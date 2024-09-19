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    Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi

    Huawei'nin merakla beklenen akıllı saat modelleri Huawei Watch GT 5 serisi netleşmeye başlıyor. Peki Huawei Watch GT 5 Pro neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Huawei, bugün İspanya'nın Barselona kentinde yeni lansman etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte ise, Huawei Watch D ve merakla beklenen Huawei Watch GT5 serisinin tanıtılması bekleniyor. Şimdi tanıtıma saatlerde kala, Huawei Watch GT 5 Pro'ya ait görüntüler paylaşıldı. İşte tasarımı ve beklenen özellikler

    Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi

    Daha önce doğrulandığı üzere Huawei Watch GT 5 serisinde, yine dairesel ancak daha köşeli bir tasarımla karşılaşacağız. Sızıntıya göre Watch GT 5 Pro ise iki boyutta piyasaya sürülecek. Bunlar 42 mm ve 46 mm. Ayrıca akıllı saat, safir camla korunan ve titanyum gövdeye yerleştirilmiş 466 x 466 piksel AMOLED ekrana sahip olacak .

    Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Dayanıklılık açısından Watch GT 5 Pro, IP68 su geçirmezlik özelliğine sahip olacak normal kullanımda 14 güne kadar ve yoğun kullanımda 8 güne kadar dayanabilen bir pille çalışacak. Bunun yanında kalp atış hızı izlemeSpO2 sensörüuyku takibistres takibi ve vücut sıcaklığı takibi ile sensörlerine sahip olması bekleniyor.

    Huawei Watch GT 5 Pro canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Fitness özelliklerine gelirsek, saat, koşudan bisiklete, yüzmeden yürüyüşe ve ekstrem sporlara kadar aktiviteleri kapsayan 100'den fazla spor modu ile desteklenecek. Ayrıca, kişiselleştirilmiş egzersiz önerileri sunmak için bir AI Trainer da listede olacak.

    Huawei Watch GT 5 Pro'nun bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2 , NFC ve sesli asistan yer alacak. Bunlara ek olarak, doğru konum takibi için GLONASS , Galileo ve QZSS'nin yanı sıra dahili GPS, barometre , pusula ve altimetre gibi ekstra özelliklere de sahip olacak. Huawei Watch GT 5 Pro'nun 379 euro ile 599 euro arasında bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Küresel lansman tarihi ise muhtemel olarak 24 Eylül'de gerçekleşecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    2.0 motor arabalar vavacars neden araç satmıyor inci akü mü varta mı tsı ne demek bu aksesuar desteklenmiyor olabilir

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