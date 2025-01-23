Samsung, üçe katlanabilir telefonunu doğruladı

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Tam Boyutta Gör Dün akşam Galaxy S25 serisini tanıtan Samsung, etkinliğin sonunda Galaxy S25 Slim olarak bilinen Galaxy S25 Edge modelini duyurdu. Daha sonra geleceğe yönelik planlarından bahseden şirket, sahnedeki ekranda üçe katlanabilir telefonunu gösteren bir görsel paylaştı.

Samsung ayrıca, Google ve Qualcomm ile birlikte geliştirdiği Project Moohan kod adlı yeni XR başlığının da duyurusunu gerçekleştirdi. Ek olarak firma, akıllı gözlük geliştirme planlarından da bahsetti.

10 inç büyüklüğünde ekrana sahip olabilir

Samsung, üçe katlanır telefonu hakkındaki detayları ise paylaşmadı. Önceki söylentilere göre cihaz, tamamen açıldığında 9,9 inç ile 10 inç arasında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Bu da ortalama büyüklükte bir tabletin ekranına eş değer bir büyüklük.

Samsung'un içe katlanır telefonunun en çok merak edilen yanlarından biri katlanma mekanizmasının nasıl olacağı. Samsung'un cihaz katlı haldeyken cam yüzeyin korunmasına özen gösteren bir tasarıma öncelik vereceği belirtiliyor.

Samsung'un 2025 yılındaki katlanabilir telefon yelpazesi dört modelden oluşacak. Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin yanında uygun fiyatlı Galaxy Z Flip FE modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin üçe katlanır telefonunun ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmasa da, kaynaklar yılın üçüncü çeyreğine işaret ediyor.

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