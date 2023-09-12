Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 akıllı saatlerini tanıttı. Tasarımsal açıdan büyük değişiklikler yapmayan Apple, yeni akıllı saatlerine getirdiği S9 çipi ile performansı önemli ölçüde yükseltti. Siri tarafından yapılan önemli yenilikler ve getirilen yeni Çift Dokunma özelliği ise ekstralar arasında yer aldı. Apple şimdi de Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 Türkiye fiyatı bilgilerini paylaştı.

Apple Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı ne kadar?

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Apple Watch Series 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Model GPS GPS + Hücresel Apple Watch Series 9 41mm 14.999 TL 25.999 TL Apple Watch Series 9 45mm 15.999 TL 26.999 TL

Apple Watch Series 9 Türkiye fiyatı ise 14.999 TL olarak açıklandı. Bu Watch 9 fiyatı 41 mm + GPS model için geçerli. 45 mm + GPS Watch Series 9 fiyatı ise 15.999 TL. Watch Series 9 ön siparişleri 22 Eylül tarihinde başlayacak. 29 Eylül tarihinde ise teslimatlar gerçekleştirilecek

GPS + Hücresel tarafında ise fiyatlar yükseliyor. Buna göre 41mm GPS + Hücresel Watch 9 fiyatı 25.999 TL oldu. 45 mm GPS + Hücresel Watch 9 Watch 9 fiyatı ise 26.999 TL. Dayanıklı safir kristal ekranlı parlatılmış kaplamaya sahip paslanmaz çelik modelinin başlangıç fiyatı ise 33.499 TL. Bu varyantın 45mm versiyonu ise 34.999 TL olarak belirlendi.

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Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı