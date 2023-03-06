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    Anlık Bildirim

    Huawei’ye şok suçlama: Fuarda ziyaretçilere takip cihazı taktı

    MWC 2023 fuarında özel standını ziyaret eden katılımcılara takip çipi taktığı ve stand alanında hareketlerini analiz ettiği ortaya çıkan Huawei tartışma konusu oldu. 
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    Huawei Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin devlet destekli siber ajanlık faaliyetleri iddiaları yıllardır gündemde ve ABD de ağır ambargolar uyguluyor. Ne var ki Huawei de iddiaları doğru çıkarırcasına insanları izlemekten geri durmuyor.

    Huawei’ye izinsiz izleme suçlaması

    MWC 2023 fuarına katılan Huawei, kendi özel stand alanında ziyaretçilerini ağırlamış ve yeni teknolojilerini sergilemişti. Bu alan için ziyaretçilerin özel bir Huawei kartı taşımaları gerekiyordu. Sıkıntı da burada başlıyor.

    Bazı ziyaretçiler giriş kartlarını iade etmeyi unutunca içeriğini inceleme imkânı doğmuş. Nokia başkan yardımcısının paylaştığı görsellere göre Huawei kartlarının içerisinde takip çipi yer alıyor. Yani firma ziyaretçileri adım adım takip etmiş.

    Huawei yaptığı açıklamada özel alanda ziyaretçilerin ilgisini anlamak, hangi ürünlerde daha fazla zaman geçirdiğini tespit etmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için kullanıcıları izlediğini itiraf etti. Bununla birlikte kullanıcı verilerini izlemek için mutlaka bilgi verilmesi ve izin alınması gerekiyor. Fuarı düzenleye GSMA birliği de iddiaların ciddi olduğunu ve konuyu araştıracaklarını dile getirdi.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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