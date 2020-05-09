Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak

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Volvo, S90 ve XC90 gibi SPA2 platformunu temel alan araçlarında LiDAR ve algılama teknolojilerine yer vereceğini resmen duyurdu. Söz konusu donanım ilk olarak 2022 Volvo XC90 modeline entegre edilecek.

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Volvo, yeni nesil araçlarına "tam kendi kendine sürüş" yeteneği kazandıracak LiDAR sensörünün tedariği konusunda Kaliforniya merkezli bir şirket olan Luminar ile anlaştı. SPA 2 tabanlı otomobillerin yazılımları otomatik olarak güncellenecek.

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Tam otonom otoyol sürüşü mümkün olacak

Eğer müşteri bu opsiyonu tercih etmişse, bireysel coğrafi konumlar ve koşulların güvenliği doğrulandıktan sonra, tam otonom otoyol sürüşünü mümkün kılan Highway Pilot özelliği etkinleştirilecek.

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Volvo Cars baş teknoloji sorumlusu Henrik Green konuyla ilgili açıklamasında “Otonom sürüş, sorumlu ve güvenli bir şekilde sunulduğunda tarihteki en hayat kurtarıcı teknolojilerden biri olma potansiyeline sahip. Gelecekteki otomobillerimize güvenli kararlar vermeleri için gerekli vizyonu sağlamak bu yönde önemli bir adımdır” dedi.

https://www.media.volvocars.com/tr/tr-tr/media/pressreleases/268323/next-generation-volvo-cars-to-be-powered-by-luminar-lidar-technology-for-safe-self-driving

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