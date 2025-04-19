Huawei ABD’ye meydan okuyor: Ascend 920 Nvidia’yı zorlayacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ve yonga konusundaki ağır ambargolara rağmen yılmayan Huawei, daha olgun süreçlerde ürettiği yongalar ile Nvidia’yı sıkıştırmaya devam ediyor. Huawei Ascend 920 yongası Nvidia H20 ile rekabet edecek.

Huawei Ascend 920 neler sunuyor?

Huawei’nin bir şekilde TSMC’ye ürettirdiği ve Çin’de önemli bir paya sahip olan Ascend 910C yongası doğrudan Nvidia H10 ile rekabet ediyordu. Ascend 920 ise Nvidia’nın büyük beklenti içerisinde olduğu H20 ile rekabet edecek.

Huawei ambargoları aşmanın yeni yolunu buldu 1 gün önce eklendi

SMIC tarafından 6nm sürecinde üretildiği tahmin edilen Huawei Ascend 920 yongası 900 TFLOPS yapay zekâ performansı sergilerken 4000GB/s bant genişliğine ulaşıyor. Böylece tamamen Çin’de tasarlanmış ve üretilmiş bir yonga haline geliyor.

Nvidia’nın artan ambargolar karşısında çare aradığı bir dönemde Huawei Ascend 920 geniş çaplı bir benimseme yaşayabilir. Bu da Nvidia açısından gelir kaybı anlamına geliyor. Huawei Ascend 920 ve Nvidia H20 arasında nasıl bir performans farkı olduğunu ise yapılacak testlerle anlayacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.