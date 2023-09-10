Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT4'ün görselleri sızdırıldı

İşte 46 mm Huawei Watch GT4:
Paslanmaz çelik kasadan oluşan Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT4'ün 46 mm boyutunun iki farklı seçenekle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunlardan biri silikon kordon bir diğeri ise metal kordondan oluşmakta.
İşte 41 mm Huawei Watch GT4:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.