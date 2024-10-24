ABD kısıtlamalarına rağmen Huawei, TSCM çiplerini kullanıyor

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Tam Boyutta Gör Çin teknoloji devi Huawei, ABD'nin uyguladığı ticaret kısıtlamalarına rağmen Tayvan merkezli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) tarafından üretilen çipleri kullanmayı sürdürüyor. Kanada merkezli araştırma firması TechInsights'ın yaptığı derinlemesine bir incelemede, Huawei'nin yapay zeka hızlandırıcılarından birinde TSMC tarafından üretilen bir çip bulundu.

Huawei, TSMC çiplerini kullanmaya devam ediyor

TechInsights, yaptığı araştırmada Huawei’nin yapay zeka hızlandırıcısında Ascend 910B model bir çipin TSMC tarafından üretildiğini ortaya koydu. Bloomberg’in isimsiz kaynaklardan aldığı bilgilere göre, bu raporun ardından TSMC durumu ABD Ticaret Bakanlığı’na bildirdi. Financial Times ise TSMC’nin, Ascend 910B'ye benzer bir çip için bir müşteriden sipariş aldığını ve bununla ilgili hem müşteriyi hem de ABD Ticaret Bakanlığı’nı bilgilendirdiğini belirtti.

Reuters’in bugünkü haberinde ise TSMC, bu müşteriye çip tedarikini askıya aldı. Konuya yakın bir Tayvan yetkilisi, durumu doğruladı ve iki hafta önce TSMC’nin sevkiyatları durdurduğunu ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını belirtti. TSMC’nin hangi müşteriye sevkiyatı durdurduğu henüz açıklanmadı.

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TSMC, 2020 yılının Eylül ayından bu yana Huawei ile aktif bir ticari ilişkilerinin olmadığını belirtti. Şirket, ABD'nin uyguladığı yeni yaptırımlar nedeniyle Huawei için herhangi bir çip üretmediklerini söyledi. Öte yandan, Huawei de Ascend 910B çipini piyasaya sürmediğini savundu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’ye yönelik kısıtlamaları daha da sertleştirerek şirketin yabancı firmalardan çip almasını engellemişti. Yılın başlarında, ABD hükümeti Huawei'nin Intel ve Qualcomm gibi büyük çip üreticilerinden tedarik yapma lisanslarını da iptal etti. Buna rağmen, bazı Çinli şirketler bu kısıtlamaları aşmanın yollarını arıyor. Daha önceki raporlar, Huawei gibi şirketlerin Amazon gibi bulut hizmetleri aracılığıyla gelişmiş ABD çiplerine erişim sağladığını ortaya koymuştu.

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ABD kısıtlamalarına rağmen Huawei, TSCM çiplerini kullanıyor