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    Anlık Bildirim

    ABD kısıtlamalarına rağmen Huawei, TSCM çiplerini kullanıyor

    Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen hala TSMC yongalarını kullanıyor gibi görünüyor. Bu bilgi, TechInsights’ın Huawei’nin bir yapay zeka hızlandırıcısını incelemesiyle ortaya çıktı.
    ABD kısıtlamalarına rağmen Huawei, TSCM çiplerini kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Çin teknoloji devi Huawei, ABD'nin uyguladığı ticaret kısıtlamalarına rağmen Tayvan merkezli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen çipleri kullanmayı sürdürüyor. Kanada merkezli araştırma firması TechInsights'ın yaptığı derinlemesine bir incelemede, Huawei'nin yapay zeka hızlandırıcılarından birinde TSMC tarafından üretilen bir çip bulundu.

    Huawei, TSMC çiplerini kullanmaya devam ediyor

    TechInsights, yaptığı araştırmada Huawei’nin yapay zeka hızlandırıcısında Ascend 910B model bir çipin TSMC tarafından üretildiğini ortaya koydu. Bloomberg’in isimsiz kaynaklardan aldığı bilgilere göre, bu raporun ardından TSMC durumu ABD Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Financial Times ise TSMC’nin, Ascend 910B'ye benzer bir çip için bir müşteriden sipariş aldığını ve bununla ilgili hem müşteriyi hem de ABD Ticaret Bakanlığı’nı bilgilendirdiğini belirtti.

    Reuters’in bugünkü haberinde ise TSMC, bu müşteriye çip tedarikini askıya aldı. Konuya yakın bir Tayvan yetkilisi, durumu doğruladı ve iki hafta önce TSMC’nin sevkiyatları durdurduğunu ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını belirtti. TSMC’nin hangi müşteriye sevkiyatı durdurduğu henüz açıklanmadı.

    TSMC, 2020 yılının Eylül ayından bu yana Huawei ile aktif bir ticari ilişkilerinin olmadığını belirtti. Şirket, ABD'nin uyguladığı yeni yaptırımlar nedeniyle Huawei için herhangi bir çip üretmediklerini söyledi. Öte yandan, Huawei de Ascend 910B çipini piyasaya sürmediğini savundu.

    ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’ye yönelik kısıtlamaları daha da sertleştirerek şirketin yabancı firmalardan çip almasını engellemişti. Yılın başlarında, ABD hükümeti Huawei'nin Intel ve Qualcomm gibi büyük çip üreticilerinden tedarik yapma lisanslarını da iptal etti. Buna rağmen, bazı Çinli şirketler bu kısıtlamaları aşmanın yollarını arıyor. Daha önceki raporlar, Huawei gibi şirketlerin Amazon gibi bulut hizmetleri aracılığıyla gelişmiş ABD çiplerine erişim sağladığını ortaya koymuştu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/big-tech/huawei-appears-to-still-be-using-tsmc-chips-despite-us-sanctions-222617636.html https://www.reuters.com/technology/tsmc-halts-chip-supply-customer-after-finding-it-huawei-product-source-says-2024-10-23/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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