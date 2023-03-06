Huawei’ye şok suçlama: Fuarda ziyaretçilere takip cihazı taktı

Tam Boyutta Gör Huawei’nin devlet destekli siber ajanlık faaliyetleri iddiaları yıllardır gündemde ve ABD de ağır ambargolar uyguluyor. Ne var ki Huawei de iddiaları doğru çıkarırcasına insanları izlemekten geri durmuyor.

Huawei’ye izinsiz izleme suçlaması

MWC 2023 fuarına katılan Huawei, kendi özel stand alanında ziyaretçilerini ağırlamış ve yeni teknolojilerini sergilemişti. Bu alan için ziyaretçilerin özel bir Huawei kartı taşımaları gerekiyordu. Sıkıntı da burada başlıyor.

Huawei ambargoları küresel firmaları etkiliyor 2 sa. önce eklendi

Bazı ziyaretçiler giriş kartlarını iade etmeyi unutunca içeriğini inceleme imkânı doğmuş. Nokia başkan yardımcısının paylaştığı görsellere göre Huawei kartlarının içerisinde takip çipi yer alıyor. Yani firma ziyaretçileri adım adım takip etmiş.

Huawei yaptığı açıklamada özel alanda ziyaretçilerin ilgisini anlamak, hangi ürünlerde daha fazla zaman geçirdiğini tespit etmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için kullanıcıları izlediğini itiraf etti. Bununla birlikte kullanıcı verilerini izlemek için mutlaka bilgi verilmesi ve izin alınması gerekiyor. Fuarı düzenleye GSMA birliği de iddiaların ciddi olduğunu ve konuyu araştıracaklarını dile getirdi.

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