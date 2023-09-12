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    Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı

    Apple, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikte Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerini tanıttı. İşte merakla beklenen Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı:
    Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa bir süre önce Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerini tanıttı. Tasarımsal açıdan büyük değişiklikler yapmayan Apple, yeni akıllı saatlerine getirdiği S9 çipi ile performansı önemli ölçüde yükseltti. Siri tarafından yapılan önemli yenilikler ve getirilen yeni Çift Dokunma özelliği ise ekstralar arasında yer aldı. Apple şimdi de Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 Türkiye fiyatı bilgilerini paylaştı.

    Apple Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı 39.999 TL olarak açıklandı. Watch Ultra 2 ön siparişleri 22 Eylül tarihinde başlayacak. 29 Eylül tarihinde ise teslimatlar gerçekleştirilecek. Aynı tarihte ürünler mağazalardaki yerlerini de alacak.

    Apple Watch Series 9 Türkiye fiyatı ne kadar?
    Model GPS GPS + Hücresel
    Apple Watch Series 9 41mm 14.999 TL 25.999 TL
    Apple Watch Series 9 45mm 15.999 TL 26.999 TL

    Apple Watch Series 9 Türkiye fiyatı ise 14.999 TL olarak açıklandı. Bu Watch 9 fiyatı 41 mm + GPS model için geçerli. 45 mm + GPS Watch Series 9 fiyatı ise 15.999 TL. Watch Series 9 ön siparişleri 22 Eylül tarihinde başlayacak. 29 Eylül tarihinde ise teslimatlar gerçekleştirilecek

    GPS + Hücresel tarafında ise fiyatlar yükseliyor. Buna göre 41mm GPS + Hücresel Watch 9 fiyatı 25.999 TL oldu. 45 mm GPS + Hücresel Watch 9 Watch 9 fiyatı ise 26.999 TL. Dayanıklı safir kristal ekranlı parlatılmış kaplamaya sahip paslanmaz çelik modelinin başlangıç fiyatı ise 33.499 TL. Bu varyantın 45mm versiyonu ise 34.999 TL olarak belirlendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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