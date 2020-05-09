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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak

    Volvo yeni nesil otomobillerini LiDAR ve algılama teknolojileri ile donatacağını resmen duyurdu. 2022'de başlayacak entegrasyon sayesinde Volvo'larla tam otonom otoyol sürüşü mümkün olacak.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak
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    Volvo, S90 ve XC90 gibi SPA2 platformunu temel alan araçlarında LiDAR ve algılama teknolojilerine yer vereceğini resmen duyurdu. Söz konusu donanım ilk olarak 2022 Volvo XC90 modeline entegre edilecek.

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    Volvo, yeni nesil araçlarına "tam kendi kendine sürüş" yeteneği kazandıracak LiDAR sensörünün tedariği konusunda Kaliforniya merkezli bir şirket olan Luminar ile anlaştı. SPA 2 tabanlı otomobillerin yazılımları otomatik olarak güncellenecek.

    Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak
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    Tam otonom otoyol sürüşü mümkün olacak

    Eğer müşteri bu opsiyonu tercih etmişse, bireysel coğrafi konumlar ve koşulların güvenliği doğrulandıktan sonra, tam otonom otoyol sürüşünü mümkün kılan Highway Pilot özelliği etkinleştirilecek.

    Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak
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    Volvo Cars baş teknoloji sorumlusu Henrik Green konuyla ilgili açıklamasında “Otonom sürüş, sorumlu ve güvenli bir şekilde sunulduğunda tarihteki en hayat kurtarıcı teknolojilerden biri olma potansiyeline sahip. Gelecekteki otomobillerimize güvenli kararlar vermeleri için gerekli vizyonu sağlamak bu yönde önemli bir adımdır” dedi.



    https://www.media.volvocars.com/tr/tr-tr/media/pressreleases/268323/next-generation-volvo-cars-to-be-powered-by-luminar-lidar-technology-for-safe-self-driving Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 6 gün en beğenilen
    Yeri harika. Audi gibi ön tampona koyup ilk kazada sizden 20-30 bin lira istemezler.
    Yanıtla +8
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    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 6 gün
    Arabalara da çentik geldi hayırlı olsun
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 6 gün GokhanMaths
    Ilk Lidar sensori yeni tanitilan Ipad lerde yani centik degil :) . Lidar sensoru icin illa centik ekran tasarimina da gerek yok :) Cunki Lidar sensor daha cok ekranin olmadigi arka tarafina konumlandiriliyor :) ...

    Sahsen telefonlarda da bilhassa arka kisminda yani ekranin ters istikametinde kameralar bolgesine Lidar sensoru artik tum telefonlarda da olmasini beklerim .. Kullanim alani cok genistir Lidar teknolojisinde ... Onde de olabilir ...
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün GokhanMaths
    Arabanızda yağmur ve far sensörü yok sanırım
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 6 gün
    Yine volvo yine volvo. Keske EU vatandasi olabilsem de bu ahir omrumde insan parasina alabilsem. Belliki canim memleketimde fabrikator olmadan bu arabalari alamayacagiz, yazik bize lan.
    Yine volvo yine volvo. Keske EU vatandasi olabilsem de bu ahir omrumde insan parasina alabilsem. Belliki canim memleketimde fabrikator olmadan bu arabalari ala...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Otomatik vites gibi bu da araba kullanma zevkini yok edecek ama büyük konfor sağlayacak.



    Artık tatile giderken bir şekilde uyuyarak gitmek kadar müthiş bir şey olmaz herhalde bakalım biz görebilecek miyiz ?
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 6 gün
    otonom otomobillerin hayatımıza girmesi, hatta ülkemizde zorunlu olması gerekiyor. otonom olmayan araçların trafiğe çıkmaması gerekiyor. magandalardan , kendisini mükemmel sürücü sananlardan ve tarfk kurallarını kendine göre yorumlayanlardan gına geldi.
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    GokhanMaths (Gökhan Mmc) 6 gün
    Arabalara da çentik geldi hayırlı olsun
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 6 gün GokhanMaths
    Ilk Lidar sensori yeni tanitilan Ipad lerde yani centik degil :) . Lidar sensoru icin illa centik ekran tasarimina da gerek yok :) Cunki Lidar sensor daha cok ekranin olmadigi arka tarafina konumlandiriliyor :) ...

    Sahsen telefonlarda da bilhassa arka kisminda yani ekranin ters istikametinde kameralar bolgesine Lidar sensoru artik tum telefonlarda da olmasini beklerim .. Kullanim alani cok genistir Lidar teknolojisinde ... Onde de olabilir ...
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    khytr89 (Hakan ) 4 gün GokhanMaths
    Arabanızda yağmur ve far sensörü yok sanırım
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 6 gün
    Yine volvo yine volvo. Keske EU vatandasi olabilsem de bu ahir omrumde insan parasina alabilsem. Belliki canim memleketimde fabrikator olmadan bu arabalari alamayacagiz, yazik bize lan.
    Yanıtla +5
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 6 gün en beğenilen
    Yeri harika. Audi gibi ön tampona koyup ilk kazada sizden 20-30 bin lira istemezler.
    Yanıtla +8
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 6 gün
    Kac yildirl roborock supurgelerde kullanilan lidarlarin 2 sene sonra volvoya gelecek olması süper...
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    IceRulez (Osman R.F) 6 gün ShadowOfSpirit
    her lidar aynı kalitede ve özellikte mi ?
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    khytr89 (Hakan ) 6 gün
    Hayaller volvo gerçekler vw boşlayn , tabii onu da bulabilene ...
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