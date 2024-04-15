Tam Boyutta Gör Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, kısa bir süre önce önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre Çinli teknoloji devi, yıllardır kullanılan P serisi akıllı telefon markasını artık “Huawei Pura” olarak değiştirdi. Bu duyuru yeni amiral gemisi Huawei P70 serisinin piyasaya sürülmesine az bir süre kala gerçekleşti. Dolayısıyla yaklaşmakta olan telefonlar Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra olarak adlandırılabilir.

Huawei Pura serisi geliyor

Huawei P serisi, 2012 yılından bu yana hayatımızda ve görünüşe göre bu markanın son neferi mevcut P60 modelleri olacak. Huawei Pura serisi ise mevcut P serisinin yerini alacak. İspanyolca'da saflık ve güzellik anlamına gelen ve "piu rua" olarak telaffuz edilen Huawei Pura serisinin yaklaşmakta olan telefonlarda kullanılacak. Şimdiye kadarki sızıntılarda “P70 serisi” olarak ifade ettiğimiz cihazların Pura markası altında gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei Pura markası üst düzey, sadelik ve saflık tasarım konseptine bağlı kalacak. Bununla birlikte yeni marka, teknoloji, moda ve sanatı bir araya getirecek. Dolayısıyla yeni telefonlar daha tasarım odaklı olarak karşımıza çıkabilir.

Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı 22 sa. önce eklendi

Bilinen bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station’a göre Pura 70 serisi Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra gibi birden fazla cihazı içerecek. Firmanın önceki modellerde kullandığı Art Edition modeli Ultra olarak değiştirilecek. Bu model, Pro+ versiyonuna göre farklı özellikler sunmayacak ancak tasarımsal farklılıklar içerecek. Bununla birlikte Pro ve Pro+ temel olarak pil ömrü ve fotoğrafçılık gibi alanlarda öne çıkacak.

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Huawei P serisine elveda Yeni 'Huawei Pura' serisi duyuruldu