Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak

Volvo, S90 ve XC90 gibi SPA2 platformunu temel alan araçlarında LiDAR ve algılama teknolojilerine yer vereceğini resmen duyurdu. Söz konusu donanım ilk olarak 2022 Volvo XC90 modeline entegre edilecek.İlginizi Çekebilir Mercedes-Benz GLB'nin tanıtım tarihi açıklandı
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Volvo, yeni nesil araçlarına "tam kendi kendine sürüş" yeteneği kazandıracak LiDAR sensörünün tedariği konusunda Kaliforniya merkezli bir şirket olan Luminar ile anlaştı. SPA 2 tabanlı otomobillerin yazılımları otomatik olarak güncellenecek.
Tam otonom otoyol sürüşü mümkün olacak
Eğer müşteri bu opsiyonu tercih etmişse, bireysel coğrafi konumlar ve koşulların güvenliği doğrulandıktan sonra, tam otonom otoyol sürüşünü mümkün kılan Highway Pilot özelliği etkinleştirilecek.
Volvo Cars baş teknoloji sorumlusu Henrik Green konuyla ilgili açıklamasında “Otonom sürüş, sorumlu ve güvenli bir şekilde sunulduğunda tarihteki en hayat kurtarıcı teknolojilerden biri olma potansiyeline sahip. Gelecekteki otomobillerimize güvenli kararlar vermeleri için gerekli vizyonu sağlamak bu yönde önemli bir adımdır” dedi.
https://www.media.volvocars.com/tr/tr-tr/media/pressreleases/268323/next-generation-volvo-cars-to-be-powered-by-luminar-lidar-technology-for-safe-self-driving Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sahsen telefonlarda da bilhassa arka kisminda yani ekranin ters istikametinde kameralar bolgesine Lidar sensoru artik tum telefonlarda da olmasini beklerim .. Kullanim alani cok genistir Lidar teknolojisinde ... Onde de olabilir ...