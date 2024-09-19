Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, bugün İspanya'nın Barselona kentinde yeni lansman etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte ise, Huawei Watch D ve merakla beklenen Huawei Watch GT5 serisinin tanıtılması bekleniyor. Şimdi tanıtıma saatlerde kala, Huawei Watch GT 5 Pro'ya ait görüntüler paylaşıldı. İşte tasarımı ve beklenen özellikler

Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi

Daha önce doğrulandığı üzere Huawei Watch GT 5 serisinde, yine dairesel ancak daha köşeli bir tasarımla karşılaşacağız. Sızıntıya göre Watch GT 5 Pro ise iki boyutta piyasaya sürülecek. Bunlar 42 mm ve 46 mm. Ayrıca akıllı saat, safir camla korunan ve titanyum gövdeye yerleştirilmiş 466 x 466 piksel AMOLED ekrana sahip olacak .

Tam Boyutta Gör

Dayanıklılık açısından Watch GT 5 Pro, IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip olacak normal kullanımda 14 güne kadar ve yoğun kullanımda 8 güne kadar dayanabilen bir pille çalışacak. Bunun yanında kalp atış hızı izleme, SpO2 sensörü, uyku takibi, stres takibi ve vücut sıcaklığı takibi ile sensörlerine sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Fitness özelliklerine gelirsek, saat, koşudan bisiklete, yüzmeden yürüyüşe ve ekstrem sporlara kadar aktiviteleri kapsayan 100'den fazla spor modu ile desteklenecek. Ayrıca, kişiselleştirilmiş egzersiz önerileri sunmak için bir AI Trainer da listede olacak.

Huawei Mate XT fırtınası: 6 milyondan fazla ön sipariş aldı! 1 gün önce eklendi

Huawei Watch GT 5 Pro'nun bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2 , NFC ve sesli asistan yer alacak. Bunlara ek olarak, doğru konum takibi için GLONASS , Galileo ve QZSS'nin yanı sıra dahili GPS, barometre , pusula ve altimetre gibi ekstra özelliklere de sahip olacak. Huawei Watch GT 5 Pro'nun 379 euro ile 599 euro arasında bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Küresel lansman tarihi ise muhtemel olarak 24 Eylül'de gerçekleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi