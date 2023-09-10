Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT4'ün görselleri sızdırıldı

Huawei, 14 Eylül'de Barcelona'da gerçekleştireceği etkinlikte yeni akıllı saati Huawei Watch GT4'ü tanıtacak. Yakın bir zamadna ise bu akıllı saatin görselleri sızdırıldı. İşte o görseller: