Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT4'ün görselleri sızdırıldı

    Huawei, 14 Eylül'de Barcelona'da gerçekleştireceği etkinlikte yeni akıllı saati Huawei Watch GT4'ü tanıtacak. Yakın bir zamadna ise bu akıllı saatin görselleri sızdırıldı. İşte o görseller:
    Huawei Watch GT4'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Huawei, geçtiğimiz günlerde Barcelona'da bir etkinlik gerçekleştireceğini açıklamıştı. 14 Eylül'de gerçekleşecek olan bu etkinlikte ise şirketin yeni saati Huawei Watch GT4'ün tanıtılması bekleniyor. Yakın bir zamanda ise bu akıllı saatin 41 mm ve 46 mm boyutlarının görüntülendiği resimler ortaya çıktı.

    İşte 46 mm Huawei Watch GT4:

    Paslanmaz çelik kasadan oluşan Huawei'in yeni akıllı saati Watch GT4'ün 46 mm boyutunun iki farklı seçenekle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunlardan biri silikon kordon bir diğeri ise metal kordondan oluşmakta. 

    Huawei Watch GT4'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni akıllı saatlerle ilgili ilk bilgilere göre Huawei, daha geniş bir fitness takip fonksiyonu ve yaklaşık iki haftalık pil ömrü sunacak. OLED ekrana sahip olacak saatler RTOS kullanan ARM Cortex-M işlemciyi temel alan son derece enerji tasarrufu sağlayan bir teknoloji kullanacak.

    İşte 41 mm Huawei Watch GT4:

    Huawei Watch GT4'ün görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    3 farklı seçenekle piyasaya sürülecek 41 milimetrelik Huawei Watch GT4, kutudan çıkar çıkmaz Harmony OS 3.0'ı çalıştıracak. Son olarak Huawei Watch GT4'ün 249 Euro ile 399 Euro arasında değişen bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gpon nedir 10 tane parol içersek ne olur xetec vector v-200.4 laptop için ssd önerisi araç şase kablosu arızası belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Nova 11 Pro
    HUAWEI Nova 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız