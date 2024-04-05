Huawei Vision Pro ve üçe katlanır telefon raflara çıkmaya hazır

Tam Boyutta Gör Ağır ambargolar altında ürün geliştirmelerine devam eden Huawei, bu yıl ses getirecek tanıtımlara hazırlanıyor. Firmanın Huawei P70 lansmanı yanında sanal gerçeklik kaskı ve üçe katlanabilir telefon tanıtımı da olabilir.

Huawei Vision Pro ve üçe katlanır telefon

Apple Vision Pro ile rekabet edecek Huawei Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü amiral gemisi bir yonga ile gelecek. Böylece akıcı bir tecrübe sunacak. Gelişmiş bir soğutma sistemi barındıracak cihaz uzun kullanım sürelerinde rahatsızlık vermeyecek. Ülkesinde büyük bir desteği olan Huawei, rakibi Apple’dan çok daha iyi bir satış performansı bekliyor.

Huawei sürpriz peşinde 5 gün önce eklendi

Diğer taraftan patentleri internete paylaşılan üçe katlanabilir akıllı telefon da yılın dikkat çeken ürünlerinden birisi olmaya aday. Kaynaklar bu iki ürünün geliştirme çalışmalarının tamamlandığını ve raflara çıkmaya hazır olduğu belirtiyor. Huawei 70 lansmanında olmasa bile firmanın sonraki bir dönemde tanıtması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Vision Pro ve üçe katlanır telefon geliyor