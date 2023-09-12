Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı

Apple Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı ne kadar?
|Model
|GPS
|GPS + Hücresel
|Apple Watch Series 9 41mm
|14.999 TL
|25.999 TL
|Apple Watch Series 9 45mm
|15.999 TL
|26.999 TL
Apple Watch Series 9 Türkiye fiyatı ise 14.999 TL olarak açıklandı. Bu Watch 9 fiyatı 41 mm + GPS model için geçerli. 45 mm + GPS Watch Series 9 fiyatı ise 15.999 TL. Watch Series 9 ön siparişleri 22 Eylül tarihinde başlayacak. 29 Eylül tarihinde ise teslimatlar gerçekleştirilecek
GPS + Hücresel tarafında ise fiyatlar yükseliyor. Buna göre 41mm GPS + Hücresel Watch 9 fiyatı 25.999 TL oldu. 45 mm GPS + Hücresel Watch 9 Watch 9 fiyatı ise 26.999 TL. Dayanıklı safir kristal ekranlı parlatılmış kaplamaya sahip paslanmaz çelik modelinin başlangıç fiyatı ise 33.499 TL. Bu varyantın 45mm versiyonu ise 34.999 TL olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.