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    Huawei P serisine elveda: Yeni 'Huawei Pura' serisi duyuruldu

    Huawei, merakla beklenen P70 serisi akıllı telefonlarının öncesinde P serisi markasını öldürdü. Firma, yaklaşmakta olan telefonlarını yeni “Huawei Pura” serisi altında sunacak.
    Huawei P serisine elveda Yeni 'Huawei Pura' serisi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, kısa bir süre önce önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji devi, yıllardır kullanılan P serisi akıllı telefon markasını artık “Huawei Pura” olarak değiştirdi. Bu duyuru yeni amiral gemisi Huawei P70 serisinin piyasaya sürülmesine az bir süre kala gerçekleşti. Dolayısıyla yaklaşmakta olan telefonlar Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra olarak adlandırılabilir.

    Huawei Pura serisi geliyor

    Huawei P serisi, 2012 yılından bu yana hayatımızda ve görünüşe göre bu markanın son neferi mevcut P60 modelleri olacak. Huawei Pura serisi ise mevcut P serisinin yerini alacak. İspanyolca'da saflık ve güzellik anlamına gelen ve "piu rua" olarak telaffuz edilen Huawei Pura serisinin yaklaşmakta olan telefonlarda kullanılacak. Şimdiye kadarki sızıntılarda “P70 serisi” olarak ifade ettiğimiz cihazların Pura markası altında gelmesi bekleniyor.

    Huawei P serisine elveda Yeni 'Huawei Pura' serisi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei Pura markası üst düzey, sadelik ve saflık tasarım konseptine bağlı kalacak. Bununla birlikte yeni marka, teknoloji, moda ve sanatı bir araya getirecek. Dolayısıyla yeni telefonlar daha tasarım odaklı olarak karşımıza çıkabilir.

    Bilinen bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station’a göre Pura 70 serisi Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra gibi birden fazla cihazı içerecek. Firmanın önceki modellerde kullandığı Art Edition modeli Ultra olarak değiştirilecek. Bu model, Pro+ versiyonuna göre farklı özellikler sunmayacak ancak tasarımsal farklılıklar içerecek. Bununla birlikte Pro ve Pro+ temel olarak pil ömrü ve fotoğrafçılık gibi alanlarda öne çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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