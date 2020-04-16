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    Huawei üretimi TSMC’den kaydırıyor

    ABD’nin kısıtlamaları nedeniyle ABD bileşenleri kullanan TSMC ile sıkıntılar yaşamaya başlayan Huawei ülkesindeki döküm firmaları ile ortaklıklar yapmaya başladı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei üretimi TSMC’den kaydırıyor

    ABD’nin Huawei üzerinde uyguladığı ambargolar firmanın oldukça fazla bir şekilde canını yakıyor. Sadece ABD firmalarından ürün tedariği kısıtlaması değil ABD bileşenleri kullanan yabancı firmalardan da tedarik kısıtlaması başladı. Huawei de çareyi kendi ülkesinde buldu.

    Dev ortaklık bitiyor

    Huawei yıllarca TSMC’nin en büyük ortaklarından birisi durumundaydı. Mobil cihazlar için Kirin işlemcilerin yanında sunucular için Ascend yapay zeka işlemcilerin de üretimini TSMC yapmaktaydı. Bu bakımdan oldukça yoğun bir tedarik süreci yaşanıyordu.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 8 üretimi sona eriyor"

    ABD’nin kısıtlamaları yüzde 10 ekipman oranı ve üzerinde olan sistemlerin kullandırılmamasını kapsıyor. TSMC’nin 14nm ve 10nm hatları yüzde 10 ekipman sınırının altında ancak 7nm ve sonrası üzerinde. Zaten Huawei’nin 7nm ve sonrası için TSMC’ye alternatif aradığı gündeme gelmişti.

    Ortaya çıkan yeni gelişme ise önceki üretim hatları ile ilgili. Firmanın 14nm sürecindeki Kirin yongalarının üretimini Çinli SMIC firmasına kaydıracağı ifade ediliyor. Kirin 710A adındaki yonga seti SMIC tarafından 14nm sürecinde üretilecek. Normalde Kirin 710 yonga seti 12nm sürecinde üretiliyordu ancak enerji verimliliği tarafında biraz ödün verildiği anlaşılıyor.

    SMIC firması 14nm sürecinde oldukça başarılı. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde tedariğin daha da artacağı anlaşılıyor. Bununla birlikte 10nm ve sonrası için Huawei’nin nasıl bir strateji geliştireceği merak konusu.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/15/huawei-has-shifted-its-14nm-chip-order-from-tsmc-to-chinas-smic-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Huawei o firmayı satın alıp güçlendirir buraya yaziyorum Adamları zorla rakip ekosistem kurmaya itiyorlar.



    Bir yandan abd'nin apple'i bir yanda cin'in huawei'si bakalim gelecek nereye götürecek
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