Huawei P serisine elveda: Yeni 'Huawei Pura' serisi duyuruldu

Huawei Pura serisi geliyor
Huawei P serisi, 2012 yılından bu yana hayatımızda ve görünüşe göre bu markanın son neferi mevcut P60 modelleri olacak. Huawei Pura serisi ise mevcut P serisinin yerini alacak. İspanyolca'da saflık ve güzellik anlamına gelen ve "piu rua" olarak telaffuz edilen Huawei Pura serisinin yaklaşmakta olan telefonlarda kullanılacak. Şimdiye kadarki sızıntılarda “P70 serisi” olarak ifade ettiğimiz cihazların Pura markası altında gelmesi bekleniyor.
Bilinen bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station’a göre Pura 70 serisi Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra gibi birden fazla cihazı içerecek. Firmanın önceki modellerde kullandığı Art Edition modeli Ultra olarak değiştirilecek. Bu model, Pro+ versiyonuna göre farklı özellikler sunmayacak ancak tasarımsal farklılıklar içerecek. Bununla birlikte Pro ve Pro+ temel olarak pil ömrü ve fotoğrafçılık gibi alanlarda öne çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)