ABD kısıtlamalarına rağmen Huawei, TSCM çiplerini kullanıyor

Huawei, TSMC çiplerini kullanmaya devam ediyor
TechInsights, yaptığı araştırmada Huawei’nin yapay zeka hızlandırıcısında Ascend 910B model bir çipin TSMC tarafından üretildiğini ortaya koydu. Bloomberg’in isimsiz kaynaklardan aldığı bilgilere göre, bu raporun ardından TSMC durumu ABD Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Financial Times ise TSMC’nin, Ascend 910B'ye benzer bir çip için bir müşteriden sipariş aldığını ve bununla ilgili hem müşteriyi hem de ABD Ticaret Bakanlığı’nı bilgilendirdiğini belirtti.
Reuters’in bugünkü haberinde ise TSMC, bu müşteriye çip tedarikini askıya aldı. Konuya yakın bir Tayvan yetkilisi, durumu doğruladı ve iki hafta önce TSMC’nin sevkiyatları durdurduğunu ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını belirtti. TSMC’nin hangi müşteriye sevkiyatı durdurduğu henüz açıklanmadı.
TSMC, 2020 yılının Eylül ayından bu yana Huawei ile aktif bir ticari ilişkilerinin olmadığını belirtti. Şirket, ABD'nin uyguladığı yeni yaptırımlar nedeniyle Huawei için herhangi bir çip üretmediklerini söyledi. Öte yandan, Huawei de Ascend 910B çipini piyasaya sürmediğini savundu.
ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’ye yönelik kısıtlamaları daha da sertleştirerek şirketin yabancı firmalardan çip almasını engellemişti. Yılın başlarında, ABD hükümeti Huawei'nin Intel ve Qualcomm gibi büyük çip üreticilerinden tedarik yapma lisanslarını da iptal etti. Buna rağmen, bazı Çinli şirketler bu kısıtlamaları aşmanın yollarını arıyor. Daha önceki raporlar, Huawei gibi şirketlerin Amazon gibi bulut hizmetleri aracılığıyla gelişmiş ABD çiplerine erişim sağladığını ortaya koymuştu.Kaynakça https://www.engadget.com/big-tech/huawei-appears-to-still-be-using-tsmc-chips-despite-us-sanctions-222617636.html https://www.reuters.com/technology/tsmc-halts-chip-supply-customer-after-finding-it-huawei-product-source-says-2024-10-23/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu