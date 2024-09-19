Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi
Daha önce doğrulandığı üzere Huawei Watch GT 5 serisinde, yine dairesel ancak daha köşeli bir tasarımla karşılaşacağız. Sızıntıya göre Watch GT 5 Pro ise iki boyutta piyasaya sürülecek. Bunlar 42 mm ve 46 mm. Ayrıca akıllı saat, safir camla korunan ve titanyum gövdeye yerleştirilmiş 466 x 466 piksel AMOLED ekrana sahip olacak .
Dayanıklılık açısından Watch GT 5 Pro, IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip olacak normal kullanımda 14 güne kadar ve yoğun kullanımda 8 güne kadar dayanabilen bir pille çalışacak. Bunun yanında kalp atış hızı izleme, SpO2 sensörü, uyku takibi, stres takibi ve vücut sıcaklığı takibi ile sensörlerine sahip olması bekleniyor.
Huawei Watch GT 5 Pro'nun bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2 , NFC ve sesli asistan yer alacak. Bunlara ek olarak, doğru konum takibi için GLONASS , Galileo ve QZSS'nin yanı sıra dahili GPS, barometre , pusula ve altimetre gibi ekstra özelliklere de sahip olacak. Huawei Watch GT 5 Pro'nun 379 euro ile 599 euro arasında bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Küresel lansman tarihi ise muhtemel olarak 24 Eylül'de gerçekleşecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...