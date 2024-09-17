2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei kısa süre önce iki menteşeli ve üçe katlanabilen yenilikçi akıllı telefonu Mate XT'yi tanıtmıştı. Cihaz için ön siparişler 7 Eylül'de alınmaya başlandı. Çin basını, katlanabilir telefon için 10 gün içinde toplam 6.26 milyon adet rezervasyon alındığını bildiriyor.

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Bu elbette ön sipariş veren herkesin ürünü kesinlikle satın alacağı anlamına gelmiyor, muhtemelen bir kısmı vazgeçecek. Ancak yine de Çin halkının cihaza olan ilgisi oldukça büyük. Tedarik zincirindeki kaynaklara göre yenilikçi modelin ilk parti üretimi yaklaşık 1 milyon adet olacak.

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Fiyatı cep yakıyor

Huawei Mate XT'in 20 Eylül'de, iPhone 16 serisiyle aynı gün satışa sunulacağını hatırlatalım. Üçe katlanabilir cihazın Çin'deki satış fiyatı yaklaşık 19.999 yuan'dan (2.820 dolar) başlıyor.

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Huawei Mate XT fırtınası: 6 milyondan fazla ön sipariş aldı!