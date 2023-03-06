Huawei ambargoları sertleşiyor, Nvidia ve Qualcomm negatif etkilenecek

Huawei ambargoları ABD’li firmalara zarar veriyor
Huawei özelinde kara listede yer alan pek çok Çinli firmanın en yeni teknolojilere ve üretim süreçlerine erişmesi yasak. Örneğin Huawei, 5G teknolojilerine veya 10nm’den daha yeni üretim süreçlerine erişemiyor. Firma bunun yerine 4G destekli Snapdragon işlemciler kullanmak zorunda kalıyor.
2023 yılında ABD’nin ambargoları daha da katılaştıracağı gündeme gelmişti. Örneğin yapay zekâ konusunda en yeni teknolojiler ve 4G gibi popüler teknolojiler de düzenleyici kurum onayına bağlanacak. Bu da Huawei açısından erişimin daha da kısıtlanması anlamına geliyor.
Nvidia’nın Huawei ile yapay zekâ hızlandırıcıları konusunda bir anlaşma yapması bekleniyordu ancak yeni kısıtlamalar sebebiyle bu gerçekleşmeyebilir. Yine Qualcomm’un Huawei’ye 4G yongalar tedarik etmesi daha da zorlaşacak. Bu da iki firmanın gelir kaybetmesi anlamına geliyor. Çin ile rekor düzeyde ticaret hacmi olan ABD’li firmaların ambargolardan giderek daha fazla etkileneceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez