İşte tasarımları

    Huawei, Pura 90 Pro serisinin tanıtım tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Huawei bugün yaptığı açıklamada yeni nesil Huawei Pura serisi cihazlarını 20 Nisan’da Çin’de tanıtacağını doğruladı. Şirket, düzenleyeceği etkinlikte, Huawei Pura 90 Pro ve Pura 90 Pro Max modellerini sahneye çıkaracak. Huawei’nin resmi Weibo hesabına göre, her iki model için ön rezervasyonlar da bugün Çin saatiyle 12:08’de başladı.

    Tanıtım öncesinde Huawei, iki telefonun tasarımını da şimdiden gösterdi. Yeni modeller, siyah ve beyaz dışında tüm renk seçeneklerinde renk geçişli tasarım kullanılıyor. Huawei daha önce P20 serisi ve Huawei P30 serisi modellerinde de benzer renk geçişleri tercih edilmişti.

    Paylaşılan görseller, Pro ve Pro Max modellerinin genel tasarım dilini büyük ölçüde paylaştığını, ancak silüetin geçen yılki Huawei Pura 80 serisi ile çok da farklılaşmadığını gösteriyor.

    Huawei Pura 90 Pro serisi beklenen özellikler

    Donanım tarafında ise her iki modelin de Kirin 9030 veya Kirin 9030 Pro işlemcilerden biriyle gelmesi bekleniyor. Cihazların kutudan HarmonyOS 6.1 ile çıkacağı tahmin ediliyor.

    Huawei’nin ayrıca, daha önce Huawei Mate 80 Pro Max modelinde tanıttığı HyperSpace Memory teknolojisini bu seriye getirebileceği konuşuluyor. Bu teknoloji, bellek kullanımını daha verimli hale getirerek 16 GB RAM’li bir cihazın, sıkıştırma sayesinde yaklaşık 20 GB RAM performansına yakın bir deneyim sunmasını sağlıyor.

    Kamera tarafı yine serinin en iddialı noktalarından biri olacak. Söylentilere göre Pura 90 serisi, ikinci nesil Maple Imaging System ile birlikte 200 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amerikadan getir bim para iadesi kaç günde gelir apple garanti uzatma var mı arabada gaz kaçağı olursa ne olur apexi spor yay

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    VIVO X200 FE 5G
    VIVO X200 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum